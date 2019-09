Zástupci kopřivnické TATRA TRUCKS ocenili Hanse Ledwinku in memoriam

Zástupci společnosti TATRA TRUCKS v čele s výkonným ředitelem Pavlem Lazarem přivítali v Kopřivnici pro automobilku významnou návštěvu – syna a vnuka konstruktéra Hanse Ledwinky. Po krátkém uvítání a ocenění významu rodiny Ledwinkových přednesl vedoucí exportu TATRA TRUCKS Pavel Petrásek prezentaci firmy, ve které připomněl milníky vývoje společnosti, představil současný sortiment a nastínil budoucnost společnosti.

Výkonný ředitel TATRA TRUCKS Pavel Lazar následně ocenil význam Hanse Ledwinky pro firmu Tatra, jeho pracovitost i tvůrčí myšlenky, připomněl jeho osudové sepjetí s kopřivnickou automobilkou a dlouhotrvající pracovní vztah. V uznání za zásluhy o automobilku TATRA předal Hansi Ledwinkovi ml. vyznamenání „Zasloužilý Tatrovák“, které jeho dědovi Hansi Ledwinkovi udělilo in memoriam vedení společnosti TATRA TRUCKS.

Hans Ledwinka ml. od vedení společnosti obdržel také pozvánku k návštěvě Kopřivnice u příležitosti otevření nového muzea nákladních automobilů TATRA v lednu 2021. Následně vzácná návštěva v doprovodu zástupců společnosti navštívila některé provozy společnosti TATRA TRUCKS.

O Hansi Ledwinkovi

Dr. tech. h. c. Ing. Hans Ledwinka se narodil v roce 1878 v Klosterneuburgu nedaleko Vídně. U svého strýce se vyučil zámečníkem a vystudoval vídeňskou státní průmyslovou školu. V roce 1897 nastoupil jako konstruktérský elév do Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (dnešní TATRA TRUCKS). A spojení to bylo pro obě strany osudové. Ještě téhož roku se stal jako zámečník členem týmu, který stavěl první kopřivnický automobil Präsident. Jeho role nebyla významná, ale přinesla mu nenahraditelné poznatky.

Již o pár let později dostává významnou příležitost a je hlavní osobou při konstrukci prvního závodního speciálu pro Theodora svobodného pána von Liebiega. A příležitosti využil, když automobil přináší Theodoru Liebiegovi četné úspěchy. Jeho nápady ho ovšem dostávají do rozporů s nadřízenými, kteří nechtějí opustit zaběhlé a ověřené, byť již zaostávající, standardy.

V roce 1902 Ledwinka firmu opouští a odchází do Vídně. V roce 1905 se však vrací, tentokrát na pozici ředitele, vedoucího automobilového oddělení. A konstruuje vozidla typu S, později T a U. Z pohledu zažitých firemních standardů pokrokové novinky. Válečná konjunktura rozjíždí automobilovou výrobu, ale má nevyhovující podmínky. Firma však místo automobilky investuje do výroby vagónů a zklamaný Ledwinka opouští firmu podruhé – ne však nadlouho.

Když v roce 1921 tehdy již Kopřivnická vozovka staví novou automobilku, vrací se Ledwinka opět zpět. A hned poté přichází s úplnou novinkou. Konstruuje typ T 11 s centrální nosnou troubou, nezávisle výkyvnými polonápravami, vzduchem chlazeným motorem spojeným s převodovkou. Vůz, kterému přezdívají „malá Tatra“ slaví mimořádný úspěch.

Počátkem třicátých let, v době hospodářské krize, vstupuje Tatra na trh s novinkou, která je pro konkurenci opět překvapivá a opět znamená mimořádný komerční úspěch. Pražský autosalon je v roce 1931 nadšen Ledwinkovou T 57, později přezdívanou „hadimrška“. A nastává věk aerodynamických automobilů. Konstrukční tým kopřivnické Tatry vedené Hansem Ledwinkou se ve spolupráci s expertem na aerodynamiku Paulem Jarayem pouští nejprve do projektu malého automobilu s označením V 570, který však opouští, aby nekonkuroval již obchodně úspěšné T 57. Mladí konstruktéři Erich Übelacker a syn Hanse Ledwinky Erich Ledwinka se pod vedením Hanse Ledwinky pouštějí do většího skutečně aerodynamického automobilu. Získává typové označení T 77 a na jaře 1934 vyvolává nadšení na Autosalónu v Berlíně. TATRA T 77 se stává ikonou třicátých let v Československu.

A aerodynamika se prosazuje i na kolejích. Tento typ a jeho odvození nástupci tvoří obchodně nejúspěšnější aerodynamické automobily vůbec. V roce 1936 jsou do provozu Československých státních drah nasazeny dva luxusní motorové vozy Slovenská strela a ovládají trať z Prahy do Bratislavy. Jejich rychlostní rekordy zůstaly nepřekonány ještě mnoho desítek let poté. Válka však situaci mění, Slovenská strela je odstavena do depa, produkce přechází na válečnou výrobu. Ale i zde se objevuje nezaměnitelná novinka, pověstná nákladní TATRA T 111.

V roce 1944 Vídeňská technická univerzita uděluje Hansi Ledwinkovi čestný titul doktora technických věd. Po druhé světové válce je Hans Ledwinka zatčen a v opakovaném procesu odsouzen za vlastizradu. I ve vězení však kopřivnickým konstruktérům neodmítá pomoci, nabídku na funkci ministerského poradce výměnou za svobodu však odmítá. Pro vážné zdravotní problémy je v roce 1951 propuštěn a opouští Československo. Po uzdravení se opět věnuje konstruktérské práci nejdříve pro německou KHD, pak jako soukromý poradce. Hans Ledwinka zemřel v Mnichově v roce 1967. V roce 1992 byl nejvyšším soudem České republiky plně rehabilitován.

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka TATRA TRUCKS zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.

autor: Tisková zpráva