Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra podporuje dárce krve. Loni jim vyplatila 9,4 milionů korun

Podle Světové zdravotnické organizace by mělo na každých tisíc obyvatel připadat 40 dárců krve. V České republice však jejich počet již několik let klesá – v současnosti je evidovaných přibližně 250 tisíc dárců.

Nedostatečné je především množství nových dárců a demografický vývoj tento trend ještě zhoršuje. Motivovat dobrovolné dárce se snaží také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, především ve formě příspěvků na vitamíny nebo léčebné pobyty. Za loňský rok jim vyplatila téměř 9,4 milionů korun.

Krev je i přes technologický a medicínský pokrok stále nenahraditelná a nelze ji uměle vyrobit. Přitom každý člověk potřebuje v průběhu života průměrně 5 krevních transfuzí a 14krát lék vyrobený z krve. V současné medicíně spotřeba krve neustále roste. Je jí třeba například při řadě operací, těžkých úrazech a léčbě otrav, na darovanou krev jsou odkázáni lidé s leukémií nebo umělou ledvinou. Z krve se také vyrábějí léky pro léčbu popálenin, poruch obranyschopnosti nebo pro nemocné s hemofilií.

Kdo může darovat krev

Darovat krev můžou dospělí ve věku od 18 do 65 let s minimální tělesnou hmotností 50 kg. Podmínkou je dobrý zdravotní stav, tzn. že dárce krve v minulosti netrpěl nebo netrpí žádným vážným či chronickým onemocněním a neužívá některé léky. Standardně se při jednom odběru odebírá 450 ml krve – tento objem si tělo dokáže nahradit během několika hodin. Ženy mohou krev darovat třikrát za rok, muži čtyřikrát. Mezi odběry by měl být minimální interval 10 týdnů. Krev je možné darovat na transfuzní stanici v téměř každém okresním městě. Samotný odběr trvá méně než 10 minut. Celková doba strávená v transfuzní stanici je 50 až 100 minut, protože určitý čas zabere evidence a předodběrová vyšetření.

Výhody pro dárce

Pojištěnci ZP MV ČR ve věku od 18 do 65 let mohou za darování krve čerpat příspěvky. „Jednou ročně za alespoň dva bezpříspěvkové odběry krve mohou od nás dárci, kteří jsou klienty naší pojišťovny, získat příspěvek do výše 250 korun na nákup vitamínů a minerálů zakoupených v jakékoliv lékárně. Bezpříspěvkoví dárci, kteří doloží alespoň šest odběrů krve uskutečněných od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, mohou navíc čerpat příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (léčebné procedury) až do výše 5 000 korun,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP 211). Podrobné informace a podmínky pro čerpání těchto příspěvků jsou uvedeny ZDE.

Kromě dobrého pocitu z darování krve, získají dobrovolní dárci také další výhody. V den odběru mají ze zákona nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, za každý odběr krve si mohou snížit základ daně z příjmu až o 3 000 Kč, mají nárok na občerstvení. Pravidelní bezplatní dárci jsou navíc veřejně oceňováni – Český červený kříž jim již více než půl století uděluje vyznamenání na základě počtu odběrů.

