Zoo Liberec: Historie nejstarší zoo v Česku vychází v knižní podobě

23.12.2024 16:26 | Tisková zpráva

etošní rok je to přesně 120 let, kdy byla oficiálně založena Zoo Liberec. Jako vyvrcholení oslav zahrada vydává první díl rozsáhlé dvoudílné publikace s názvem Zoo Liberec – příběh nejstarší zoo v Česku, která zachycuje vznik a vývoj této zoo pod Ještědem. První díl knihy o rozsahu téměř 350 stran mapuje dlouhý a jedinečný příběh, který začíná desítky let před samotným otevřením zoo a uzavírá jej symbolicky konec německé etapy historie, tedy rok 1945. Na vzniku knihy zahrada spolupracovala více než šest let i s badateli ze spolku RODOKMEN.BIZ.