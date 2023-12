Zoo Ostrava: Objevte kouzlo zimní zoo

reklama

Teplomilné druhy zvířat pobývají ve venkovních výbězích samozřejmě mnohem kratší dobu než v letním období, a to v závislosti na aktuálním počasí. Pokud neklesají teploty výrazně pod bod mrazu, užívají si např. afričtí kopytníci pobyt venku okolo poledne. Ve stejnou dobu a rovněž podle aktuální venkovní teploty pobývají ve výběhu i sloni. Většina druhů primátů může chodit ven podle libosti. Venčení si užívají i papoušci nebo ptačí obyvatelé Voliéry Papua.

Ostravská zoo chová rovněž řadu druhů, které si zimu užívají. A zvládají ji mnohem lépe než vysoké letní teploty. Patří k nim např. pandy, jeleni, velbloudi, kachny, husy, jeřábi, supi, orli a další druhy. Chladné období přečkávají díky husté zimní srsti nebo porostu peří ve venkovních výbězích a voliérách bez vyhřívaných ubikací. Boří tak představy mnoha lidí, že během zimy nejsou zvířata v zoo vidět, protože jsou schovaná v teple.

Při procházce zimní zahradou se mohou návštěvníci zahřát v některém z tropických pavilonů, například v pavilonu Papua s tropickými plazy a rybami, v pavilonu Wanderu s makaky lvími a tanami severními, v pavilonu Tanganika s hrochy a krokodýly nebo v Pavilonu evoluce s více než dvěma stovkami zvířat ze západní Afriky, mezi nimiž je i skupina šimpanzů hornoguinejských se dvěma mláďaty. Otevřena je také restaurace Saola – každý den od 10 hod. V závislosti na počasí mají otevřeno i vybrané stánky s občerstvením.

Lidé mohou v tomto období využít levnější vstupné, které platí do 31. března příštího roku. Dospělý návštěvník zaplatí 110,- Kč, děti od 3 do 15 let, studenti, senioři či držitelé průkazů ZTP a ZTP/P starší 15 let pak 60,- Kč.

