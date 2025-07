Ukrajinka z SPD: I naši už chtějí, aby válka skončila. Hrozí konflikt na desítky let

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 17030 lidí svěřila se Olga Tietz.

Bývalá asistentka europoslance Ivana Davida se chystá kandidovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. „Nemáme potvrzené všechny kandidátky. Prozradím ale, že jsem nominována členy. Na pražské kandidátce bych se měla objevit dost vysoko,“ sdělila mladá politička.

?? Rozhovor s @tietzol ZDE: https://t.co/iCYi6xUDLY



Prague Pride by se neměl konat. Když vidíte ocásky a BDSM masky, tak to hází na homosexuály špatné světlo. Ať si za zavřenými dveřmi dělají, co chtějí, ale jsem proti celospolečenské prezentaci LGBT. V rozhovoru pro CNN Prima… pic.twitter.com/Z7fZmcMRbQ — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) July 5, 2025

Pokud se jí skutečně podaří usednout do lavice v dolní komoře Parlamentu ČR, chtěla by se zaměřit na mladé rodiny a na podporu mateřství. Ženy by se neměly bát mít děti kvůli tomu, že neuhradí nájem. „Je jedno, zda zůstane doma s dítětem muž nebo žena, ale rodiče by měli utáhnout výdaje z jednoho platu a z příspěvků na děti, které by měly být větší,“ míní politička a dodává, že zavedeno by mělo být i porodné.

Mladou generaci podle jejího názoru nejvíc trápí předsudky a rozdělení společnosti. „Mnoho mladých cítí, že kdyby šli s kůží na trh, budou pak chodit kanály,“ domnívá se Tietz. Problémem podle ní je také nejistá budoucnost.

Fotogalerie: - Okamura v Mělníce

Přestože aktuálně působí jako stážistka v Evropském parlamentu, pokud by někdy došlo na referendum o vystoupení Česka z EU, hlasovala by pro. K představě, že by mohlo dojít k reformě EU dle jejích představ, je skeptická. „Sama jsem viděla, jak se práva Evropské unie aplikují na jednotlivé členské státy. Utvrdilo mě to v tom, že je můj názor správný. Reformovat EU zevnitř jsme se pokusili už v minulé frakci Identita a demokracie, kde bylo více europoslanců. Teď jsme roztříštění. Jsem ohledně toho skeptická, museli bychom mít v europarlamentu větší sílu, což je na desítky let,“ řekla. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 17030 lidí

Geopolitické prostředí Olgu Tietz baví. „Každý člověk v SPD má trochu jiné názory a směřování,“ podotýká Tietz a dodává, že pluralita by měla být zachována. „Je chybné si myslet, že u členů panuje stoprocentní shoda. SPD je mi nejbližší, i když v některých interních otázkách můžeme mít odlišný názor. Není to tak výrazné, abych si řekla, že hnutí už není pro mě,“ dodala mladá politička.

Agresorem na Ukrajině je Rusko, ale co útoku předcházelo?

Pokud jde o válku na Ukrajině, Rusko považuje za agresora, který napadl suverénní stát. „Jakákoliv smrt je pro mě utrpení,“ zdůraznila Tietz. Téma se jí podle jejích slov silně dotklo, připomněla však, že Donald Trump připustil americké vlivy na destabilizaci Ukrajiny. Kdo tam nebyl, nemůže podle ní stoprocentně vědět, co útoku předcházelo. „Když začala válka na Ukrajině, hnutí SPD vydalo oficiální stanovisko, v němž je Rusko označeno za agresora, a vyzývalo k diplomatickému jednání, jehož já jsem zastánkyní,“ zdůraznila politička původem z Ukrajiny.

Od států EU a USA má podle ní přijít tlak na Rusko i na Ukrajinu ohledně diplomatického jednání. „Obávám se druhé studené války a také toho, aby to nebyl dalekosáhlý konflikt na desítky let, v němž zahyne mnoho mladých kluků. Mám ukrajinské kamarády a kamarádky tady i v zahraničí a pozorovala jsem od roku 2022 proměnu jejich názorů. Tvrdí to stejné – také chtějí, aby to všechno co nejdříve skončilo, jelikož tam mají rodiny. Na celé věci mě nejvíce mrzí, že trpí lidé,“ zdůraznila Tietz.

Fotogalerie: - SPD V Brně

Nesnáší prý nálepkování. „Když zkritizuji vládu Volodymyra Zelenského a upozorním třeba na některé chyby, hned jsem proruská. Podporuji obyčejné lidi na obou stranách konfliktu, muže, které v obou zemích odvlečou na frontu. Konflikt vnímám jako geopolitickou hru, do níž nikdo dobře nevidí, a šachovnici, v níž tahají lidskými životy politici,“ uvedla místopředsedkyně pražské buňky SPD.

Do Česka po vypuknutí války přišlo mnoho lidí a ČR na to nebyla připravená. „Mluví se o problémech ve školách. Udělat si pořádek, koho tu máme, je naprosto legitimní. Pokud zde někdo spáchá zločin, nebudu ho bránit jen kvůli tomu, že je Ukrajinec,“ zdůraznila Tietz.

Jsou prý i uprchlíci, kteří pobírají sociální dávky ve více státech. „Musíme vědět, jací lidé se zde nacházejí, kde pracují nebo zda pobírají sociální dávky,“ řekla politička.

Obává se o svobodu slova

S trestním stíháním předsedy Tomia Okamury kvůli kontroverznímu plakátu „Chirurgové v dovozu“ nesouhlasí, protože byl podle ní zcela legitimní. „Když se podíváte na videa útoků ze západní Evropy, bohužel se tomuto vyobrazení podobají. Možná to nebyla úplně nejšťastnější komunikace onoho problému a mnohé možná pohoršila, ale je to realita. Kvůli tomuto trestnímu stíhání se obávám o svobodu slova,“ poznamenala Olga Tietz.

Psali jsme: „Radši ukaž...“ Mladá Ukrajinka z SPD odpálila sprosťáky Rozhovory PL- Olga Tietz Vydávání Okamury? V koalici rozpaky. „Pocitově jsem proti“. Ukrajinka Tietz z SPD: Fialova vláda rozdmýchává nenávist proti Ukrajincům. Má rodina souhlasí s Okamurou