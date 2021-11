Zoo Ostrava na podzim

20.11.2021 21:21 | Tisková zpráva

Kdo by nevěděl, jak strávit zítřejší sváteční den, je srdečně zván do ostravské zoologické zahrady a botanického parku. Areál je otevřen od 9 do 16 hodin, pokladny a pavilony do 15 hodin. V tomto období si můžete návštěvu zoo užít za zlevněné mimosezónní vstupné. Dospělí návštěvníci zaplatí 80 Kč, děti od 3 do 15 let, studenti do 26 let, ZTP a ZTP/P starší 15 let a senioři nad 60 let zaplatí 50 Kč. Za pěkného počasí bude o víkendech a svátcích v provozu ještě i zoovláček. Unavení návštěvníci se jím mohou nechat vyvézt ze spodní části zahrady k východu.