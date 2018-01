dTest: Čeští studenti předvedou své znalosti o mobilním trhu

Vyznat se v mobilním světě a ještě jeho fungování vysvětlit vrstevníkům, to je nesnadný úkol pro dospělé, natož pro mládež. „Členové soutěžních týmů by si měli v první řadě nastudovat problematiku telekomunikací. Časopisy, které studentské týmy připraví, musí své čtenáře provést úskalím smluv a jejich výpověďmi, přinést spotřebitelům přehled jejich práv a povinností v elektronických komunikacích, přeložit řeč zákona a všeobecných smluvních podmínek do srozumitelné podoby, upozornit čtenáře na obchodní triky a ukázat, jak důležité je znát telefonní čísla,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Studenti by měli myslet na to, že dostatek srozumitelných informací pomáhá přežít v telekomunikační džungli.“

Soutěž Spotřeba pro život vyhlašuje dTest pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Studenti v něm zužitkují vlastní zkušenosti s daným tématem, mohou také zpracovat porovnání poskytovaných služeb. Soutěžní časopis má mít v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky.

Zpracované časopisy mohou soutěžní týmy zasílat až do poloviny května tohoto roku. Poté odborná porota vybere pět soutěžních časopisů, jejichž autoři obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže. První tři kolektivy obdrží spolu se svými koordinátory jako odměnu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel). Každá škola zúčastněná v národním kole soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

dTest vyhlašuje letošní ročník soutěže pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové. Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Více informací o soutěži najdete na www.spotrebaprozivot.cz.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva