dTest: Dovolená na splátky? Z ráje rovnou do pekel

Obecně platí, že pokud máte hluboko do kapsy, půjčujte si jen na věci, které vaši situaci mohou zlepšit, nikoliv na pouhou spotřebu. Lednice vám pomůže uchovat potraviny čerstvé, koupíte-li si pračku, ušetříte čas nebo peníze za prádelnu. Auto, díky kterému se denně dostanete do práce, bude mít dopad na zlepšení situace v domácnosti. Co ale půjčka na nejnovější chytrý telefon nebo na ještě větší televizi? To je zbytečně drahý luxus, ze kterého se budou pravděpodobněji víc radovat exekutoři, až vám je zabaví.

Není zájezd jako zájezd. Rekreace přinese jen chvilkovou bezstarostnost a většinou nevede k získání lépe placené práce. Naproti tomu osobní a profesní rozvoj s perspektivou vyššího výdělku stojí za zamyšlení. Trvalejší přínos a povahu investice může mít intenzivní jazykový pobyt, který si můžete prodloužit o cestování. Brigáda v zámoří může ve finále přinést víc peněz, než kolik stála letenka.

Spotřebitelský úvěr je drahá záplata. Splácení dluhu za dovolenou dokáže domácí rozpočet zatížit klidně na několik let. Sehnat pak peníze na opravu auta nebo nákup nové pračky bude obtížné. „Zvažte různé scénáře. Co když onemocníte, stane se vám nepříjemný úraz a na měsíc či dva vypadnete z pracovního procesu? Zase si vezmete úvěr? Další úvěr zvyšuje riziko nesplácení, bude tudíž dražší, nehledě na to, že seriózní instituce vám pravděpodobně nebudou chtít půjčit vůbec,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Spotřebitelská poradna dTestu se setkává s řadou případů nemožnosti splácení nevýhodných půjček. „Základní poučku v této věci je třeba zopakovat několikrát - Nepůjčujte si na dovolenou. Nepůjčujte si na dovolenou. A nepůjčujte si na dovolenou. Pokud ovšem stále máte nutkání o tom uvažovat, zkuste přemýšlet o dalších souvislostech a důsledcích. Než podepíšete úvěrovou smlouvu, musíte si být zcela jisti, že úvěr potřebujete, zvládnete jej splácet a pomůže vám zlepšit či alespoň nezhorší finanční situaci,“ varuje Lukáš Zelený.

Zajímejte se včas o to, jak funguje předčasné splacení, kolik stojí, jaký bude mít vliv na splácení třeba reklamace nebo zrušení zájezdu. Ptejte se a řešte každý detail. Nechte si vše vysvětlit a ukázat ve smlouvě nebo jejích podmínkách, nenechte se zviklat ústními a ničím nepodloženými sliby a buďte obezřetní. Výhodná je v tomto ohledu e-mailová komunikace nebo písemné shrnutí. Zákon říká, že zákazník musí dostat velkou řadu informací. Pokud jsou uspořádány do vzorové tabulky, dá se v nich i trochu orientovat.

Berete-li si půjčku, nesmíte mít pochybnost, že její splácení bude bez problémů. Přesto je dobré vědět, jak rychlé a přísné budou sankční mechanismy. Řada reklam láká na možnosti flexibility, vynechání splátek, zkrácení doby splácení a tak dále. Zkoumejte ale podrobnosti. Pokud možnost vynechat splátku znamená, že si o to musíte měsíc dopředu zažádat, bude to asi k ničemu. Hledejte, jak vysoké jsou smluvní pokuty a kdy jsou splatné. Nebude jedno opomenutí znamenat, že musíte hned vrátit celý dluh? Sankce často bývají horší než úroky, proto je důležité je ve smlouvě najít a rozumět jim.

Nenechte se dostat do časového presu. „Vyžádejte si od prodejce všechny dokumenty s sebou na prostudování. Vezměte si je domů, sedněte si k nim a čemukoliv nerozumíte, proberte doma či v práci. Zavolat můžete i na poradenskou linku dTestu na čísle 299 149 009; ta sice neporadí, jestli je či není úvěr výhodný, ale může vysvětlit, co jednotlivá ustanovení smlouvy znamenají,“ radí Lukáš Zelený. Nenechte se přesvědčit k rychlému a zkratkovitému jednání, protože obchodník si jen zamne ruce, uslyší-li: „Tak hlavně, ať to máme rychle za sebou.“

autor: Tisková zpráva