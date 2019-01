dTest: Jaké jsou nejčastější omyly při reklamacích

Mnoho spotřebitelů hromadí pomačkané blednoucí účtenky od každého nákupu, ale nemohou najít zrovna tu, kterou pro reklamaci potřebují. „Nevzdávejte to. Absence účtenky neznamená automaticky nemožnost zboží reklamovat. Prodejce sice může požadovat důkaz o koupi, tím ale nemusí být jen papír z jeho kasy. Vzestup bezhotovostních plateb zde může zachránit spoustu situací – pokud jste nákup platili kartou, stačí transakci dohledat ve výpisu z internetového bankovnictví,“ radí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Skvělým pomocníkem pro správu účtenek jsou mobilní aplikace. Hned po nákupu si paragon vyfotíte, pojmenujete a originál můžete zahodit. V takové „kartotéce“ se vám pak bude hledat lépe než doma v přecpaném šuplíku. Pokud žádný hmatatelný důkaz nemáte, ale nákup u konkrétního prodejce je zřejmý třeba proto, že jste stálý zákazník na malém městě nebo jde o unikátní produkt, který nikdo jiný neprodává, nenechte se odbýt. U soudu by mělo šanci na úspěch například i svědectví dalších osob – ale k němu se obchodníkovi nejspíše chtít nebude.

Zboží můžete reklamovat i jinde, než jste ho koupili. „Představte si, že jste si zakoupili kabát, když jste byli na pracovní cestě v Praze, ale žijete v Ostravě a do hlavního města se v nejbližší době nechystáte. To nevadí, protože reklamaci můžete uplatnit na kterékoli pobočce nebo v sídle prodejce, ledaže by prodejce předem určil jiný subjekt, zpravidla servis,“ poznamenává Lukáš Zelený.

Někdy může být složitější zorientovat se v tom, kdo vám zboží prodal. Myslete na to, že rozhodující je IČ nebo obchodní firma uvedená na dokladu. Často zjistíte, že síť konkrétní značky je v celé republice spravována jednou společností, která je vaším prodejcem a zboží k reklamaci můžete předat v jakékoli její provozovně. Pozor ale na franšízy – i když vidíte stejnou obchodní značku a logo, může jít o různé obchodní subjekty.

Reklamovat můžete samozřejmě i poštou, což využijete nejspíše hlavně u zboží zakoupeného v e-shopu. Ani poštovným se nenechte odradit. Jestliže bude reklamace uznána, můžete požadovat náhradu všech účelně vynaložených nákladů. V opačném případě vám prodejce poštovné neproplatí.

Pokud nakupujete zboží z bazaru či od známých z druhé ruky s klidem v duši, že vám k němu předchozí vlastník dává i paragon a zbývá ještě rok záruky, neusněte na vavřínech. V praxi sice reklamace druhým vlastníkem ve většině případů prochází, avšak obchodník má právo vám nevyhovět s argumentem, že spolu nemáte žádný právní vztah. Problém je v tom, že práva z vadného plnění jsou vázána k dané kupní smlouvě, kterou prodejce uzavřel se svým původním zákazníkem. „Řešením tedy může být zůstat s původním vlastníkem v kontaktu a v případě potřeby poslat do prodejny jeho, což bude schůdné asi maximálně mezi přáteli nebo příbuznými. Praktičtější je sepsat takzvané postoupení práv z vadného plnění, kde vlastník prohlásí, že všechna současná i budoucí práva postupuje vám,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Práva z vadného plnění mohou plynout z každé smlouvy, přičemž jejím předmětem může být téměř cokoli. Pokud něco nesedí, nebojte se ozvat třeba i v restauraci, u kadeřníka, u mobilního operátora, který vám zaslal zjevně nesmyslné vyúčtování, nebo na zájezdu, jenž trpí nedostatky.enská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva