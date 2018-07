dTest: Na co myslet při cestování se čtyřnohými členy rodiny?

Pokud chcete na dovolenou do zahraničí vyrazit i s domácím mazlíčkem, měli byste se na to řádně a s předstihem připravit. Jinak může vaše cesta skončit dříve, než vůbec začne. Co všechno je potřeba řešit, pokud se chystáte cestovat se psem, kočkou nebo fretkou v rámci Evropské unie?

Aby s vámi mohl váš chlupáč bez problémů cestovat po Evropské unii, musí splňovat několik podmínek. Především musí být jednoznačně identifikovatelný. To zajišťuje tetování (ovšem pozor, uznává se, pouze pokud bylo provedeno před 3. červencem 2011) a především čipování. Čip neboli transpondér vypadá jako kapsle zhruba o velikosti rýžového zrnka, která je zvířeti vpravena pod kůži, a to nejčastěji na levé straně krku nebo v okolí lopatky. Zvíře je pak možné identifikovat pomocí speciální čtečky. „Čip je obdobou lidských občanských průkazů a jiných dokladů totožnosti. Každému mazlíčkovi je tak v čipu přidělen unikátní kód. Životnost čipu se odhaduje na 20 až 25 let, je tudíž vysoce pravděpodobné, že čip zvířeti vydrží celý život,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Zatímco vy si při cestě po EU vystačíte s občanským průkazem, zvířata musí mít cestovní pas. Ten obsahuje informace o majiteli a popis zvířete, tedy plemeno, datum narození, barvu a výrazné rozpoznatelné rysy. Dále údaje o označení zvířete (včetně zmiňovaných čipů) a informace o očkování a potřebných vyšetřeních. Pas získáte u soukromých veterinářů, kteří mají k jejich vydávání povolení od krajské veterinární správy.

Psi, kočky a fretky musí být očkovaní proti vzteklině. „Je potřeba myslet na to, že očkování je platné až po třech týdnech od aplikace nebo ode dne přeočkování. Pokud potřebujete vycestovat se štěnětem, kotětem nebo mládětem fretky, kterému ještě nebylo 12 týdnů, musíte počítat s komplikacemi. Tak malá mláďata se totiž ještě nesmějí očkovat a pro jejich přesun do jiného členského státu EU je potřeba získat výjimku,“ upozorňuje Lukáš Zelený. Buď předložíte prohlášení, že se mládě od narození nedostalo do styku s volně žijícím zvířetem druhu, který může přenášet vzteklinu, nebo mládě pocestuje společně s matkou, na které je stále závislé. Z dokladů matky ale musí jasně vyplývat, že před narozením mláděte byla očkována. V případě Francie, Itálie, Kypru, Lotyšska, Polska a Španělska výjimky neplatí, tam s mládětem jednoduše neodcestujete.

Finsko, Irsko, Malta a Velká Británie kromě výše zmíněných podmínek navíc u psů vyžadují, aby byli před vstupem na jejich území odčerveni, tedy ošetřeni proti echinokokóze. Není tím ale myšleno pravidelné podávání přípravků proti odčervení v domácích podmínkách. Ošetření v tomto případě musí provést zvěrolékař, který tento úkon zaznamená do pasu psa. Odčervení musí být provedeno maximálně pět a minimálně jeden den před vstupem na území daných zemí, jinak hrozí zamítnutí vstupu a uložení psíka do karantény.

Pokud patříte k lidem, kteří rádi cestují nebo potřebují cestovat s celou početnou psí, kočičí nebo fretčí rodinou, měli byste mít na paměti, že můžete přepravovat maximálně pět těchto zvířat. „Důvodem pro toto omezení je snaha omezit obchod se zvířaty. Možnost vycestovat s větším počtem zvířat existuje, je ovšem potřeba splnit tři podmínky. Zvířata musí být starší než šest měsíců, důvodem cesty musí být účast v soutěži, na výstavě či sportovní akci a přihlášení na tyto akce musí být písemně doloženo,“ vysvětluje Zelený.

I když jste se svým čtyřnohým přítelem úspěšně prošli martyriem v podobě čipování, zřizování pasu a očkování, starosti tím zdaleka nemusí končit. Poměrně náročné může být nalezení vhodného autobusového, železničního či leteckého dopravce, pokud tedy neplánujete cestovat vlastním autem. Podmínky jednotlivých společností se mohou výrazně lišit, proto před zakoupením lístku důkladně prostudujte jejich webové stránky.

A co cesty mimo Evropskou unii? Podmínky pro výjezd do takzvaných třetích zemí se stát od státu různí. Konkrétní požadavky některých třetích zemí je možné nalézt v odkazech uvedených na webových stránkách Státní veterinární správy.

autor: Tisková zpráva