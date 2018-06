dTest: Test dětských slunečních brýlí - ochrana proti UV funguje

Klíčová úloha brýlí není estetická, nýbrž ochranná. Dětské oči by měly chránit především proti ostrému světlu a UV záření, které může poškodit rohovku nebo sítnici oka. Poznatky z testu shrnuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest: „Otestovali jsme 16 modelů slunečních brýlí v různých cenových relacích, od 80 do tisíce korun. Dobrou zprávou je, že ochranu před UV zářením o vlnové délce 380 i 400 nanometrů plní na jedničku všechny námi prověřené modely. Ve zkouškách na přítomnost nežádoucích chemikálií jsme neudělili horší než dobré známky. Výrazné rozdíly se projevily až v testech odolnosti vůči pádu a poškrábání.“

Dětské brýle by měly snést i hrubší zacházení, proto dTest simuloval situace, jako jsou pády na zem, nechtěné rozsednutí nebo poškrábání povrchu skel. Všech 16 modelů přežilo pětkrát za sebou pád na zem z výšky 1,5 metru bez jakéhokoliv viditelného poškození. Téměř všechny brýle odolaly také opakované zátěži při dosednutí 75kilové osoby na brýle položené na běžné kancelářské židli.

Kromě odolnosti vůči poškození dTest podrobil testované modely i zkoušce odolnosti vůči poškrábání. „Odolnost vůči poškrábání jsme prověřili speciálním perem, které se pro podobné testy používá třeba u displejů smartphonů. Nejmenší úsilí bylo zapotřebí vynaložit k poškrábání skel u výrobku Zara Kids Sunglasses,“ popisuje Hana Hoffmannová.

Zatímco v nedávných testech dětských pastelek, holínek nebo kočárků dTest objevil nežádoucí chemické látky, sluneční brýle na tom byly podstatně lépe. Laboratoř v brýlích neodhalila žádné změkčovače plastu ani polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Kromě těchto látek pátrali odborníci i po dalších nežádoucích chemikáliích, a to těžkých kovech. „Těžké kovy patří mezi látky, které by mohly mít v případě kontaktu s pokožkou nebo ústy negativní dopady na zdraví. Nalezli jsme je jen u pár výrobků, ale ve zcela minimálním množství, které nepředstavuje žádné zdravotní riziko,“ říká Hana Hoffmannová a dodává: „Děti mají tendenci okusovat nožičky brýlí, podrobujeme je tedy stejným testům, jako kdyby šlo o hračky.“

Kromě ochrany proti škodlivému UV záření je důležitá i velikost brýlí. Sluneční brýle by měly být dost velké a široké, aby chránily celou plochu očí, a ne moc těsné, aby nezpůsobovaly nepříjemné otlaky na nose či za ušima. Co se týká barvy skel, podle odborníků se pro sluneční brýle nejlépe hodí hnědá nebo šedá. Tmavší, tedy černá skla, jsou ideální na hory nebo k moři, kde je intenzita slunečního svitu vyšší než například ve městě. Dětské brýle by měly být také co nejlehčí, ideálně do 20 gramů.

Podle názorů očních lékařů se děti v českých podmínkách obejdou i bez slunečních brýlí, pokud nosí pokrývku hlavy s kšiltem a nevycházejí mezi 12. až 14. hodinou na přímé slunce. Ve vysokohorském prostředí, na přímém slunci u moře nebo kolem rovníku je riziko poškození zraku UV zářením hmatatelnější. Ani na exotické dovolené by děti neměly sluneční brýle nosit trvale. Oči totiž mohou zchoulostivět a dítě může být časem světloplaché.

Praktické tipy dTestu na výběr dětských brýlí:

Zkontrolujte, aby brýle dobře seděly za ušima a hlavně na kořeni nosu. Brýle by neměly dítěti padat, ale ani ho tlačit.

Každé dítě je jiné, typ obrouček vybírejte podle toho, jaký má obličej.

Důležitá je velikost očí a vzdálenost mezi nimi. Brýle by měly pokrýt celé okolí oka tak, aby nedocházelo k bočnímu průniku UV záření.

Obroučky mají být z pružného a pevného materiálu.

Řasy by se ani při mrkání neměly dotýkat skel, aby se oči příliš neunavovaly.

Skla by měla být plastová a stabilně zabarvená (kolem 85 %).

Přehled testovaných slunečních brýlí najdete na webu ZDE. Kompletní výsledky testu přineslo červnové vydání časopisu dTest.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva