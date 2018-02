dTest: Zimní dovolená v zahraničí – s cestovkou či bez?

Aby bylo možné zájezd opravdu nazývat zájezdem, musí se skládat z více služeb cestovního ruchu (tedy zahrnovat například dopravu, ubytování a další služby) a trvat alespoň 24 hodin. „Pokud cestujete s českou cestovní kanceláří, vztahuje se na zájezd české právo, přestože jsou služby poskytovány v zahraničí,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a doplňuje: „Naopak vyberete-li si zahraniční cestovní kancelář, bude se smlouva obvykle řídit právem daného státu.“

Pokud jste během zájezdu nespokojení s kvalitou poskytovaných služeb, měli byste se ohradit hned na místě u delegáta cestovní kanceláře nebo v recepci hotelu. Pořadatel je povinen zajistit nápravu, a pokud ji nezjedná včas, můžete si ji zařídit na jeho náklady ve vlastní režii. Reklamaci pak uplatněte nejpozději do jednoho měsíce po skončení zájezdu, jinak se slevy nedočkáte. Při závažných nedostatcích můžete navíc požadovat i náhradu takzvané ztráty radosti z dovolené.

Zaplatíte-li si v cestovce pouze apartmán v Rakousku, kam se dopravíte sami, o zájezd v pravém slova smyslu se nejedná. Vyplývá z toho mimo jiné, že se po návratu budete těžko domáhat náhrady za případné nedostatky, a pokud cestovní kancelář zkrachuje, nedostanete náhradu od pojišťovny.

Když si budete hledat ubytování přes zprostředkovatelské servery jako booking.com, také nepůjde o zájezd. „Je třeba mít na paměti, že v takovém případě uzavíráte smlouvu přímo s ubytovacím zařízením, na které vás zprostředkovatel pouze odkázal. Přičemž tato smlouva se nebude řídit českým právem, ale právem země, do které vycestujete,“ upozorňuje Lukáš Zelený a dodává: „Z toho pak plynou specifické podmínky pro storno rezervace a také pro místní daně spojené s ubytováním, což je rozumné si vždy dopředu ověřit.“

Neznamená to ale, že by zprostředkovatel neodpovídal vůbec za nic. Ze zákona musí dbát na to, aby umožňoval uzavírání smluv pouze s důvěryhodnými subjekty. Dokonce nesmí ani navrhnout uzavření smlouvy se třetí osobou, u níž by měl pochybnosti, zda smlouvu dodrží. Pokud by to udělal, můžete případnou náhradu škody požadovat právě po zprostředkovateli.

Určitě ale u konkrétní nabídky zvažte, jestli je opravdu natolik výhodná, aby vyvážila právní nejistotu. Zprostředkovatelské servery, cestovní agentury či hotely sice mohou lákat na nižší cenu dovolené než cestovní kanceláře, řešení následných problémů se však může prodražit. Pro řešení sporů se společnostmi z jiných členských států Evropské unie, Islandu nebo Norska můžete případně využít služeb Evropského spotřebitelského centra.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva