„200 km ujedete. Peklo.“ Elektromobily se hroutí. Vážný hlas

reklama

Za budoucnost osobní přepravy jsou všeobecně označovány elektromobily. Ovšem i po několika letech vývoje se nepodařilo překonat jednu překážku a tou je pomalá rychlost nabíjení a také dojezd. Server MotorTrend na sklonku roku 2023 provedl srovnání různých modelů elektroaut, kdy měřil, kolik mil dojezdu (jedná se o americký server) se přidá po 15, 30, 45 a 60 minutách nabíjení.

Z tohoto srovnání vychází nejlépe Hyundai Ioniq 6, která po 15 minutách ujede o 310 kilometrů dále. Po hodině nabíjení 470 kilometrů. Z pěti procent baterie na 80 % se pak vůz nabíjí za 19 minut.

Srovnání Motortrendu

Ovšem ti, kdo si chtějí tento model pořídit, si musejí připravit nejméně 1 160 000 Kč.

Až na sedmém místě byla Tesla Model 3. Ta po čtvrthodině dojede o 210 kilometrů dále, z pěti procent na 100 % se nabíjí hodinu a šest minut a po hodině nabíjení by měla ujet 410 kilometrů.

Srovnání Motortrendu

Právě s rozvojem elektromobilů není spokojen ekonomický novinář Miroslav Motejlek. „Elektromobilita je tak trochu v koncích. Roky žádná změna v rychlosti nabití a především v dojezdu. Já myslel, že v tuto dobu už beze strachu udělám tisíc kilometrů plus. Když jedu přes Německo, tak bohužel ani ne 200 (Tesla). A žádný gamechanger v dohledu...“ posteskl si.

K jeho stížnostem se přidali další se svými zkušenostmi. „Mám EV třetí rok, jako druhé auto na ježdění do kanclu. Pro tenhle účel je to výborné, jen musíte mít dům, nesmí vám vypadnout pojistka, nesmíte jezdit celý den po Praze a večer pak hledat volnou rychlonabíječku. Fakt si nedovedu představit to mít jako hlavní rodinné auto, to musí být peklo,“ svěřil se Alex Bruna.

„Žádnou revoluční změnu nebylo možné čekat. Trochu problém jsou fyzikální zákony, což se politikům blbě vysvětluje. Ono je to podobné jako s autonomním řízením. V Evropě by možná nejvíc pomohlo zrušení nesmyslného limitu 3,5 tuny pro osobní auta. V USA už se konečně dočkáme pickup trucku s reálným dojezdem přes 400 mil (Silverado/Sierra EV), což je třeba pro mě osobně gamechanger a umožní mi to si ponechat už jen jedno benzínové auto s 6.2 V8. Teď mám v rodině dvě taková.

I proto jsem tak naštvaný na Elona, který ten podstatný rozdíl mezi 300 a 440 mil dojezdu nepochopil, a proto jsem objednávku Cybertrucku zrušil. Nicméně i v současné době jezdíme v rodině naprostou většinou s EV (Tesla a Rivian). Nicméně bez záložních benzínových aut by to dnes nešlo,“ míní Bohumil Vosický.

„Hlavně člověk nechce při dlouhým cestování nabíjet 25–30 min. z každých dvou hodin cesty,“ přidal se Aleš Foff. „EV jsou specifická alternativa pro určitý typ užívání, nic víc, nic míň. Na tom se nic nezměnilo a v dohledné době ani nezmění,“ konstatoval Michal Jelinek.

Psali jsme: „Jedete antibabiše, a to vás pohřbí.“ Rvačka Dostálové a Hladíka. S mrazivou tečkou Okrádání lidí. Důkazy. Filip Turek a tajnosti elektromobilů Bidenova osmiletka: Poručíme trhu! V roce 2032 musí být podíl elektromobilů 56 % Bachař Fiala, v ruce bič. Mach o „ozdravování ekonomiky“ pod současnou vládou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE