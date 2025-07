Poučování lůzy z festivalového luxusu. Holec zdraví Vary

„Žijeme ve světě, kdy je podporována taková ta negativnost. Voliči se získávají tím, že se straší. Pěstuje se zášť, nepřátelství. Válčí se ve světě,“ zamyslel se na festivalu v Karlových Varech herec Ivan Trojan. „A díky za to! Ukázal národu, že i on volí opozici,“ napsal komentátor Petr Holec ve svém nejnovějším příspěvku v rubrice Čistý řez.

Trojan na prezentaci filmu Neporazitelní vykládal, že on se snaží dělat svět lepším a proto se hlásí k Havlově občanské společnosti. Za to to schytává od různých politických garnitur, které šíří nenávist a negativismus.

„Trojan je známý tím, že jako správný a uvědomělý soudruh agituje vždycky a všude, stárne nám do Zdeňka Nejedlého. To se stává. A stejně jako někdejším soudruhům mu nedochází ani ironie chvíle a místa: agitovat proti ‚lůze‘, jak opoziční politiky i voliče lyricky nazývají vládní politici, jejich novináři i poradci ministrů, zrovna z festivalového luxusu i za peníze lůzy, to je trochu chucpe, ne?“ poznamenává k tomu Holec

V komentáři „(J)elita volí opozici“ Holec také umělce nabádá, aby si konečně připustili, že jejich spokojený život je placen i dotacemi, a aby si uvědomili, že bez toho by poznali realitu českého trhu. „Nekousej do ruky, která tě živí,“ doporučuje komentátor umělcům.

A nejde jen o proslulou karlovarskou sešlost, kde jde tato myšlenková vznešenost obvykle ruku v ruce s opulentními večírky.

Demokracie, která zavání totalitou

Jinak ale Holec Trojanovo zamyšlení oceňuje. „Vlastně mluvil za celou angažovanou národní uměleckou frontu. A jako obvykle i on ukázal, že naši umělci myslí jako správní soudruzi: imperialisty porazíme pozitivností! A budování si nenecháme kazit žádnými špatnými zprávami,“ poznamenává. Trojanovi i dalším proto doporučuje číst Dobré zprávy, fiktivní tiskovinu z facebooku premiéra Fialy, kde se pozitivně vyloží naprosto cokoliv.

Psali jsme: Žijete si pořád lépe, vzkázal Fiala Čechům. Ekonomové to vidí jinak

Jenže tato „pozitivita“ podle Holce připomíná totalitní lži – jako když Fiala tvrdí, že bohatneme, ač rekordně chudneme.

V 16:00 uvede Ivan Trojan v Městském divadle snímek Karamazovi, dramatizaci Dostojevského románu Bratři Karamazovi režiséra Petra Zelenky.

??https://t.co/MB6oCNKssZ pic.twitter.com/cbJhPdCF28 — Karlovy Vary IFF (@KVIFF) July 4, 2024

Umělcům podle něj politika nikdy nešla, takže není divu, že jejich „demokracie“ zavání totalitou, a dobro a pozitivní myšlení ve skutečnosti má sloužit jen k tomu, aby lidé zůstali poslušní. A třeba tvrdili, že jídlo zlevňuje, i když zdražuje. U Ivana Trojana, který v mládí ještě zažil komunismus, by ale komentátor očekával, že faleš těchto dobrých zpráv pozná.

V 15 h budeme znát vítěze nestatutárních cen. Slavnostní zakončení festivalu ve Velkém sále, kde budou vyhlášeni letošní hlavní vítězové, můžete od 20:05 vidět na kanále ČT1. Před 18 h na kanále https://t.co/x4fcIfQv7p sledujte příjezdy hostů na červený koberec. pic.twitter.com/VA9JcoLiED — Karlovy Vary IFF (@KVIFF) July 12, 2025

Demokracie podle komentátora potřebuje pravdu, ne pozitivní lži. Trojanova agitka je proto zaslepená, ale ironicky naznačuje, že by mohl volit opozici. Možná je to prozření – pozdě, ale přece. Doufejme, že inspiruje i další elity, které straší především Fialova vláda, jež všechny kromě sebe označuje za hrozbu.

„Tak jen doufám, že Trojan na svou správnou víru obrátí i další zástupce našich (j)elit. Pravda, prozření jim sice trvalo trochu déle, než bychom u takových krasoduchů čekali. Zase ale lépe později než nikdy!“ soudí komentátor Holec.

Psali jsme: Toto připomněli Ivanu Trojanovi po jeho nářku na Čechy Poslanec Faltýnek řádil ve Varech Vizáž Dagmar Havlové v Karlových Varech se řeší už druhý den Polívka, Trojan. Holec naznačil, proč umělci podporují Fialu