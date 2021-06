„A kdy ten návrh dáte?“, „Je to důležité?“, „Je. Pro mě jo!“ Moderátorka ČT v osobním souboji s Benešovou

reklama

Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zrušil další vládní opatření. Potvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví nemělo na jaře pravomoc plošně zakázat provoz heren a kasin. Rozhodně to podle ministryně Benešové ale neznamená, že by vláda ignorovala právní stránku nařízení.

„Neřekla bych, že vláda kašlala na právo. Opatření bylo asi 400 a zhruba 21 jich je zrušených, z toho 65 sporů bylo vyhráno a 35 zastaveno. To není zase tak strašidelný scénář na to, co jsme poslední rok zažívali, žádné drama,“ shrnula.

Moderátorka Barbora Kroužková její slova dala do srovnání s výmluvami dítěte, když přinese ze školy špatnou známku. „Já se nechci vymlouvat! My se z ničeho nevymlouváme, často se to odhlasovávalo v noci. Pečlivě jsme to diskutovali, občas se chyba v takovém tempu vyskytne, to ani není možné, aby se nevyskytla. Byla to bitevní, skoro válečná situace,“ bránila se šéfka justice.

„Nestačilo si pořádně přečíst pandemický zákon a vejít se do něj?“ dusila moderátorka dál ministryni. „No, tak v té době ještě nebyl pandemický zákon. Pozor!“ pousmála se ironicky Benešová.

„Bylo nám vytýkáno, že ta opatření nebyla dostatečně zdůvodněná, a i tady je to soudce od soudce...,“ podotkla Benešová. „Předně to bylo plošné, paní ministryně. To je asi to nejhorší, že jste věděli, že to nemá být plošně, a neuměli jste to vymyslet. I tehdy tu ministr Arenberger říkal ‚zkusíme – uvidíme‘,“ připomněla Kroužková střílení naslepo.

Benešová její argumentaci odrazila slovy: „Jestli se situace bude na podzim opakovat, a vypadá to, že klid od pandemie nebude, tak si z toho všichni vezmou velké ponaučení další takovéto akce, no...,“ pokrčila rameny.

Na přetřes přišel i Pavel Zeman, který se vzdal funkce šéfa žalobců po deseti letech. Jeho funkce zanikne k 30. červnu. „Pociťuji tlak ze strany ministryně spravedlnosti,“ zdůvodňoval své rozhodnutí.

Kdo bude novým šéfem žalobců, se podle Benešové dozvíme do konce měsíce. „Bude to co nejdříve. Řekla jsem do konce měsíce června a ten svůj slib splním, je to připravené,“ sdělila, kdy vládě navrhne jméno nového nejvyššího státního zástupce.

Kroužková požadovala odpověď blíže specifikovat. „Kdy ten návrh přesně dáte?“ tlačila na ministryni. „No, tak je důležité, jestli za tři hodiny, nebo za deset hodin?“ pozastavovala se Benešová nad zvědavostí Kroužkové, ta na to odpověděla: „Je. Pro mě jo.“

Následně byla dotazována, zda na Pavla Zemana skutečně vyvíjela tlak. „Jsou osobní věci mezi vámi tak vážné, že nakonec tomu tlaku podlehl?“ zajímala se Kroužková. „No, to říká on. Bohužel to říká i po Evropě, takže jsem dnes vypracovala odpověď na OECD,“ zmínila protikorupční pracovní skupinu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která vyjádřila znepokojení nad Zemanovou rezignací. Česko podle ní nezvládlo zajistit nezávislost státních zástupců.

„Nic takového ale v rezignaci Pavla Zemana není, takže jsem OECD poslala kopii té rezignace, aby ji objektivně posoudili a přečetli si, že v ní nehovoří o žádných tlacích. Samozřejmě netlačila jsem na něj, to nevím, kde vzal. Řekla bych, že to je zhrzenost,“ uvedla k tlakům, ze kterých ji Pavel Zeman obviňuje. Odmítla, že by před jeho rezignací uvažovala o tom, že by vládě podala návrh na jeho odvolání. „Nic takového nebylo připraveno,“ uvedla.

„Nedomluvila jste se s ním, co bude dál, že je třeba pro tuto vládu jeho křeslo uvolnit?“ tázala se poté moderátorka. „Tak to už vůbec ne, takové hovory jsme nevedli. Od tohoto ledna mě sám ubezpečoval, že by chtěl letos do letního období skončit, že se jeho čas postupně naplnil, protože je ve funkci více než deset let a chce si hledat jinou pozici. Na další schůzce ale zase říkal, že setrvá, že termín nemá, že se uvidí. Bylo to takové nijaké, udržoval nás v nejistotě,“ popisovala Zemanovo rozhodování.

„Já jsem pouze chtěla včas vědět, dokdy by chtěl skončit, abych připravila náhradníka, protože to není legrace. Nakonec podal rezignaci nestandardně na Úřad vlády, i když správně by ji měl podat k mým rukám,“ dodala ministryně spravedlnosti Marie Benešová závěrem.

