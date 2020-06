,,A mě zavřou na tři!" 2 roky pro afrického násilníka v ČR: Klaus ml. se ozval. A i jiní, je zle

Dva roky a ústavní léčba, to je trest, který soud udělil Afričanovi, který na Litoměřicku znásilnil mladou dívku, jak informoval deník iDnes. Pro spodní hranici trestní sazby se soud rozhodl proto, protože obžalovaný má prý schizofrenii. Ale místním se to nelíbí. Zvlášť v porovnání s tím, jaké tresty padly za léčebné konopí. Přišly různé drastické návrhy. A také povzdech, že to už je trest jako v Německu či ve Švédsku. Václav Klaus mladší k tomu dodal, že větší sazbu by dostal i on, kdyby nevyúčtoval stravenky ve Sněmovně.

Abdallah Ibrahim Diallo je jméno Afričana, který, jak potvrdil soud, na Litoměřicku loni znásilnil šestnáctiletou dívku. „Je prokázáno, že ke skutku, jak ho popisuje obžaloba, skutečně došlo. Usvědčujícími důkazy jsou detailní výpověď poškozené, DNA obžalovaného nalezená na jejím těle a oblečení i skutečnost, že měl u sebe její telefon, který jí ukradl,“ zaznělo od předsedkyně senátu Alexandry Šetkové. Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 90% Nehrozí 10% hlasovalo: 3839 lidí

Odsouzený dostal dva roky a musí se podrobit ústavnímu léčení. K této spodní hranici trestu sáhl soud proto, protože Diallo údajně trpí schizofrenií. „V případu původně žádný znalecký posudek zabývající se jeho psychickým stavem nebyl. Kvůli jeho podivnému chování ve vazbě i během hlavního líčení si však soudkyně nechala znalecký posudek vypracovat,“ uvádí deník iDnes.

Posudků na Diallův stav bylo více, nepanovala však shoda na tom, zda při znásilnění byly jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti vymizelé. Odborníci v Bohnicích byli toho názoru, že Diallo měl povědomí, že to, co dělal, je špatné. Jak iDnes uvádí, rozsudek není pravomocný, obhájce Dialla i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

O případu informoval i Litoměřický deník, který doplnil, že státní zástupkyně navrhovala nepravomocně odsouzenému tři roky vězení. Připomněl také, že Diallo se neúspěšně pokoušel získat azyl v Německu.

A právě na profilu Litoměřického deníku dali občané průchod své nespokojenosti s rozsudkem. „2 roky? Ta holka má trauma na celý život!!!“ reagovala na zprávu Věra Sobotová. „Přeji tomu, kdo ho soudil, to samé, aby jim udělal,“ prohlašoval Jakub Najman. Oli Veselá mínila, že se jedná o ostudný rozsudek, Vít Vondráček srovnával: „Hlavně, že za pěstování léčebného konopí na masti dává justice 8 let natvrdo.“

I o diagnóze panovaly pochyby. „Nevypadá, že by uměl česky, tak na co léčebna?“ ptal se jeden z diskutujících. „Žádnou schízu určitě nemá,“ byl si jist Martin Palán. „Chudáčku, ty máš schizofrenii a holka zkurvenej život,“ ironizoval Petr Hrdla.

Ozval se také publicista Josef Provazník. „Poslední roky jsme často čítávali o znásilněních v Německu, Švédsku a jiných zemích migranty z Blízkého východ či Afriky. Neméně často jsme se podivovali tomu, že nezřídka pachatelé odešli od soudu se směšným trestem. Obvykle to bylo zdůvodněno tím, že prodělali ve své domovině těžké trauma, nejsou tak úplně příčetní a musíme k nim tedy být shovívaví. Plus to, že za jejich narušený psychický stav může i většinová společnost, protože je nepřijala,“ srovnal poměry s ostatními zeměmi.

„A teď máme to samé i u nás doma. Afričan, co znásilnil českou dívku na Litoměřicku, dostal jen dva roky trestu. Chudák má prý schizofrenii. Je takřka nepříčetný. Zvláštní, že tedy vůbec někoho zvládl znásilnit a zničit mu tím život. Vážně zvláštní. Navíc mu budeme platit ústavní léčbu. Za pár měsíců je venku a bude to samé dělat dál. I když třeba v jiné zemi,“ posteskl si.

A na závěr prohlásil: „Podobné rozsudky jen snižují víru občanů České republiky v soudní moc. A nejenom tu. Ještě ať pak nejmenovaní ministři říkají, že o bezpečnost lidí se stará stát a není třeba vlastnit zbraně...“

Ani předseda Trikolóry Václav Klaus ml. nebyl spokojen. „Tak to je fakt exemplární trest. Počítám, kdybych nevyúčtoval stravenky ve sněmovně nebo tak něco - dostanu 3,“ prohlásil.

https://t.co/BFLTKrEKjc Tak to je fakt exemplární trest:-(:-( Počítám, kdybych nevyúčtoval stravenky ve sněmovně nebo tak něco - dostanu 3. — Václav Klaus ml. (@VaclavKlaus_ml) June 4, 2020

Ovšem za tento příspěvek sklidil Klaus kritiku od člena pražské ODS, Jana Palusky. „Pan poslanec (a mnozí další) do toho jde samozřejmě úderně, ale je vedle jak ta jedle. Jsou dva roky za znásilnění málo? Jo, vzhledem k trestní sazbě 2-10 jsou podle mě málo. Jenže když řeknu A, musím říct taky B. Aby byl člověk v naší zemi odsouzen za nějaký trestný čin, musí za něj být odpovědný! Tuto odpovědnost ztrácí např. ve chvíli, kdy vlivem nějaké psychické poruchy zcela vymizí jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti. Jinými slovy, neví co dělá, protože má jebnuto v bedně. Tenhle koloušek byl předmětem znaleckýho zkoumání, který řeklo, že právě díky jeho schizofrenii (psychický poruše) v době činu tyto schopnosti zcela vymizelé byli.

V takovém případě je člověk z hlediska práva nepříčetný a není za svůj čin trestně odpovědný. V reálu to znamená, že by neseděl v kriminále ani jeden, jediný den. Paní soudkyně pochopitelně nemá možnost ve svém rozsudku takový posudek ignorovat. To prostě nejde, soudí se, díky Bohu, podle práva. Ale nějaký možnosti pořád má a naštěstí je využila, takže zadala další posudky, který sice řekli, že tyto jeho schopnosti byli podstatně snížené, ne však zcela vymizelé, což jí umožnilo nějaký trest přece jen udělit. Pochybuju, že by jí jakýkoliv jiný, než na samé dolní hranici sazby prošel odvolačkou. Sečteno podtrženo, nic jinýho dělat a vydat ani nemohla a to, že ten ksindl jde alespoň na chvíli do báně, je její zásluha, protože se úplně nakrásně mohla spokojit s tím prvním posudkem,“ připomíná Paluska.

A dodává: „Ten člověk nevyjde za dva roky na svobodu, jako by se nechumelilo. Součástí rozsudku je i nařízená ústavní léčba, což znamená, že přímo z díry poputuje do uzavřenýho pavilonu Bohnický léčebny a může ‚sedět‘ klidně do konce života. Nebylo by to v tuzemsku konec konců poprvé.

Tý mladý holky je mi fakt líto, musel to bejt odpornej zážitek, ale přes všechny pochopitelný emoce se sluší říct, že minimálně poslanec by měl mít elementární povědomí o právu a měl by k němu mít úctu a taky, že přes prvoplánovou líbivost ‚přísnějch‘ trestů, je v konečným důsledku vždycky a pro všechny lepší, když se soudí podle práva a ne podle nálad ulice.“

Nebyl to však jen Klaus, kdo si z řad poslanců myslel, že trest je malý. Přidal se také Jaroslav Foldyna: "Zničil život dívce, dostane 2 roky! A ještě bude z peněz daňových poplatníků, tedy i rodičů oné dívky, léčen.

A já se ptám, děláte si z nás legraci?"

