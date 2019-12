„A za každýho vašeho hladovějícího...“ Mládež pro klima. A mezitím si může přečíst toto. Je zde i VIDEO

Hladovka aktivistů z hnutí Extinction Rebellion pokračuje už 5. den, podle slov aktivistů až do pátku. „Dneska ráno jsem vstávala s brekem, měla jsem krizi. Teď tady s ostatními už je to zase dobré,“ svěřila se Gabriela Kleinová se zkušenostmi ze čtvrtého dne. „A zhubla jsem zatím pět kilo,“ dodala.

Hladovkáři v Praze na Andělu

„Mrtvý“ aktivista

Ze čtvrtého dnu mají aktivisté i krátký záznam. „Máme tady čtvrtý den hladovky. Myslím si, že pro všechny to začíná být o něco náročnější, přeci jenom 4 dny nejíst v chladu a v ne zrovna jednoduchých podmínkách... Lidí je tady dneska docela dost, máme tu reakce velice různé, od extrémně negativních až po extrémně pozitivní, měli jsme tady novináře dneska, lidi se nás snaží přesvědčovat.

Objevil se muž, který ve videu tvrdil: „Zase to bude stát jenom prachy.“ K čemuž kameramanka konstatovala: „Je jasný, že tohleto téma vyvolává silné reakce.“

Následoval opět segment otázek, jak se hladovkářům vede. Kameramanka se zeptala „Kate“, jak se jí vede: „Ahoj, Jsem Kate, není mi dobře. A jsem unavená. Ale jsem tady, protože mám dva synovce a jednu malou neteř a mám strach,“ zdůvodnila svou účast Kate. Zuzka: „Já tady akorát sleduju, jak se paní dala do řeči s novinářkou a shazuje nás tady přímo před našima očima, tak to není moc příjemný. Vlastně je to dennodenní záležitost, kterou sleduju jak v reálu, tak na sociálních sítích, a začínám si zvykat, že je to téma, které lidi nechtějí slyšet.“ S poslední větou kameramanka souhlasila. Do třetice se opět zeptali hladovkářky Gábiny: „Dneska jsem měla pocit totální marnosti. Byla jsem z toho fakt nešťastná a říkala jsem si, jestli to má smysl. Přijela jsem sem, popovídala si se všema a jsem vlastně ráda, že je nás aspoň tolik, protože vlastně nic jinýho smysl nemá.“

Hladovělo se i v Chrudimi. „V Chrudimi držela plánované tři dny nonstop (i přes noc venku) hladovku Markéta. Byla tam v chladu a dešti. Požaduje vyhlášení stavu klimatické nouze stejně jako dvacítka občanů, kteří stále ještě drží hladovku za vyhlášení stavu klimatické nouze!“ informovalo Extinction Rebellion Česká republika.

Spolu s fotografií dotyčné Markéty.

Hladovkářka Markéta z Chrudimi

Samojediná hladovkářka se ovšem stala cílem komentářů dalších diskutujících. „Markéta si zaslouží obdiv za svoji oběť. Co dokázala? Že jsou lidé, kterým není jedno, co s námi se všemi bude. Klimatická krize se nevyhne nikomu, ani těm, co se jí vysmívají,“ bránil dotyčnou Alexandr Petrželka. „Vysmívat se jí není slušné, je mladá a psychiatři jí určitě pomůžou. Za to není nutné se stydět, tomu člověk neporučí,“ mínil naopak František Borůvka.

„Bože, za tři dny takhle nezhubla. A že jde někdo do sprchy a vyfotí se, dá to sem, to hovoří opravdu o demenci. Nezlobte se na mne, nemoc,“ mínila Dagmar Pucharová. „Slibuju, že si za každýho vašeho stávkujícího dám argentinskej steak, novozélandský brambůrky a Estate Bottled víno z Chile. Klimatická solidarita!“ sliboval Lukáš Erben. „Děvčica to nějak odrbala. Žádný výsledek, žádný kapačky. Tak tu klimatickou pohromu nikdy nezastavíme,“ žertoval skepticky Petr Maršálek.

„Půst jen třídenní? To není zase až tak velký výkon. Spousta lidí tohle drží jednou dvakrát třikrát měsíčně jen tak pro radost, zdraví a dobrou náladu. Nechci napadat vaše snažení, jistě to myslíte dobře, ale tohle mediální hladovění je tak pro legraci králíkům a správné myšlence příliš nepomůže,“ neměl valné mínění o hladovce Martin Gardavský.

„Vypadá dobře vysraná,“ nebral si servítky Miloš Gotz.

Fotogalerie: - Ekoaktivisté vs. policie

