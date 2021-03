„ANO, balte!“ ČT si zaplatila průzkum, v němž Piráti a STAN drtí Babiše. Opozice v eufórii. Promluvil i „premiér“ Bartoš

reklama

Moderátor Václav Moravec předložil v ČT další průzkum agentury Kantar, který agentura zpracovala pro veřejnoprávní televizi, podle něhož se šéf hnutí ANO může loučit se svým kralováním na politické scéně. Podle únorového průzkumu agentury Kantar CZ se koalice Pirátů a STAN těší podpoře 34 procent voličů, zatímco donedávna dominantní hnutí ANO má podporu jen 22 procent voličů.

Anketa Jste pro vyřazení ruských a čínských firem z tendru na dostavbu Dukovan? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 12 lidí

Třetí pravicová koalice SPOLU by získala 17,5 procenta, čtvrté místo by připadlo SPD s 11 procenty hlasů a pátí by skončili komunisté s 5,5 procenta. Ti by pronikli do Sněmovny jako poslední. ČSSD by s předpokládaným ziskem 4,5 procenta zůstala před branami Sněmovny.

Hnutí ANO Piráti porazili i bez koalice se Starosty a nezávislými. Samostatně by Piráti získali 22 procent hlasů, hnutí ANO 20,5 procenta, STAN by získal 13 procent, SPD 10,5 procenta a samostatně stojící ODS by skončila až pátá se ziskem 9,5 procenta. TOP 09 by získala 5,5 procenta, komunisté 5 procent a ČSSD jen 4,5 procenta.

Podle šéfredaktora Respektu Erika Taberyho tento průzkum naznačuje, že se voličská nálada opravdu pohnula, byť upozornil, že do voleb je daleko, takže se může přihodit ještě leccos.

Senátor TOP 09 Tomáš Czernin vyzval zástupce hnutí ANO, aby ve vládních úřadech pomalu balili.

„Opoziční bloky podle posledního průzkumu přesáhly 50 %. SPOLU makáme na tom, abychom byli ještě úspěšnější! ANO, balte!“ zvolal.

Publicista Petr Fischer promluvil k pánovi „Best in covid“. „Tak trochu jiná čísla... so long Mr. Best-In-Covid,“ napsal doslova k průzkumu.

Hejtman Olomouckého kraje za koalici STAN a Pirátů Josef Suchánek nad průzkumem zajásal.

„34 % by podle průzkumu Kantar pro ČT dostala v nadcházejících volbách do Sněmovny naše koalice s Piráty. To, že spolupráce mezi STAN a Piráty funguje, už v Olomouckém kraji dobře víme. Jsme připravení prokázat to i při správě celé země,“ pravil.

Komentátor serveru Seznam Zprávy Michal Sirový předpokládá, že za současné situace existuje i šance na jednobarevnou vládu Pirátů a STAN, byť je to podle jeho názoru jen malá šance.

„Pro mě je to nejpřekvapivější model tohoto volebního období.

Pir./STAN +4,5 % za poslední měsíc

ANO –4,5 %

SPOLU –2 %

SPD +1,5 %

Existuje malá, ale reálná šance, že to Pir./STAN můžou dotáhnout na ‚jednobarevnou‘ vládu,“ poznamenal komentátor a volební sázkař, jak se sám představil na sociální síti.

Někdejší tvář hnutí ANO Pavel Telička v souvislosti s průzkumem zavzpomínal na počátky Babišova hnutí.

„Když čtu, jak Andrej Babiš prezentuje Piráty jako krajně levicové, vybavuji si, jak se ptal, zda je lepší být levicovým, nebo pravicovým hnutím. Po čem prý bude větší poptávka,“ poznamenal Telička.

Ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se podivuje nad tím, jak může mít hnutí ANO v této situaci ještě stále přes 20 procent hlasů.

„Piráti a STAN 34 %, ANO 22 %. Jak je možné, že ANO dosahuje v celonárodní tragédii 22 %, je otázka spíš pro psychiatry. Anebo tím, že se dávají dárky k důchodům ve formě jednorázových příplatků nebo maturit zadarmo. Naprosto zaslouženě ČSSD 4,5 %, i to je pro Hamáčka úspěch,“ vyložil svůj pohled na současné politické poměry Soukup.

„Vážíme si vaší důvěry a denně se snažíme plnit nejen to, s čím jsme do politiky vstupovali, ale řešíme problémy tady a teď. Myslím, že mohu poděkovat i za naše partnery ze STAN,“ završil plejádu reakcí na volební průzkum Kantar CZ šéf Pirátů Ivan Bartoš s tím, že Piráti kontinuálně předkládají návrhy na řešení covidové krize, ale i dalších starostí Česka.

