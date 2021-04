„Ať platíme menší daně, když nemáme stejná práva.“ Známý gay chce spravedlnost

Producent a aktivista za práva homosexuálů Janis Sidovský se rozpovídal v rozhovoru pro DVTV. Naložil Okamurovi a rýpnul si do ODS. Strach z gayů prý neodešel s Klausem. „Adopce dětí homosexuálními páry tu bude do pěti, osmi let,“ odhaduje Sidovský s tím, že to přeje každému. Padla i slova o nižších daních pro homosexuály.

Sidovský se na začátku rozhovoru vyjádřil ke slovům předsedy SPD Tomia Okamury, který prohlásil, že na základě vlastní zkušenosti z dětského domova by nechtěl být adoptován homosexuálním párem a že by raději skočil z okna. „Nemyslím si, že by se takhle mělo mluvit o občanech, kteří žijí v České republice,“ ohradil se Sidovský. Anketa Kdyby teď hospoda poblíž načerno otevřela zahrádku, zašli byste posedět? Kdyby? Už chodím! 6% Ano 50% Ne 36% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 9194 lidí

A co Sidovskému nejvíce vadilo na slovech Tomia Okamury? „Když pominu tu jeho nechlapskou teatrálnost, se kterou vystupuje, tak mě popudilo, že tvrdí něco, co není pravda, to jsou jen jeho osobní pocity. Nemyslím si, že by dítě vychovávané stejnopohlavním párem mělo utrpět nadosmrti,“ prohlásil producent.

Odpůrci homosexuálních manželství a adopcí z řad politiků prý mají strach a vidí v nich podle Sidovského ohrožení pro tradiční rodinu, což prý ale není pravda. „Já si myslím, že tenhle problém řeší jenom politici. Z nějaké statistiky vyplynulo, že z 62 % jsou lidé pro to, abychom, my gayové a lesby, mohli mít manželství. Bylo by to jen spravedlivé, kdyby to tak bylo.“

Registrované partnerství podle Sidovského není dostačující a je prý potřeba, aby homosexuálové mohli vstupovat přímo do manželství. „Je tam spousta nerovností, nemáme nárok na vdovský důchod, na společné jmění manželů.“ Férové by podle Sidovského od Tomia Okamury bylo, aby navrhnul, že pokud nechce manželství, tak aby se aspoň homosexuálům platilo za právnické služby spojené s pořízením závěti ve prospěch onoho homosexuálního partnera. „Anebo ať platíme menší daně, když nemáme stejná práva.“ Dodal producent s úsměvem.

Sidovský také zmínil historku, kdy mu jeden nejmenovaný vysoký činitel v ODS řekl, že politické požadavky homosexuálů považuje za hrozbu pro tradiční rodinu. „Já jsem se domníval, že s odchodem Václava Klause z ODS ten strach z gayů odešel, ale evidentně ne.“

Co se týká adopcí dětí homosexuálními páry, Sidovský řekl, že on s jeho partnerem, zpěvákem Pavlem Vítkem jsou již na takovou věc příliš staří. „Ale přeju to každému, kdo tu touhu má.“ Dodal. Jde podle něj spíše o to, v jak harmonickém prostředí dítě vyrůstá, spíš než o to, jestli jsou to „dva tátové nebo dvě mámy“.

Situace homosexuálů se v České republice podle Sidovského zlepšuje a většina lidí neřeší, kdo homosexuál je a kdo není. Na otázku moderátora, zda tím, že schválíme manželství homosexuálů, se debata nezačne posouvat směrem k uznávání různých polyamorních vstahů, Sidovský odpověděl: „Necítím to tak, že by došlo k tomu, že by se uzákonil život s ovcí. To si opravdu nemyslím, že by takhle mělo být.“

A jaký je jeho odhad? Kdy se v Čechách dočkáme první adopce dítěte homosexuálním párem? „Jednou ano, nejsem si jistý, jestli to bude v tom následujícím volebním období. Bude to možná do nějakých pěti let, možná osmi let.“

