„Babiš ven“: David Koller v akci! A Hutka chce, ať jsme jak Ukrajina. Tomáš Klus mluvil. Ale je tu i výsměch „Milionu chvilek“

David Koller ve svém vystoupení vyzval Andreje Babiše k podstoupení výslechu na detektoru lži. Podle něj by měl Babiš odpovědět na deset otázek. „Základním charakteristickým rysem predátora Bureše je to, že je patologickým lhářem, brutálním sociopatem,“ uvedl Koller.

Kromě dotací by se pak Koller zeptal na donátorství kampaně Roberta Fica, na schůzky ve Vinárně u Obuvníka v Bratislavě, na pokyny pro Petra Protopopova, když odvezl Babiše juniora na Krym či na to, jak Babiš myslel svůj výrok „Nech ide ta ich láska a pravda do p…“. „Otázek by bylo mnohem více, pokud bude potřeba je možné dodat další... Srovnatelná figura nebyla a není nejen u nás, ale ani v žádné jiné civilizované zemi,“ poznamenal Koller.

Na jeho slova reagoval ve svém facebookovém komentáři Tomáš Vyoral. „Jsem za. A když už bude na stole, tak mně stačí pouhé dvě otázky Pehemu, Klvaňovi, Schwarzenbergovi, Fendrychovi, Taberymu, Kundrovi, Drtinové, Honzejkovi, Palatovi, generalisimu Pavlovi, Wollnerovi, Pavlu Zemanovi, Kolářovi, Fischerovi, Drahošovi, Bekovi, Koudelkovi, Dvořákovi, Pánkovi, Halíkovi, Vondrovi, Dlouhému, Šafrovi,“ poznamenal Vyoral s tím, že víc není asi potřeba dodávat.

V Brně vystoupil také písničkář Tomáš Klus, který nahrál své poselství na video, jež se pouštělo i v mnohých jiných městech. Poděkoval občanům za jejich aktivitu a účast na demonstracích a vyzval také Andreje Babiše, aby reagoval na požadavky z demonstrací. „Vyzývám vás, pane premiére Andreji Babiši, abyste přijal výzvu Mikuláše Mináře a přijal jeho výzvu k dialogu. Obhajte své argumenty a ukažte, že nejste zbabělý. Máme trochu pocit, že jste si spletl fungování naší firmy. Nejste šéfem vy, ale my,“ poznamenal Klus.

Koller s Klusem nebyli jediní umělci, kteří demonstraci proti Babišovi podpořili. V Lounech například vystoupil písničkář Jaroslav Hutka. Kromě toho demonstranty podpořili také sportovci – v Pardubicích byla přečtena zdravice hokejisty Dominika Haška, v Novém Městě na Moravě horolezce Radka Jaroše.

„Včera ten Václavák už nebyl pro děti, už byl fakt proti Babišovi. Moc lidí a to si Andrej už těžko bude zvykat. Museli jsme se s dětma vymotat z husté tlačenice, která pro malého v nosítku byla obzvlášť nepříjemná, byl utopený v namačkaných tělech. Tak jsme vylezli nahoru k Muzeu. Naposledy pamatuju takhle nacpaný Václavák při dávné Děkujeme odejděte. To ještě pořadatelé chtěli, abych zahrál. Akce proběhla, Zeman s Klausem na to zívli, že si nenechají diktovat ulicí a lidi ve stavu frustrované opařenosti z jejich nafoukané reakce se už nesešli. Teď se to začíná podobat přece jen zápasu kdo z koho. To je nadějnější. Ovšem problém je, že lid by byl, ale vůdci nejsou. Lidi už vědí proti komu, ale ještě nemají s kým a to se může stát osudným. Ovšem Ukrajina to dokázala, třeba se i Češi stanou nakonec také bojovnější a vytrvalejší,“ takto hovořil Hutka po demonstraci na Václavském náměstí v Praze minulý týden.

Lidé proti premiéru a za nezávislost justice, kterou podle lidí ohrožuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová, demonstrovali ve dvou stovkách měst v Česku. Na většině míst se sešly stovky lidí, jen v Brně dosáhl počet demonstrantů podle policie 2500 lidí a podle organizátorů až 4000 lidí. Třeba v Olomouci či v Karlových Varech bylo účastníků protestu jen asi 150. V Praze, kde se protesty pořádané spolkem Milion chvilek konaly v předchozích týdnech, dosahovaly počty demonstrujících několika desítek tisíc. Protestující se bojí, že Benešová má zamezit Babišovu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Dva a půl tisíce demonstrantů se dnes podle policie navzdory dešti shromáždily na brněnském Dominikánském náměstí. Na pódiu vystoupili hudebníci Tomáš Klus a David Koller i předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, který premiéra vyzval ke společné účasti v televizní debatě, aby své kroky obhájil. „Vyzýváme Andreje Babiše, aby podstoupil test na detektoru lži a odpověděl deset našich otázek. Týkají se jeho podnikání i angažmá v StB,“ řekl Koller. Vystoupili také zástupci brněnských divadel nebo zpěvačka Hana Ulrychová.

Ve Zlíně, kde demonstrovaly asi dvě stovky lidí, protestující nesli transparenty s hesly „Demisi!“ nebo „Bez Babiše bude líp!“. V Karlových Varech lidé skandovali například „Nám to vadí“. Právník Karel Jelínek při protestu na adresu Benešové řekl, že je jediným člověkem v zemi, který stojí mezi Babišem a soudem.

Na jihlavském Masarykově náměstí se v dešti sešlo zhruba 300 lidí s transparenty „Stop škůdcům a hrabišům“, „Babiše do koše“ nebo „Zastavme zlo“. Zhruba 800 lidí se sešlo v Plzni. Tamní herec Přemysl Kubišta, který na centrálním náměstí Republiky mluvil také na podzim 1989, řekl dnes před lidmi, že tenkrát se navzdory veškerému vyhrožování nakonec dočkali demise tehdejší komunistické vlády během několika dnů. Vyzval lidi, aby na náměstích demonstrovali dál a nevzdávali se. Na mnoha místech také organizátoři vyzývali k účasti na příští pražské demonstraci plánované na 4. června.

V Liberci kritizoval premiéra třeba emeritní rektor tamní univerzity David Lukáš. Babiše označil za osobu, která se proviňuje proti dobrým politickým mravům. „Koncentrace politické, ekonomické a mediální moci činí z České republiky spíše mocnářství než republiku,“ uvedl v projevu.

V Plzni se protestu účastnilo i mnoho rodin s malými dětmi. V Plzni se dnes také poprvé pochodovalo ulicemi poblíž centra, průvod prošel ulicí B. Smetany a Smetanovými a Kopeckého sady ke kašně před Západočeským muzeem.

Benešová podle dřívějších vyjádření organizátorů protestů dlouhodobě zpochybňuje Babišovo obvinění z dotačního podvodu. Demonstrující označují jmenování Benešové ministryní za možný zásah do justiční moci a žádají ujištění, že vláda neodvolá nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Benešová i Babiš ale odmítají, že by hrozilo narušení nezávislosti justice.

„Hm, začínám mít pocit, že ty demonstrace organizuje nějaká Babišova PR agentura. Předčasné volby možná budou. A vzpomeňme si jak před nějakým časem probíhaly v Maďarsku obrovské demonstrace proti Orbánovi. Všichni tvrdili, že vysoká účast ve volbách vyžene Orbána z vlády. Výsledek? Vysoká účast ve volbách přes 80 % a Orbán má vládu a v parlamentu ústavní většinu. Poptávka po vládě silné ruky sílí v celé Evropě. Mám obavu, že vše dopadne zcela jinak. Co myslíte?“ zeptal se pak na svém facebookovém profilu bývalý senátor za ČSSD Zdeněk Škromach.

autor: vef