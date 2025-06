„Bacha na ně. Šm*jdi.“ Wollner si povídal a naletěl

Marek Wollner býval jednou z nejviditelnějších osobností České televize. Pozornost na sebe poutal v pořadu veřejnoprávní televize Reportéři ČT. Dnes už v ČT nepůsobí.

Teď se Wollner rozhodl podělit s veřejností o jednu svou nepěknou zkušenost. Roli v ní opět hraje policie, i když ve skutečnosti šlo o podvodníky, kteří se za policisty jen vydávali.

„Bacha na ně. Zavolají vám a řeknou, že jsou od policie a že vyšetřují trestní oznámení – na vás. Někdo si prý vaším jménem chtěl vzít u Rajfky v Berouně úvěr 300 tisíc. Hned ve vás hrkne, zvlášť pokud se vám to už stalo. Ten někdo – jakýsi Novák – prý měl od notáře zmocnění vaším jménem. Zjišťují, jestli ho znáte. Pak vás uklidní, že podvod neprošel, úřednice zvětřila problém, jste mimo podezření a dotyčný je hledaná osoba – jeho fotografii vám pošlou do whatsappu. Jakmile šok pomine, začnou trpělivě a slušně klást otázky, odkud asi mohl získat vaše osobní údaje, jestli jste něco ztratil, kdy jste byl u notáře, v bance atd. – musejí všechno prověřit. Já starej kůň, nikoli první den na světě, jim na to skočil a asi půl hodiny tupě odpovídal. Samozřejmě nemíří hned k podstatě – což je, abyste jim prozradil, jestli se do banky přihlašujete osobními údaji. Bylo to tak přesvědčivý, zdlouhavý a sofistikovaný, že jsem se prostě nechal zmást,“ přiznal Wollner na sociální síti Facebook.

V prvotním šoku si prý ani neuvědomil, že údajní policisté volali ze slovenského telefonního čísla. Zdůraznil také, že ví i o jiných lidech, kteří čelili obdobnému pokusu o okradení a požádal všechny, kteří si přečetli jeho status, aby si na podobné lumpy dali pozor.

„Jsou to šmejdi! Potřebovali by po tlamě,“ uzavřel varování.