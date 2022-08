„Během jediného dne...“ Hrozba pro Fialu. Slyšel Holec. Vážné

„Zima bude pro vládu brutální stejně jako pro nás v těch 17 stupních,“ myslí si o příchodu topné sezóny komentátor Petr Holec a předpovídá, že příští rok na jaře možná budeme vidět první pokusy o změny ve složení kabinetu. Naznačovat by to prý mohly první hlasy z ODS, které ukazují dosti odlišné směřování strany než doposud. Prozatím však publicista zůstal v údivu z toho, co nám sděluje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který oznámil, že vláda chce Čechům pomáhat „tak, jako pomohla Ukrajincům“, či z toho, co šíří šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. U té prý „všichni víme, jak je na tom s mentální kapacitou“.

„On je inteligentní a má dar toho, co nemá jeho následovkyně v čele TOP 09, a to je humor. Dokáže tepat vládu i s humorem, a to je nejhorší, když vás někdo zesměšňuje,“ shrnuje Holec a upozorňuje, že se Kalousek často vyjadřuje k úplně nejbolestivějšímu místu vlády, kterou jsou energie.



Kalousek k energiím například nedávno pronesl, že nevidí důvod, proč Fialova vláda nereguluje cenu elektřiny. „U elektřiny jsem nenašel jediný důvod, proč tu cenu neregulovat,“ řekl Kalousek před několika dny v České televizi a smetl tak Fialovy důvody, proč krok nelze dělat například po vzoru Francie.



„Obzvláště teď to je ťafka do hodně citlivého místa, protože se blíží podzim a s ním topná sezóna a volby,“ poukazuje publicista.

Vše vypovídající o vládní strategii řešení problémů Čechů pak má být dle Holce proslov ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). „Putin nevede válku jen proti Ukrajincům. Vede válku i proti nám. Vede energetickou válku. Vše, co teď zažijeme – ten těžký podzim – je v podstatě důsledkem Putinovy agrese. Já bych chtěl Ukrajincům i nám popřát, abychom v téhle válce vyhráli. Abychom si byli schopni navzájem pomáhat. A já mohu slíbit, že my – vláda – jsme připraveni lidem u nás v České republice pomoci stejně, jako jsme pomohli Ukrajincům,“ zaznělo od ministra k vládní pomoci.



Komentátor z těchto slov zůstal jen v údivu. „To snad není možný. To přece nemůže říct. Vláda nakonec pomůže laskavě a milostivě i Čechům tak, jako pomohla Ukrajincům – těm Čechům, kteří to velkoryse platí… I těm vláda nakonec pomůže. To je super. Že vláda pomůže i Čechům, to je prozření,“ hledal slova Holec k Rakušanovu sdělení.



Paradoxně největší hrůzu mají dle něj kroky vlády vzbuzovat u ODS. Konzervativní část strany dle Holce vidí, že to ve vládě „zoufale nefunguje“ a „profesor (Fiala) by když tak už patřil na Hrad, aby z toho kopce mohl vysílat signály na celý Česko, ale na premiéra prostě nemá“ a ministři si „dělají, co chtějí“.

V ODS prý již kvůli současné vládní situaci zní hlasy, volající po tom, aby se současná vláda rozpadla a občanští demokraté místo ostatních koaličních partnerů raději šli do kabinetu s ANO, například s podmínkou neúčasti Andreje Babiše. „ODS a ANO mají spolu leccos společného,“ ukazuje k tomu Holec na například společné hlasování občanských demokratů a ANO ke snížení daní z příjmů či na shody na odmítání eura a konce práva veta v Evropské unii.



„Když mohla ODS udělat koalici s Piráty, tak s ANO ji udělá během jediného dne,“ míní.



Pronesl též, že souhlasí se Zemanovým výrokem, že je Pekarová Adamová „prokletím české politiky“ a její výroky o tom „svetru proti Putinovi“ svědčí o nepochopení situace političkou.

„Když se o trochu uskromníme a budeme spotřebovávat méně energie, zbyde Putinovi míň peněz na financování války,“ apeluje politička, podle níž svetr a každý stupeň dolů na termostatu „pomůže v boji se zločincem“ Putinem.

„Ona to pořád nepochopila, že ten princip je opačný: My škemráme Putina, aby nám nevypínal plyn. My mu chceme platit. Evropská unie mu chce platit a nadává mu, že si dělá z plynu a energií zbraň… To ona nepochopila,“ říká k šéfce TOP 09 Holec a ukázal též na částečnou nefunkčnost sankcí proti Rusku. Politička dle něj vstoupí do dějin české politiky jako „tragikomická figura“. „Už teď je směšná za 8 měsíců fungování ve vládní koalici,“ uzavírá a doplňuje, že „všichni víme“, jak je na tom tato politička „se svojí mentální kapacitou“.



