„Běžte domů s těmahle pí*ovinami.“ Narušená akce SPD. Aktivista v šatech i jiní. Policie zakročila

Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu, stojí na předvolebním plakátu SPD, který na Václavském náměstí varuje před důsledky migračního paktu.

S kampaní SPD před krajskými volbami přišli na Václavské náměstí vyjádřit nesouhlas také aktivisté, z nichž někteří byli nebinární. Na výzvy, že jsou v soukromém prostoru, reagoval jeden z aktivistů, který se snažil před plakát napsat na protest hesla bílou křídou, odmítavě s tím, že se nachází na veřejném prostranství uprostřed Václavského náměstí.

„Běžte domů s těmahle píčovinami,“ ukázal na plakáty SPD nebinární aktivista, když byl vyzýván mužem, aby si křídou kreslil u sebe doma. Ten měl podle svých slov na starosti hlídat plakát před poškozováním ze strany odpůrců a tvrdil, že prostor je v pronájmu.

„On nic nepoškozuje, on píše na zem,“ zastal se aktivisty v dámském oblečení další z odpůrců a žádal důkaz, že prostor, v němž chtějí psát nápisy na zem, je skutečně v pronájmu.

Aktivisté na muže, který dával dozor na plakáty, zaútočili, že je chtěl napadnout, když jim chtěl zabránit, aby zem popisovali nápisy. „Šahal jste na mě, zakroutil jste mi ruku,“ stěžoval si nebinární aktivista. Následně se aktivisté dohadovali, že mohou psát na zem, co chtějí, protože nejde o soukromý pozemek.

Pánové dohlížející na místě pak nebinárního aktivistu, který měl na hlavě modrý baret, na sobě modrou květovanou košili a také sukni, vyzvali, ať jde od plakátu dál, a ukázali mu místo, kde má povoleno kreslit. „Slečno, tady na vás krásně svítí a budete hezky opálená.“ „No, to budu. A co vy s tím?“ dodal nebinární aktivista, který už pak jen zmateně chodil okolo plakátu a nejistě hledal místo, kde může křídou zem popsat.

Na aktivitu aktivistů před plakátem hnutí SPD podle videí na místě dohlíželi také policisté. Jeden z aktivistů, Jakub Machát, byl nakonec policisty zatčen.

Plakát SPD, který je umístěný na Václavském náměstí v Praze, kriticky okomentoval na platformě X ministr vnitra Vít Rakušan. „Metro je na Můstku už skoro 50 let, ale takhle hluboko se tam ještě nekleslo,“ uvedl vicepremiér Rakušan.

Metro je na Můstku už skoro 50 let, ale takhle hluboko se tam ještě nekleslo.

Někteří lidé Rakušana vyzývali, aby proti kampani zakročil. „Motiv strachu je v reklamě zakázaný. Můžete v tom podniknout další kroky? Post na X to asi nevyřeší,“ zajímal se diskutér.

Ministr následně ujistil, že vše bude mít soudní dohru. „Žaloby na tu reklamu už jsou podané, doufám, že soud rozhodne co nejdřív,“ napsal Vít Rakušan.

V tomto kontextu zazněla naopak kritika směrem na Víta Rakušana a jeho vyvěšování plakátu ruského vůdce Vladimira Putina v pytli na mrtvoly na budově svého resortu vnitra. „Budova Ministerstva vnitra je stará 85 let a takhle hluboko klesla jen za Rakušana. Okamura si to aspoň platí sám, tu tvoji kravinu jsme zaplatili my všichni, a ještě jsme platili policajty, co to museli hlídat. Totální dno,“ napsala Petra Markvartová.

„Já myslím, že nejhlouběji jsme asi za historii České republiky klesli ohledně vyvěšeného billboardu na Ministerstvu vnitra. A co nejhůře. Vyvěšeného samotným ministrem. Že?“ zazněl další názor v diskusi pod Rakušanovým příspěvkem.

Mnoho dalších se postavilo za SPD, že kampaň dělají správně a je pouze reakcí na nešťastný způsob migrační politiky Víta Rakušana. „Nebýt vaší migrační zrady, tak to ani nikdo neřeší,“ vzkázal ministru Antonín Vavruška.

