„Bratrovražda“ Okamury. Nácek? Rasista? Padlo toho víc. Zapojil se Kalousek nebo Drahoš

Bývalý poslanec Stanislav Křeček se ve středu ujal funkce ombudsmana a složil slib do rukou místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD), který na poslední chvíli zastoupil prvního místopředsedu Vojtěcha Filipa (KSČM). Celá situace vyvolala značný rozruch. Do Okamury se pořádně opřel jeho vlastní bratr Hayato Okamura, který svým vyjádřením – bráno v nadsázce – spáchal „politickou bratrovraždu“. „Skládá slib do rukou nácka a rasisty. To Křečkovi sedí,“ zní další z ostrých reakcí nejen od reprezentantů české politické scény. Předseda poslanců topky Miroslav Kalousek si neodpustil poznámku, že mnohem příhodnější datum na složení slibu by byl 25. únor.

reklama

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek nejdříve na sociální síti reagoval na skutečnost, že Křeček bude skládat slib do rukou prvního místopředsedy Vojtěcha Filipa, jenž měl zastoupit předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

Poznamenal, že se skládáním slibu se mohlo počkat do pondělí 25. února, protože by to bylo „stylovější“. Narážel tím zřejmě na datum 25. února 1948, kdy komunisté převzali moc v Československu a na jednačtyřicet let nahradili demokracii diktaturou.

Nakonec vzaly věci ale jiny spád – Filip skončil nečekaně v nemocnici s podezřením na infarkt. A tak jej zastoupil místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Na to Kalouska v následné diskusi o něco později upozornila někdejší Topolánkova ministryně pro lidská práva psychiatrička Džamila Stehlíková. „Nebude to Filip, ale Okamura. Křečkovi to sedí víc,“ rýpla si do novopečeného veřejného ochránce práv.

Někteří uživatelé si v diskusi utahovali ve smyslu, že se Filipovi neudělalo dobře z toho, že by do jeho rukou měl skládat slib právě Křeček. „Až z toho Vojtěcha píchlo u srdce,“ napsal pobaveně komentující Seky.

Objevila se i narážka na známý zákon příčiny a následku. „Karma je zdarma,“ okomentoval uživatel Bludný holanďan informaci, že místopředsedu Sněmovny Filipa musela dnes odvést záchranka do nemocnice.

Svému bratrovi pak naložil tlumočník a překladatel Hayato Okamura, uvedení Křečka do funkce ombudsmana ironicky popsal slovy: „Nový ombudsman (veřejný ochránce práv) s komunistickou minulostí pan Křeček uctivě děkuje za své zvolení místopředsedovi Sněmovny a předsedovi protievropské extremistické strany SPD Tomiu Okamurovi.“

I ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek vyjádřil zděšení a fakt, že Křeček skládá slib do rukou „nácka“ Okamury, označil za „úpadek“. „To by si měl premiér estébák dát na FB a ANO na web,“ podotkl s tím, že většině Čechů se to beztak líbí. A s narážkou na známý slogan z politické kampaně Babišova hnutí „Ano, bude líp“ poznamenal, „už je líp“.

Fotografii, jak Křeček skládá slib do rukou Okamury, sdílel na svém Twitteru i senátor Jiří Drahoš. „Někdy zkrátka jedna fotka vydá za tisíc slov aneb politická realita ČR v roce 2020,“ lamentoval.