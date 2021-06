„Budeme klečet!“ Soupeř Čechů má jasno. Farage ho smetl

Trenér anglického fotbalového týmu Gareth Southgate oznámil, že hodlá s týmem poklekávat na začátku zápasu během Mistroství Evropy a kritiky budou ignorovat. Fanoušci Anglie totiž před pár dny klekající tým vybučeli. Southgate to kritizoval. „Velká část britské populace si uvědomila, že pokleknutí za organizaci Black Lives Matter není o rovnosti příležitostí, není o rasové spravedlnosti. Je to o marxistické organizaci, která chce svrhnout celý způsob našeho života a nahradit ho novým komunistickým řádem,“ upozornil známý britský euroskeptický politik Nigel Farage. Sport má být prý apolitický.

Blíží se Mistrovství Evropy ve fotbale. To odstartuje již dnes. Do fotbalu v posledních měsících však přibyl jeden zvyk, který se odehrává vždy před začátkem zápasů – poklekávání si. Údajně tak hráči vyjadřují svoji podporu hnutí Black Lives Matter, ne vždy však nachází fanoušci fotbalu pro tato gesta pochopení. Naposledy se něco takového událo anglickému týmu v utkání proti Rakousku.

Jak popisuje článek DailyMail, tak hráči Anglie poprvé poklekli před domácím publikem. Část diváků však místo ocenění tohoto gesta začala bučet. Na stadionu Riverside ve městě Middlesbrough, kde se zápas odehrával, bylo sedm tisíc diváků.

K aféře se vyjádřil trenér anglického nároďáku Gareth Southgate. Ten má poměrně dlouhou fotbalovou kariéru. Southgate hrál ve své profesionální kariéře za anglické kluby Crystal Palace, Aston Villa a Middlesbrough. V A-mužstvu Anglie debutoval 12. 12. 1995 na stadionu Wembley v Londýně v přátelském zápase s Portugalskem, který skončil remízou 1:1. celkem odehrál v letech 1995–2004 za anglický národní tým 57 zápasů a vstřelil 2 góly. Od roku 2013 vedl anglickou reprezentaci do 21 let a tři roky poté začal trénovat dospělý tým Anglie.

„Ano, myslím, že jsem to slyšel. Není to něco, co bych, jménem našich černých hráčů, chtěl slyšet, protože to zní jako jejich kritika. Myslím, že máme situaci, kde si někteří lidi myslí, že to je politický názor, s kterým nesouhlasí. To není důvod, proč hráči poklekávají. Podporujeme se navzájem, byl jsem spokojen, že takové chování bylo většinou diváků fanoušků odmítnuto, ale nemůžeme popřít fakt, že se to stalo. Myslím si, že nejdůležitější věcí pro naše hráče je, aby věděli, že všichni jejich spoluhráči, pomocní členové klubu je plně podporují. Myslím si, že většina lidí tomu rozumí. Domnívám se, že někteří lidi dostatečně nerozumí tomu vzkazu a předpokládám, že to uvidíme naskrz fotbalovými hřišti.“

Na Southgata ovšem reagoval známý euroskeptický politik a jeden ze strůjců brexitu Nigel Farage. Ten zpočátku zmínil, že je úžasné, že se konečně po lockdownu odehraje spousta sportovních turnajů, ať již v tenise, golfu, tak právě i ve fotbale. „Mám strach, že Gareth Southgate, anglický trenér, se dostává mimo kontakt svých fanoušků a mimo kontakt své země. Víme, že má spoustu černých hráčů v týmu. Víme též, že fotbalisté dostávají spoustu vzkazů z jakéhokoliv důvodu a nemám pochyb, že některé z nich jsou rasistické a nepříjemné a hráči je absolutně nesnášejí. To, co Southgate udělal, je to, že se sám chytil do své pasti. Má větší zájem o to, aby si angličtí hráči poklekli než kdykoliv předtím,“ pověděl Farage.

Následoval sestřih výroků trenéra, který odsuzuje kritiku klekání a poukazuje na to, že jsou v týmu jednotní s tímto gestem. „Cítíme se více než kdykoliv předtím odhodláni pokleknout během tohoto turnaje,“ pověděl dokonce Southgate. Ty, kterým se takové gesto nebude líbit, hodlá ignorovat.

Slova se následně ujal Farage. Ten připomněl, že v posledních dvou zápasech, včetně toho s Rumunskem, fanoušci na klekající hráče bučeli. „Dělají to proto, aby urazili černé hráče v týmu?“ ptá se Farage. „Ani náhodou. Je to proto, že velká část britské populace si uvědomila, že pokleknutí za organizaci Black Lives Matter není o rovnosti příležitostí, není o rasové spravedlnosti. Je to o marxistické organizaci, která chce snížit financování policie, která chce svrhnout západní kapitalismus, svrhnout celý způsob našeho života a nahradit ho novým komunistickým řádem. Před sto lety v Rusku bylo rozdělení do tříd využito během revoluce v roce 1917 a přineslo nový úžasný komunistický stát, který byl jedním z nejvíce monstrózních režimů, jaké kdy svět viděl. Nyní využívají rasu. Nikoliv jako nástroj, jak lidi spojovat, ale jak je naopak rozdělovat. Fotbaloví fanoušci si to uvědomili a nahlas bučeli a budou bučet nahlas po celé léto.

Gareth Southgate a někteří z anglického týmu nevypadají, že by rozuměli tomu, co se opravdu děje. Sice nejsou politiky či političtí komentátoři, jsou profesionální fotbalisté a velmi, velmi dobří fotbaloví manažeři. Morální stránka věci je ovšem velmi jednoduchá. Všechny sportovní týmy, všechny sportovní události by měly stát zcela mimo politiku. Nezapojovat se jakýmikoliv politickými gesty jakéhokoliv druhu. Bojím se toho, že míříme k létu, kde angličtí fotbaloví fanoušci a jejich vlastní tým budou stát na opačných stranách barikády. Nedává to žádný smysl. Rád bych Garetha Southgata poprosil alespoň o to, aby si přečetl webové stránky Black Lives Matter,“ dodal Farage.

Narážek na rasismus se dočkal dokonce i tým Itálie. Fotbalisté se při tradičním focení oblékli do uniforem, navržených slovutným Giorgem Armanim. Jejich úbory mají údajně odkazovat na tým legendárního Enza Bearzota, trenéra, který Itálii v roce 1982 dovedl ke třetímu titulu mistrů světa. Tým se ale pozornosti nedočkal kvůli úborům, jak je u Italů kvůli kladnému vztahu k módě zvykem, nývrž kvůli barvě pleti. Ano, podle některých je totiž italský výběr trenéra Roberta Manciniho nedostatečně multikulturní.

Jak informuje deník Il Giornale, právě výběr fotbalistů, ve kterém není jediný hráč tmavé barvy pleti, byl silně kritizován. Zajímavé je, že kritika přichází ze sousední Francie. Tamní fotbaloví fanoušci se na twitteru podle Il Giornale do italského výběru tvrdě pustili. Italům píší například to, že „Mussolini by byl hrdý“, máte „tým Ku-Klux Klanu“, jste „italští rasisté“, nebo že jde o „rasistickou facku“. Italští fandové se proti tomu ohrazují ve smyslu, že když je situace opačná, nikdo s tím problém nemá, nebo používají ironii. V jedné z reakcí například fanoušek píše, že až si Francouzi všimnou, že Itálie nenominovala jedinou ženu, pak teprve nastane pořádný problém.

Problému s údajným rasismem si všiml i lídr politické strany LEGA, Matteo Salvini. „Idiotská polemika proti italské reprezentaci. Jako by měli být hráči vybíráni na základě barvy pleti,“ reagoval na facebooku.

Rasismus ve spojení s fotbalem ale před startem evropského šampionátu právě v Itálii rezonuje hodně. Dvacetiletý Etiopan Seid Visin, dříve hráč mládežnických týmů AC Milán a Benevento, spáchal sebevraždu. Původní informace hovořily o tom, že ho k hroznému činu dohnal rasismus. „Všude, kam jdu, cítím znechucené pohledy,“ napsal Visin v dopise, který údajně měl být na rozloučenou. „Našel jsem si práci, ale musel jsem ji opustit, protože příliš mnoho lidí, hlavně starších, odmítalo, abych je obsluhoval, jako kdybych se už tak necítil špatně,“ pokračuje Visin v dopise, ve kterém mimo jiné hovoří o pocitech, „jako bych se styděl za to, že jsem černoch“.

Jaký tým si klekne a jaký si neklekne, je téměř dle některých diskutérů důležitější než výsledky fotbalového turnaje. Souhrn týmů podle toho, kdo si klekne a kdo nikoliv přinesl server Sport.cz. Souhrn je rozdělen do jednotlivých skupin. Ve skupině A je Turecko, o tom se neví, zda poklekne či nikoliv, jelikož v posledních zápasech nepoklekli, stejně tak Švýcarsko. U Itálie se též neví, proti Česku nepoklekli. Wales poklekne. Skupina B je plna téměř samých klekačů – Dánsko, Finsko i Belgie pokleknou. Rusko nikoliv. Ve skupině C je Nizozemí, o kterém se neví, ovšem hráči hlasitě podporují BLM. U Ukrajiny není důkaz, že by chtěli pokleknout. Rakousko v přípravném duelu s Anglií pokleklo. Severní Makedonie v posledním zápase s Kazachstánem nepoklekla. Zajímavá je ovšem skupina D, v ní je totiž Česká republika. Ta rozhodně nepoklekne. Stejný názor má Chorvatsko a dokonce dle posledních aktuálních zpráv i Skotsko. Ve skupině D tedy bude klekat pouze výše zmíněná Anglie, pokud neposlechne názor Nigela Farage. Skupina E je plná odmítačů pokleknutí – Španělsko, Švédsko, Polsko i Slovensko. Nakonec skupina F. V ní je Maďarsko, které nepoklekne. U Portugalska se neví, ačkoliv v zápase se Španělskem poklekli. Ve Francii jsou hvězdní hráči pro pokleknutí. Německo v posledních zápasech nepokleklo. Takový je tedy rozpis národních týmů v EURU.

Na údajný rasismus doplatil hráč Slavie Ondřej Kúdela. V zápase Evropské ligy Kúdela pošeptal cosi do ucha protihráče Glena Kamary ze skotských Rangers. Kamara, finský reprezentant tmavé barvy pleti, poté vyběhl za rozhodčím a začal na Kúdelu křičet, že je rasista. Zápas, který byl plný tvrdých faulů, se tak v samotném závěru ještě vyhrotil. Po odpískání finálového hvizdu pak organizace domácích Rangers blokovala slávistům dlouhé desítky minut odchod ze hřiště, což je v evropských poměrech nevídaná situace. Tečku za celým ostudným vystoupením pak udělal sám Fin Kamara, který po utkání napadl Kúdelu v útrobách stadionu.

Ačkoliv lze pokleknutí považovat za politické gesto, které organizátorům turnaje UEFA nevadí, tak jiné již ano. Rusko si stěžovalo na dresy Ukrajiny a UEFA nařídila Ukrajině úpravu dresů. Na trikotech se nesmí objevit slogan „Sláva hrdinům“, který je podle UEFA jasně politický. UEFA na druhou stranu odmítla stížnost Ruska proti obrysům mapy Ukrajiny na dresu, na níž je zahrnut i Moskvou anektovaný Krym a východní oblasti země kontrolované proruskými separatisty.

