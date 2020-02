„Budeme mít krásnou D1.“ Karel Havlíček se pokusí o nemožné. U kauzy „špiclování“ se pořádně zapotil. Pak z něj vyšlo toto

Vicepremiér, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu – a přesto jeden jediný člověk. Karel Havlíček. Ten byl hostem dnešní Partie na TV Prima. Mimo jiné samozřejmě obhajoval své posty i to, jak to stíhá.

Dvojkolejnost se však nelíbí komunistům ani sociální demokracii. „To musíme brát jako nadsázku. Je to politika, a když člověk má možnost se k tomu vyjádřit, něco kritizovat, udělá to. A já všem říkám, ať to hodnotí podle výsledků,“ sdělil. Na dopravě mu, podle jeho slov, pomáhá premiér Andrej Babiš (ANO).

„Pan premiér má manažerský přístup nejen vůči mně, ale i vůči ostatním ministrům. Dá ministrovi dvorek, daří-li se vám, tak vám jej zvětšuje, když se nedaří, tak jej zmenšuje. Co se týče resortu dopravy, sleduje jej poměrně detailně, protože doprava se týká velkého množství obyvatel. Chce být v centru dění, chce vědět, jaké se dělají obchvaty, chce vědět, jaké problémy tam jsou. Premiér je člověk investičně budovatelsky laděný,“ sdělil Havlíček, jenž vnímá, že na resortech by měli být především odborníci. Nevnímá tak jako handicap skutečnost, že nemá „volební“ minulost a není tak typickým politikem.

„Politickou odpovědnost ale mám, předkládám zákony do Senátu, do Poslanecké sněmovny, musím je chodit obhajovat. Musím si někdy projít i uličkou hanby, kdy vám něco vrátí, vyhodí. A já Parlament respektuji, musí být součástí demokracie. Co mi trochu vadí, není diskuse nad zákony, ale vadí mi, když je tam třeba obstrukce, když se záměrným způsobem něco zdržuje,“ sdělil.

Zároveň se vyjádřil k tomu, že nemá dva platy. „Mám jen plat z Úřadu vlády jako místopředseda vlády,“ podotkl. „Neštve mě to, že dělám za jeden plat. Nešel jsem do politiky kvůli financím,“ zdůraznil, že se v době svého podnikání neměl špatně. „Pan premiér Babiš mi dal příležitost, šanci, tak jsem se rozhodl změnit svůj způsob života. Ani bych se necítil dobře mezi ostatními kolegy ve vládě, že mám dva platy,“ dodal.

Své pak Havlíček také řekl k možné nabídce úplatku exministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi a k celé reportáži Janka Kroupy. „Vnímám to jako poměrně vážnou věc. Nevím, jestli někdo někomu nabídl úplatek. Z mého pohledu se to dalo řešit lépe,“ řekl k situaci kolem Kremlíka Havlíček. Podle jeho slov to neměl Kremlík řešit s novináři, ale s policií. „Pan Kremlík neměl na hru s novináři přistoupit, ale dát to profesionálům. A možná to dneska mohlo být vyřešeno,“ podotkl Havlíček, jenž několikrát zdůraznil, že není natolik obeznámen se situací, aby vyřkl nějaké soudy.

Vyhazov z vlády neměl, podle něj, s nabídkou úplatku nic společného. „Odešel proto, že zakázka ohledně elektronických dálničních známek vykazovala známky neprofesionality. Pan Kremlík příliš vsadil na určité lidi. Pan premiér je v tomhletom náročný, chce, aby se rozhodovalo hospodárně, a ne pod vlivem jakýchkoliv skupin,“ sdělil Havlíček a vyloučil, že se mělo prostřednictvím systému jakkoliv šmírovat.

„Bezpečnostní služby tady nejsou proto, aby někoho špiclovaly, ale aby někoho chránily,“ zdůraznil Havlíček. Podle něj mu chodí řada e-mailů od lidí, kteří bezpečnost vyžadují. „Tady nešlo o nic jiného, než aby se spárovala čísla s tím, zda zaplatil, nebo nezaplatil. A bezpečnostní služba má v případě něčeho mimořádného do těchto věcí sáhnout, když se jedná o terorismus, o nelegální migraci a tak dále. Ony to dělají proto, aby chránily naše obyvatele,“ dodal a vyvracel slova moderátorky, že by toto vysvětlení občané příliš nepřijímali a nevěřili mu.

Systém elektronických dálničních známek jako takový však podle něj dává smysl. „Přestrukturovává se celá ta zakázka a dává se vlastně celý systém opětovně dohromady. Garantujeme to, že do konce roku se vše zvládne a lidé si budou moci nakoupit elektronicky vinětu,“ sdělil Havlíček.

Následně hovořil o dálnici D1, která je, dle jeho slov, jeho prioritou. „Minulý rok se zprovoznilo 35 km dálnic, což je velmi slušné číslo. V tomto roce to bude velmi náročné, budeme mít sedm uzavírek na dálnici D1, ale když to zvládneme, když to přetrpíme a uřídíme to tak, že to bude s minimálními dopady na provoz, tak v příštím roce budeme mít jen tři uzavírky a pak budeme mít krásnou D1,“ přislíbil. Sedm uzavírek se bude dle jeho slov velmi pečlivě připravovat, i ve smyslu komunikace se šoféry. „Chci, aby se to dobře komunikovalo, aby se to jelo v rozhlase, aby to bylo dobře připravené. Jsem přesvědčen, aby to bylo hodně o komunikaci,“ sdělil a zdůraznil, že rekonstrukce dálnic se dělají především pro řidiče. Zároveň slíbil, že do roku 2021 se rekonstrukce zkrátka stihne, i přesto, že dopravní experti tvrdí, že to není možné.

Vláda v pondělí rozhodla o schválení žaloby na Evropskou komisi kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert. „Podpořili to všichni ministři. Bylo to jednohlasné,“ sdělil Kremlík. Podle opozice tím však vláda neřeší problémy Česka, ale Agrofertu. „Opozice se vždy musí vymezovat a kritizovat. To ale neznamená, že to opravdu tak je. Ke všem firmám se chováme úplně stejně. Ty firmy skupiny nesmí být zvýhodňovány ani znevýhodňovány,“ míní Havlíček. „To, že se jedná o Agrofert, je více skloňováno, ale náš postup je stále stejný,“ řekl Havlíček a odmítl, že by se to tajilo, veřejný výstup vznikl.

Závěrem se hovořilo i o cenách za mobilní data. „Kdy budeme platit ještě méně?“ tázala se moderátorka. „Jsme na 14. místě. Je pravdou, že se s tím už podařilo pohnout,“ ocenil slova moderátorky Havlíček, která poukázala, že předtím bylo Česko ve třetí desítce. „Posunulo se to proto, že se to začalo aktivně řešit. Je to i díky změně zákona, bude daleko jednodušší přecházet od jednoho operátora k jinému operátorovi,“ řekl v závěru Havlíček, podle jehož slov se začalo s operátory také více vyjednávat.

