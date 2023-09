„ČR zná svou globální povinnost“. Pavel v OSN slíbil poslat miliony do Zeleného fondu

Prezident Petr Pavel promluvil na summitu OSN o udržitelném rozvoji v New Yorku. Stanovené cíle se podle jeho názoru plnit nedaří. K příčinám patří covid-19 i ruská agrese na Ukrajině. Ta má podle jeho slov „katastrofální následky“. Česká republika zná svou globální povinnost, řekl Pavel a potvrdil český závazek do Zeleného klimatického fondu.

Prezident Petr Pavel přednesl svůj projev na summitu Sustainable Development Goals (SDG) jakožto mluvčí 46 zemí i partnerů z mezinárodních organizací, občanských společností a soukromého sektoru – takzvaných Pathfinders, kteří se zavázali k podpoře cílů udržitelného rozvoje v oblasti míru, spravedlnosti, inkluze a rovnosti. Cíle, které si OSN vytyčila, se podle jeho názoru příliš plnit nedaří. „Bohužel, cesta k jejich naplnění je ve velkých nesnázích. Po pandemii covidu-19 momentálně čelíme katastrofálním následkům ruské agresivní války na Ukrajině,“ uvedl prezident.

Válka na Ukrajině podle Pavla globálně ovlivňuje plnění stanovených cílů a vede jak k potravinové, tak energetické krizi: „Tato válka způsobuje nejen obrovské lidské utrpení, ale také rozsáhlou potravinovou a energetickou krizi. Ruská agrese proti Ukrajině má přímý dopad na plnění cílů udržitelného rozvoje, a to nejen v nejvíce postižených oblastech, ale i v celosvětovém měřítku.“

I z toho důvodu připomněl důležitost míru a spravedlnosti, jež jsou spojeny i s rozvojem, životním prostředním a klimatem. „Musíme naléhavě poukázat na vazbu mezi mírem, bezpečností, rozvojem, klimatem, životním prostředím a lidskými právy a také klást větší důraz na mír, spravedlnost a silné instituce. Nikdo nesmí být ponechán stranou,“ zdůraznil Pavel.

Pavel také potvrdil závazek České republiky v hodnotě přesahující částku 90 milionů korun do Zeleného klimatického fondu. „Česko si je plně vědomé své globální zodpovědnosti. Zavazujeme se přispět částkou čtyř milionů dolarů do Zeleného klimatického fondu v období let 2024 až 2027,“ sdělil prezident. Závazek vláda České republiky přislíbila obnovit na summitu COP 27 v Egyptě v roce 2022, informovala ČTK.

Summitu se účastnil i ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský (Piráti). „Zahraniční politika Česka je po letech opět jednotná a její představitelé postupují v souladu,“ dal vědět skrze sociální síť X (dříve Twitter) a dodal, že Česká republika by měla být vnímána coby ambiciózní hráč.

Celkem 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDG) představují program rozvoje na 15 let – mezi lety 2015 a 2030. Na jejich formulaci se podílely všechny členské státy OSN a oficiálně ji schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development). Navazovala na agendu Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MGD).

Pavel by se měl v USA účastnit hned několika dalších jednání. Setkání je naplánované s prezidentem Jihokorejské republiky Jun Sok-jolem nebo gruzínským premiérem Iraklim Garibašvilim. V nadcházejících dnech promluví na Valném shromáždění i při debatě na zasedání Rady bezpečnosti OSN k válce na Ukrajině.

