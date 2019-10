„ČT – smradlavá žumpa lživé propagandy“. Na demonstraci za ČT přišel provokatér. A bylo veselo...

„ČT – smradlavá žumpa lživé propagandy,“ takto nehezká slova defilovala na poutači vyrobeném z kartonu, který si na čtvrteční demonstraci na podporu České televize přinesl muž ve sportovní kšiltovce s jasným záměrem zúčastněné demonstranty vyprovokovat. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 10273 lidí

Chvíli na místě postával v klidu, zatímco se na pódiu střídali řečníci sdělující své argumenty na podporu veřejnoprávní ČT, proti zrušení koncesionářských poplatků a proti zestátnění či jakýmkoliv jiným změnám v rámci ČT, který by vyplynuly z případného neschválení výročních zpráv České televize, které aktuálně leží v Poslanecké sněmovně.

Posléze však provokující muž z opačného názorového tábora (že by okamurovec?), přilákal pozornost demonstrantů a zároveň i naší redakce. Sledovali jsme pozorně, co se kolem něj začalo dít. „Prosím vás, on tady vykřikuje, sprostě nadává,“ upozornil na provokatéra s transparentem přítomné policisty jeden demonstrant, kterému se chování odpůrce ČT nelíbilo.

„Zopakujte jedno sprostý slovo, který jsem jako řekl,“ svěsil muž v kšiltovce ceduli a přešel do ofenzívy. „Zopakujte jedno sprostý slovo, který jsem řekl,“ zvýšil muž hlas rázně. „Co mi tykáte,“ vyrazil ze sebe, zatímco policisté uklidňovali situaci.

Do sporu se vložil další okolostojící, muž v elegantním saku, který nahlásil provokatérova kolegu, staršího obrýleného muže. „Tady pán po lidech huláká, že jsou fašisté,“ ohlásil policistům muž. „Pán mi říká, že jsem komunista, tak jsem mu řekl, že je fašista,“ hájil se muž před policistou. „Takže prosím přestaňte křičet,“ uklidňoval policista situaci

„Mlčte,“ okřikla dvojici žena ve středních letech. „My jsme bránili Koněva, ale tam rušili,“ vysvětloval policistům druhý odpůrce ČT. „Běžte si to vyříkat někam na kraj, na chodník,“ napomenu diskutující muže demonstrant stojící vedle.

„Byli jste na akci SPD na Václaváku?“ ptal se policistů muž s cedulí a narážel zřejmě na situaci, kdy demonstraci okamurovců na Václavském náměstí před několika měsíci narušili odpůrci SPD. Incident nicméně demonstraci za Českou televizi nenarušil. K nasazení tzv. „donucováků“ na dvojici mužů ze strany policie podle všeho nedošlo.

„Tohle je pro mě osobně taková hodnota, boj za Českou televizi, že jsem ochoten si za Českou televizi klidně i kleknout, jsme ochoten si za Českou televizi klidně jít i sednout. A vždycky za Českou televizí budu stát. Stůjte se mnou,“ sdělil v úvodu jeden z pořadatelů akce Vojta Vašák.

„Já bych si chtěl dovolit ještě jednu myšlenku. Já bych chtěl vzkázat, všem těm lidem, jako je pan Volný, jako je pan Bojko a všem těmhle lidem, kteří chtějí zrušit koncesionářské poplatky, jak oni říkají pro chudé lidi, pro seniory, pro studenty. Tak bych jim chtěl vzkázat, že jim vůbec na těchto lidech nezáleží. Oni vůbec nechtějí pomoct těmto lidem, že zruší nějaký koncesionářský poplatek, který stojí 136 korun měsíčně, tak to nikoho nevytrhne. Kdyby těmto lidem chtěli skutečně pomoct, kdyby chtěli skutečně pomoci těmto chudým lidem a seniorům, tak přeci pan Volný by mohl dělat jiné věci, které tyto lidi trápí. Mohl by řešit třeba nízké mzdy nebo dostupnost bydlení nebo něco takového. Třeba ta stará paní u nás na jižní Moravě už ani nemá vodu v té studni. Tak tohle jsou ty skutečné problémy, které ty lidi trápí, ne nějaký koncesionářský poplatek.“

„Takže je evidentní, že zrušení těchto poplatků má jediný smysl, a to je omezení svobody České televize. Takže já vzkazuji panu Volnému, Bojkovi a všem z bratrstva kočičí pracky, vám vůbec na běžných lidech nezáleží,“ sdělil Vašák. A po něm vystoupili další, neméně zajímaví řečníci.

