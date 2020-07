,,Češi Vás mají radši než Zemana!” Witowská a Čaputová na ČT

reklama

Čaputová o svém prvním roce ve funkci uvedla, že se hodně učila a hodně naučila. A potěšeně konstatovala, že zjistila, že své hodnoty, principy a způsob politické práce měnit nemusí. Dále prohlásila, že podle tří po sobě velmi rychle následujících volbách (prezidentské, do europarlamentu a parlamentní) je možné vidět, že Slováci si přejí změnu, např. pokud jde o korupci a nedůvěru k justici. "Vnímám to tak, že většina, kritické množství lidí na Slovensku se zajímá o věci veřejné a je schopná vyvodit politickou zodpovědnost," řekla moderátorce Světlaně Witowské. Doplnila, že někde změna už nastala a některé soudní procesy se uvolnily a jistí vysoce postavení, dříve nedotknutelní lidé už byli obžalováni. Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 4237 lidí

Prý jí pomohlo uvědomit si, že nemůže být závislá na přízni nebo nepřízni. "Já jsem velmi vděčná za podporu, kterou mi lidi ukazují např. v průzkumech veřejného mínění, ale uvědomuji si, že ne všem lidem jsem po vůli a po chuti, mnozí lidé se mnou spojují obavy, úplně iracionální, ale i tak je cítí, ale to jediné pevné, k čemu se chci obracet je moje motivace, moje odhodlání, moje hodnoty, ve které věřím, to je jediné stabilní. Všechno ostatní je proměnné, i ta přízeň lidí se může vyvinout do nepřízně nebo může oslabit, takže to, kvůli čemu jsem do politiky šla, je to, na co se chci spoléhat."

Fotogalerie: - Na vrchu Vítkově

Jeden ze slovenských novinářů označil Čaputovou za "chybu systému" a prezidentka to komentovala, že je možná excesem v tom smyslu, jak vážně bere politiku a zodpovědnost za výkon funkce. "Občas mě překvapí, s jakou lehkostí, někdy i nepřipraveností k ní někteří lidé přistupují," dodala s tím, že ovšem tento rozdílný přístup respektuje.

To, že má v průzkumech vysokou důvěru, přisuzuje tomu, že lidi spojuje, nikoliv rozděluje. Ale doplnila, že určitá část společnosti jí nikdy důvěřovat nebude, protože se rozhodla "věřit informacím, které se nezakládají na pravdě" a s tím je smířena, že dotyční prý nejsou otevřeni tomu, aby ji poznali takovou, jaká ve skutečnosti je. Nicméně, část lidí má podle ní skutečně rozdílné hodnoty a názory, jak by se měla politika dělat a to je nutno respektovat.

"Víte o tom, že vám v Česku věří podle průzkumu CVVM víc lidí, než našemu prezidentovi Miloši Zemanovi?" ptala se Světlana Witowská, ale Čaputová o tom nevěděla. Witowská pokračovala v otázkách o Miloši Zemanovi, ptala se, kde slovenská prezidentka vidí rozdíl mezi ní a českým prezidentem a v čem jí naopak může být vzorem.

Moderátorka Světlana Witowská

Jako rozdílné uvedla Čaputová názory na změnu klimatu či u tématu aktivní občanské společnosti. "Já z ní přímo pocházím, takže je to úplně přirozený rozdíl," řekla. Ale ocenila vysokou míru otevřenosti, kterou si mohou mezi sebou dovolit při zachování vzájemného respektu.

Padla také otázka, zda by podle ní na Slovensku bylo možné, aby se předsedou vlády stal Čech, jako v Čechách Andrej Babiš. Dle Čaputové je to "zajímavá představa", ale neumí to odhadnout, záleželo by prý na osobnosti.

K nedávné prezidentské volbě v Polsku řekla, že je dobré, že účast byla vysoká, ale kampaň tam prý rozdělila společnost. "A to i vícero vyjádřeních, která se týkala lidských práv. Z tohoto hlediska bude mít staronový prezident náročný úkol spojit už rozdělenou společnost," mínila.

