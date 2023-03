,,Chachacha!" 109 Kč za Ramu. A Čech se pomstil za drahotu

reklama

Uživatel sociální sítě TikTok, který si říká „michalkarboss“ zveřejnil na svém účtu krátký spot, ve kterém se třikrát v blíže neurčeném českém obchodě zastavil u regálů a s poukazem na vysoké ceny nabízeného sortimentu se těmto cenám doslova vysmál.

Pro ukázku nesmyslně vysokých českých cen si dotyčný vybral tři druhy potravin. Ve videu se zastavil a vysmál u cen rostlinného tuku Rama za 109,90 Kč, smetany za 31,90 Kč a želatinových medvídků za 32,90 Kč. Celé video pak ukončila mapa Polska v národních barvách a text „Nenakupujte v Česku, přijeďte do Polska. Polsko - standardní evropská země.“

Pro porovnání dodejme, že třeba Ramu jsme na polských stránkách našli za necelých 10 zlotých, což dělá něco přes 50 Kč. Cenová disproporce je zjevná navzdory tomu, že ,,polské" balení Ramy má 450 gramů, zatímco v Česku je bývá o 50 gramů menší.

Video se setkalo s odezvou i mezi členy skupiny, která se specializuje na nakupování v Polsku. Členové skupiny POLSKO – nákupy, tipy a doporučení se ale nemohli shodnout, zda je jeho obsah opravdu k smíchu, nebo už k pláči.

„To ale není k smíchu, k smíchu jsme my, protože mlčíme,“ poukazuje jeden z diskutérů na spíše smutnou realitu českých cen a na to, že se s nimi zákazníci prostě jen smiřují.

„No někdy mně přijde, že prodejci nás zkouší, za kolik to koupíme, ale to už je moc, tak prostě to budou vyhazovat za tu cenu, kdo na to bude mít?“ Ptá se další.

„Ten, kdo má auto a bydlí kousek od hranic, tomu je do smíchu, ten, kdo auto nemá a k hranicím to má daleko, tomu do smíchu moc není a musí se holt spokojit s tím, co naše obchody nabízejí,“ má jasno jeho kolega v tom, jaká je situace.

Diskuse o tom, z jaké vzdálenosti se vyplatí dojíždět za polskými nákupy se pak přelila i dál.

„Ten, kdo bydlí u hranic s Polskem, má vyhráno. A nejhorší je, že ti, co bydlí kousek od Německa, tak taky nakoupí levněji, než u nás, a to je už k pláči,“ konstatuje jeden z členů skupiny s poukazem na skutečnost, že i v Německu se dá nakoupit výhodněji, než v Čechách.

„Já jezdím 100 km a pořád se mi to vyplatí,“ odpovídá mu sám autor původního videa.

„Bydlím v Pardubicích a Polsko se pořád těžce vyplácí,“ upozorňuje další diskutující na fakt, že i z větší dojezdovou vzdáleností se vyplatí do Polska vážit cestu.

„No mně přijde, že je to spíš k pláči, kam jsme to dopracovali,“ uzavírá diskusi pesimisticky jedna z diskutérek.

Dodejme, že situace se v dohledné době zřejmě nijak nezmění, protože hlavní důvod rozdílných cen u nás a v Polsku je v rozdílné politice tamní vlády zejména směrem k dani z přidané hodnoty.

V Polsku mají stejně jako u nás tři daňové sazby pro DPH, nicméně platí tam i čtvrtá, nulová. Základní sazba 23% se vztahuje na většinu zboží a služeb. Snížené sazby 8% a 5% snížená jsou u zboží, které má nějaký vliv na ochranu zdraví a platí i pro zemědělské produkty. Poslední 0% zvýhodněná sazba daně platí pro export nebo import zboží v rámci EU.

To ale není všechno. Na příkaz polské vlády platí nyní pro potraviny, předpis, podle něhož by se měly prodávat také s nulovou sazbou DPH. Toto nařízení je již více než rok součástí protiinflačních opatření, která polská vláda zavedla na začátku roku 2022 a která by měla pokračovat minimálně do června 2023, pokud nebudou znovu prodloužena, jako se to stalo konce roku 2022.

