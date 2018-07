„Co přijde dál? Koncentrační tábory?" V USA protestovaly statisicíce lidí proti rozdělování rodin imigrantů

Stovky tisíc lidí se zapojily do sobotních protestů proti rozdělování rodin imigrantů, kteří nelegálně vstupují do Spojených států. Informovala o tom agentura AP.

Celkově bylo na naplánováno více než sedm set protestních pochodů po celé zemi, uvedla ČTK. Spojené státy od května zpřísnily postup vůči imigrantům, kteří nelegálně vstoupí do USA. Zatímco dopadení dospělí migranti putovali do vazby, děti jim byly odebrány a umístěny do detenčních center.

Rozdělování rodin vyvolala u americké veřejnosti i politiků pobouření. To amerického prezidenta Donalda Trumpa přinutilo vydat dekret, kterým odebírání dětí zastavil. Kongres se ale dosud neshodl na návrhu zákona, který by problematiku přistěhovalectví podrobně řešil.

Během protestů se objevily například transparenty s nápisy „Co přijde dál? Koncentrační tábory?" či „Žádné další děti v klecích" a nechyběly ani výzvy k odchodu prezidenta Trumpa z funkce. „Je to znepokojující. Rodiny jsou rozdělovány, děti jsou v klecích," uvedla podle agentury AP účastnice jedné z demonstrací.

