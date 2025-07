Ricin, Vrbětice, novičok. „Zeman měl pravdu.“ Kotrba rozkládá BIS

Redaktor ParlamentníchListů.cz vyzpovídal analytika Štěpána Kotrbu. Řeč přišla na BIS. Kotrba hned v úvodu rozhovoru vzpomenul, jak exprezident Miloš Zeman označil agenty BIS za „čučkaře“. Sám Kotrba toto slovo nepoužil, ale v souvislosti se zprávami, které BIS o své činnosti vydává každý rok, vyslovil jiné varování.

„Já bych varoval, aby tyto zprávy neobsahovaly nepodložené kecy,“ zvedl varovný prst. „U tajné služby je problém, že může vydávat přání za skutečnost, podléhat vlastní propagandě, vyhovovat politikům v jejich postoji a názoru, dělat krytí agentům tím, že je označím za agenty protivníka. To mi připadá směšné.“

Tady prý narážel na příběh Natalie Subljankové, běloruské občansky žijící v Česku. Kotrba prý vidí řadu indicií, že její příběh byl trochu jiný, než tvrdí BIS. Tato žena skončila na sankčním seznamu. „To je nejlepší krytí,“ poznamenal Kotrba.

Jedná se o příběh z roku 2020, v němž časopis Respekt informoval, že do Česka přijel muž s ruským diplomatickým pasem, přivezl s sebou nebezpečný jed ricin a ten tady mohl použít k lecčemus. Konkrétně např. k usmrcení dvou politiků; Ondřeje Koláře z TOP 09 a piráta Zdeňka Hřiba.

Jenže nakonec se ukázalo, že české bezpečnostní složky reagovaly na „cíleně smyšlenou informaci“ vypuštěnou jedním z pracovníků ruského velvyslanectví v Praze. „Byla to bouda. Byla to bouda, na kterou skočili. Byli za šašky. V celý Praze. Smáli se všichni,“ vyložil svůj pohled na kauzu Kotrba.

Jedním dechem však přidal další varování. „Tento typ žertů může negativně ovlivnit mínění o celé zemi. A tam já vidím tu nezodpovědnost, tam já vidím tu neprofesionalitu. Ta tajná služba by se neměla starat o ricin, ale o ekonomickou bezpečnost, o jadernou bezpečnost, o skutečnou zpravodajskou činnost cizích tajných služeb,“ pravil Kotrba. V té souvislosti upozornil, že by bylo dobré sledovat i činnost tajných služeb našich spojenců, a že „možné je všechno“.

Ke kauze novičok připomněl, že se v Česku vyráběl. Vyráběl se už proto, aby se vědělo, jak na tuto látku reagovat. „Říkat, že není znalost novičoku v České republice a říkat to prezidentovi (Zemanovi), bylo prostě chucpe,“ vrátil se až ke kauze novičok.

Tajné službě BIS by podle Kotrby pomohlo, kdyby dostala do čela apolitického profesionála, který by nahradil stávajícího šéfa služby generála Michala Koudelku.

„Do té míry profesionála, aby nebylo možné tu službu zneužívat pro politické účely. Protože, promiňte, ale já neznám slovo dezinformace. A pokud se někdo bojí jiných informací, nepravdivých informací nebo částečných informací, tak to je součást politického newspeaku, součást diplomacie. … Já si nemyslím, že by třeba reklama byla něčím jiným než poloinformace nebo dezinformace.

Ale řešit to pomocí nějakého nařízení Evropské komise, to mi připadne nevhodné. Protože nejsme schopni říct, co byla žurnalistická blbost, časový pres, nedostatek informací a schopnost si je prověřit, politický záměr novináře, politika nebo kohokoliv – a najednou z toho vznikne kus pravdy. Ale je kus pravdy vždycky nepravdou?“ vztyčil Kotrba otazník.

Odmítl označovat lidi, kteří nesouhlasí např. s premiérem Petrem Fialou, za „ruské šváby“.

Zkrátka, tajné služby z Kotrbova pohledu nemají honit tzv. dezinformátory, ale řešit reálné hrozby. Zásadní problém vidí např. v migraci a v tom, že nejsou opěrné body na hranicích. Přičemž podle Kotrby bychom měli mít na paměti, že v jisté chvíli bude nutné české hranice uzavřít – ale my na to nemáme ani lidi, ani vybavení. A např. právě o tom by tajné služby mohly mluvit.