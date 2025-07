Tyhle už nechceme. V Německu se začalo mluvit o migraci

21.07.2025 12:06 | Monitoring

Nepřijatelné! Absurdní! Politici CDU se bouří proti plánům jednoho z berlínských úřadů, který chce bleskově rozdat 40 tisíc německých pasů. A přišlo varování, Němci by prý potřebovali mnohem více žen žádajících o azyl a mnohem méně mužů žádajících o totéž. A to není vše. Žadatelé o německý azyl by prý měli splnit celkem tři zásadní podmínky. Kdo je nebude chtít splnit, do země vůbec nemá být vpuštěn. Tak to vidí věhlasný německý ekonom.