Konspirace ze STRATKOM: Cokoliv řekneme, je vládní propaganda

20.07.2025 21:40 | Monitoring

Publicista Patrik Kořenář se v rámci Strategické komunikace úřadu vlády rozpovídal o tom, co jsou to dezinformace a konspirační teorie. Dezinformace může být např. informace vytržená z kontextu a do rodiny konspiračních teorií patří tvrzení, že ať vláda řekne, co řekne, tak v podstatě jen šíří propagandu. „To se týká i nás. Tohle je STRATKOM podcast, takže všechno, co řekneme, je vládní propaganda. Cokoliv, co řekneme, je teda absolutně zbytečné poslouchat,“ naznačil konspiraci.