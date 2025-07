Obama do vězení? Trump se očišťuje od „spolupráce s Rusy“

Když se v roce 2017 ujal Donald Trump moci poprvé, střídal v Bílém domě Barracka Obamu. Čtyři roky, které následovaly, byly plné mediálních skandálů, vyšetřování a skončily spornými volbami, a tím, co média nazývají „útokem na Kapitol“. Jednou z největších kauz, která se táhla dlouhé roky, byla tzv. Russiagate, tedy kauza, podle které měl Trump mít kontakty s Rusy, kteří měli ovlivnit volby v roce 2016 v jeho prospěch. Postupně se ukázalo, že se jednalo o fabulaci.

Za kterou by teď někdo měl nést odpovědnost, alespoň podle Trumpovy ředitelky tajných služeb (DNI), Tulsi Gabbardové. Ta v pátek odtajnila dokumenty, o kterých tvrdí, že jsou důkazy o tom, že činitelé v Obamově administrativě zneužili tajné služby k tomu, aby vytvořili základ pro Trumpovo stíhání FBI. „Američané se konečně dozvědí pravdu o tom, jak byly v roce 2016 zpravodajské služby zpolitizovány a zneužity nejmocnějšími lidmi v Obamově administrativě, aby připravily půdu pro v podstatě několikaletý puč proti prezidentovi Trumpovi, který šel proti vůli amerického lidu a podkopal naši demokratickou republiku,“ uvedla na sociálních sítích.

