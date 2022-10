„Čtu to už několik dní a jsem zděšena!“ Schillerová předhodila Jurečkovi, co má na stole od Stanjury

reklama

Ceny v Česku prudce rostou. Inflace už teď činí osmnáct procent a podle ekonomů dostoupá ke konci roku až ke dvaceti procentům.

Jurečka se hned pokoušel diváky uklidnit.

„Když se podíváme na meziměsíční srovnání, ten nárůst mezi srpnem a zářím byl nejpomalejší. Určitě platí, že zaměstnanec má dobrou pozici pro to, aby přišel za svým zaměstnavatelem a požádal ho o zvýšení mzdy, protože dobrých pracovníků je na trhu nedostatek, a pokud je to dobrý zaměstnanec, ke zvýšení platu lze sáhnout. Já si myslím, že většina firem k tomu prostor má,“ konstatoval Jurečka. „Ale zároveň musíme dát pozor na to, abychom nenastartovali rozsáhlé propouštění,“ dodal jedním dechem.

„Firmy dobře vědí, co mají dělat, ony si nenechají radit od politiků,“ varovala Schillerová s tím, že žijeme v době, kdy to, co dříve stálo 100 korun, bude brzy stát 120. „Ale ty firmy netíží nezaměstnanost. Vysoké ceny energií, to je to, co je trápí,“ upozornila Schillerová. Jedním dechem dodala, že pokud se velké firmy budou stěhovat z Česka, pak teprve nastane velký problém.

Jurečka ujistil, že tento problém vnímá a vláda podle něj už řadu opatření provedla, ale teď je třeba pracovat ještě na pomoci velkým firmám, především u velkoodběratelů plynu. „Tady je potřeba, aby se ty podmínky doladily. Potřebujeme dobře dotáhnout parametry od 1. ledna 2023,“ upozornil Jurečka s tím, že teď firmy mohou zpět žádat o pomoc v rámci evropského krizového rámce.

Schillerová okamžitě kontrovala, že opoziční ANO už od února volá po několika opatřeních, která buď vláda odmítá, nebo přichází se svými řešeními pozdě. „Teď už jsou ty ceny utržené. Teď už vláda chytá kočku za ocas, jak se říká lidově,“ nechala se slyšet Schillerová.



Marian Jurečka a Alena Schillerová v Partii Terezie Tománkové. (Screen: CNN Prima News)

„Já upozorňuji na to, že kdybychom přijali všechny návrhy, co předkládá hnutí ANO, tak by to znamenalo náklady 1,2 bilionu korun,“ ozval se Jurečka.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 6619 lidí

A připomínala, že vlády ve Francii a v Německu či v Polsku už oznamují, jak pomohou velkým firmám.

Jurečka kontroval, že na pomoci velkým firmám je třeba najít celoevropskou dohodu, protože kdyby se to nepodařilo a kdyby každý jel podle vlastního plánu, a pak je třeba mít na paměti, že ekonomické možnosti Německa jsou mnohem větší než možnosti Česka a jiných zemí.

Schillerová prohlásila, že vláda Petra Fialy (ODS) měla na jaře zastropovat ceny energií a dnes se nemusela škrábat „levou rukou za pravým uchem“, jak to podle Schillerové činí při debatách o zavedení daně z mimořádného zisku některých firem.

„Já to čtu už několik dní, co mi pan ministr financí (Zbyněk Stanjura (ODS), pozn. red.) poskytl ten text, a jsem prozatím docela zděšená,“ uvedla Schillerová.

Pro firmy podle ní česká vláda nedělá takřka nic. „Kromě pár korun,“ uvedla Schillerová s tím, že když se firmám odpustí poplatky za obnovitelné zdroje, společnostem to stačit nebude.

Jurečka firmy uklidňoval.

„Dostanou adekvátní pomoc. Klíčové je, abychom dokázali zajistit dostatek plynu... Já z toho vůbec žádnou radost nemám. Ta situace je pro všechny složitá. Takovou situaci jsme tu neměli od konce druhé světové války,“ pravil Jurečka.

Připravuje prý záložní plán s využitím kurzarbeitu, kdyby se nepodařilo zaměstnanost držet na dobré úrovni jiným nástrojem.

A Schillerová vyrazila k dalšímu slovnímu útoku.

„Rok 2022 je pro mě absolutně rozpočtový chaos,“ nešetřila kabinet Schillerová, která ihned připomínala, že vláda má díky vysoké inflaci také větší příjmy z daní. A pro rok 2023 podle ní vláda nemá „ani čárku strukturálních změn“ v rozpočtu, tak aby Česko řešilo problém, že v posledních letech na svůj provoz vydává mnohem víc, než dokáže vybrat na daních.

Jurečka oznámil, že v průběhu příštích tří až čtyř měsíců se o tom povede debata. V tuto chvíli je podle Jurečky jasné, že zvláštní daň z mimořádných zisků a dividendy z ČEZ a prostředky z emisních povolenek budou využity na řešení aktuální největší krize, ale pak je třeba vést debatu o dlouhodobých strukturálních změnách.

A Schillerová Jurečku opět nešetřila.

Konstatovala, že vláda rozpočet na příští rok staví na vodě, protože počítá se 150 miliardami, s nimiž podle jejího názoru prozatím počítat nemůže. Už proto, že zákon o mimořádné dani prozatím neprošel Sněmovnou. Z toho by podle Schillerové mohla vláda získat 100 miliard, a pak je tu dalších 50, které chce vláda získat z ERUI, ale prozatím k tomu souhlas EU nemá.

„Já bych na vašem místě neříkal vůbec nic. Vy jste dělali to stejné, jen jste neměli 1 500 kilometrů od nás válku,“ vracel se Jurečka do časů, kdy bývalá vláda Andreje Babiše ekonomicky bojovala s covidem.

