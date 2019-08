„Debilové. To vyroste z dnešních dětí.“ Daniel Vávra, slavný „počítačový“ Čech, o internetu, Bakalovi a dnešní cenzuře

Herní vývojář Daniel Vávra, autor světoznámé hry Kingdom Come: Deliverance a „bambilionář“, jak se označuje, se rozmluvil v interview v pořadu Real Talk na Youtube. Promluvil o vlastenectví, snahách ho zdiskreditovat i o tom, jak se mu spolupracovalo se Zdeňkem Bakalou. A tvrdá slova měl na adresu Facebooku a cenzury. „Posuzuje to tam nějakej dvacetiletej hipster s dredama a říká si, já mám rád tyhle, takže tyhle smažu.“ Na sociálních médiích jsou podle něj nejslavnější socky, co nic nedokázaly. A tvrdí: „Tohle teďka žerou malý děti a budou z nich stejný debilové, to je docela smutný, ne?“

Vávra se v rozhovoru „přiznal“, že je vlastenec. Dodal, že se o tématu chystá napsat článek, protože když někdo řekne, že je vlastenec, tak to v podstatě znamená, že je volič SPD, a jedná se už o pejorativní označení. „Má to pejorativní konotace pro pár lidí v Praze. Prostě, když pojedu do Kostelce, tak tam si myslím, že 90 % lidí si pod tím nepředstaví nic špatnýho. Představujou si to tady novináři v Praze, a když se řekne vlastenec, tak se jim vybaví Ortel,“ říká Vávra. Dodává, že tématu se věnoval při výzkumu pro svou hru a tvrdí, že podle něj bylo husitské povstání z velké části národní vzdemutí proti Němcům. Dodává, že necítí nějakou nenávist vůči Němcům, ale ve hře toto pnutí ztvárnil. Anketa Měl by Babiš přidat ministerstvům ČSSD 20 miliard, jak sociální demokraté požadují? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2747 lidí

Ale když se o tom prý bavil s mladými historiky, tak ti mu tvrdili, že slova jako národ tehdy ani neexistovala. „Maj normálně vymytou hlavu od někoho, protože když se podíváš, tak Jan Hus kázal z dnešního pohledu jasně vlastnecký věci, František Šmahel o tom napsal celou knížku.“ A dodal, že i v anglických knihách se píše, že Čechy jsou jedna z prvních zemí, kde došlo k národnímu uvědomění. I tehdejší kronikáři prý psali věci podobné dnešním vyjádřením. „Ty lidi si to uvědomovali, bylo to definovaný jazykem, bylo to definovaný kulturou, bylo to definovaný hranicema, bylo to definovaný tradicema, dědictvím,“ říká herní vývojář. „Mně se prostě tady líbí. Jako spousta věcí mi tady vadí, třeba architektura moderní, sádrokartony, plasťáky, youtubeři a tak, ale ta česká povaha, krajina, dědictví, tradice, kultura, a kulturou nemyslím operu, ale pivo, Kabáty, Svěráka, Járu Cimrmana, všechen ten souhrn, co nás definuje, český humor, tak to je něco, co stojí za to udržet a posouvat dál. To je podle mě vlastenectví.“

Hovořil i o Zdeňku Bakalovi, který byl ve vývojářském studiu Warhorse investorem. „Prostě to byl byznys. Někdo nám je dal. Ve skutečnosti se nám s ním dělalo dobře,“ říká Vávra a dodává, že Bakalu osobně viděl asi jen třikrát. Ocenil, že si Bakala nechal věci vysvětlit a do projektu jim „nekecal“. Že s kontroverzním miliardářem spolupracoval, mu prý ani moc nevyčítali. „Mně jako přijde, že ty jsou jako absu... Já jsem se o to i zajímal, a furt jsem nepochopil, co je ten strašnej zločin. Mně přijde, že si spíš ty politici, co za to můžou, tak to teďka sváděj na někoho jinýho. Kdyby za to měl někdo pykat, tak spíš ten, kdo to prodal, ne kdo to koupil, když už teda. A kdo to prodal, kdo byl předseda vlády a ministr financí, a komu to prodal? Dotáhla se tady nějaká takováhle kauza do konce? David Rath, směšnej čučkař. Tady se něco furt hrotí, ale ve skutečnosti maj všichni máslo na hlavě a jenom se ukazuje prstem, ale všichni vědí, že se nemůže nic stát, protože kdyby se něco začalo řešit, tak ta nitka povede hlavně k nim. Já myslím, že jsou tady mnohem horší problémy než tohleto.“ Fotogalerie: - Rathův soud ve finále

Na přetřes přišly i pokusy ho zdiskreditovat. Vávra zmínil, že někdo prošel jeho kanál na YouTube, a protože si četl knihy o egyptologii, tak se díval na konspirační videa o egyptských pyramidách a uvažoval, která by mohla poskytnout zajímavý námět pro hru. „A voni z toho udělali, že jsem konspirační teoretik, že mám alobalovou čepici; a že když jsem konspirační teoretik, tak podporuju i jiný teorie a takhle to začali rozvíjet.“ A dodal, že kdyby se někdo zeptal, tak by klidně i vysvětlil, proč se na daná videa díval, ale prý se s ním jako s konspiračním teoretikem ani nechtějí bavit.

Moderátorka zmínila i status, podle kterého by Vávra mohl vést kandidátku SPD. Jak na to dotyčný přišel Vávra neví. „Facebook se začal brát jako něco, z čeho se dělají články. Podíváš se na něco, kde se někdo vodpálí, napíšeš: ‚Kreténi!‘ a druhej den někdo napíše, že něco schvaluješ,“ posteskl si vývojář. „Mě prostě nasralo, že někdo zabil 100 lidí, napsal jsem to na Facebook, nejsem ČTK, nejsem noviny, kdybyste se mě zeptali na vyjádření, tak to samozřejmě řeknu úplně jinak, budu o tom víc přemejšlet, něco si přečtu,“ říká a přidává poznámku, že Facebook je na úrovni hospodské konverzace. Vávra už se nevyjádřil k obviněním německého bloggera, že je sexista a rasista, řka, že to je prohraná bitva a rozhovory na toto téma, kde přesně vysvětluje, co myslel, dával už tři.

Nelichotivá slova pronesl na adresu sídla IT v USA: „Sillicon Valley je teďka velký špatný. To jsou 20letý lidi, který maj strašnej vliv na svět, většina z nich jsou naprostý asociálové a můžou vlastně manipulovat s volbama, což dělaj, a můžou naprosto neregulovaně a nevoleně prosazovat... Jako vzhledem k jejich mentální kapacitě a sociálnímu cítění by se neměli nikde ve veřejnym životě vyskytovat, ale protože vydělali hodně peněz, protože prodávali nějakou debilitu na appstoru, tak najednou můžou změnit výsledek voleb. Mně to přijde velký špatný.“

A kopl si i do Facebooku: „Mě zabanovali za to, že jsem někomu řekl, že není normální, protože napsal úplnou blbost. 2+2 jsou prostě 4, a ne 18. A mě za to zabanovali na tejden, jako že šířím nenávist.“ A zmínil změnu pravidel Facebooku, že se může vyhrožovat těm, kdo dávají nenávistné komentáře. A kdo by to měl posuzovat. „To by měl posuzovat soud, když už teda. Posuzuje to tam nějakej dvacetiletej hipster s dredama, a říká si, já mám rád tyhle, takže tyhle smažu. Eventuálně je nahlásím na FBI nebo Southern Poverty Law Center a dostanou čočku.“ Cenzura na internetu je podle něj fakt, který vyhovuje lidem, kteří rádi cenzurují ty, koho nemají rádi. „Ale vždycky se to může votočit. A vždycky se to votočilo,“ dodává vývojář. Fotogalerie: - EU volby se blíží

I další internetová média mu nejsou po chuti. „Mě úplně kroutěj youtubeři, ti, co si jako kupujou věci, nebo respektive nekupujou, dostávaj je a dělaj skrytou reklamu, která je nelegální asi podle třech zákonů,“ říká Vávra a dodává: „Předstíraj, že takhle žijou, přitom takhle vůbec nežijou, jsou to socky většinou. Pak machrujou s věcma, na který si nevydělali, a blbnou dětem hlavu.“ To, co „frčí“ na YouTube a sociálních médiích, je podle něj strašné, i když nechce být za škarohlída, protože na vkus mládeže se nadávalo v každém věku. „Když se člověk podívá na 50 nejlepších účtů na Instagramu, podívá se, co je to za lidi, tak se mu chce dělat na blití. A jestli to je reprezentace toho, kdo my jsme v týhle zemi, tak je to otřes, je to strašný, je to úplně trága.“ Vávrovi vadí, že ti, kdo sdílejí zajímavé věci, mají asi tisíc sledovatelů, zatímco půlmilionové účty jsou plné selfie z kavárny Starbucks a s novými kabelkami. „Tohle teďka žerou malý děti a budou z nich stejný debilové, to je docela smutný, ne?“ Ale doufá, že z toho děti vyrostou a přijde něco jiného.

Psali jsme: Šílenci! Zbláznili se! napsal český spisovatel po návštěvě Německa. Musíme si prý uvědomit... Lukáš Kovanda: Měnová válka mezi USA a Čínou zasadí úder bezbrannému Německu, ale pomůže bitcoinu Obama. Princ Harry. Umělci a hvězdy... Povyk kvůli „boji s oteplováním“: Skandál kolem setkání Kreténi neschopní, to jsou Češi. A ještě brečí! řekl světoznámý Čech. Proč? Je zde FOTO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas