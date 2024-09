„Děkujeme, mnoho úspěchů v eurokomisi.“ STAN mává Síkelovi. Nastupuje Vlček. A má plán

„Na výbornou práci Josefa Síkely na Ministerstvu průmyslu naváže náš první místopředseda Lukáš Vlček. Je přirozeným kandidátem na post ministra i díky tomu, že s Jozefem Síkelou spolupracoval na klíčových věcech, jako jsou komunitní energetika nebo hospodářská strategie. O rozhodnutí celostátního výboru Starostů nominovat Lukáše Vlčka už informoval Vít Rakušan premiéra Petra Fialu,“ uvedlo hnutí STAN na sociální síti X.

Vlček ke svému novému postu uvedl, že nastupuje do rozjetého vlaku a má před sebou spoustu důležitých kroků. „Jde například o dotažení smlouvy s vítězem tendru na výstavbu nových jaderných bloků nebo otázku importu plynu. Určitě ale svůj čas v čele resortu průmyslu a obchodu nechci chápat jako prostor pro to jen něco dokončit. Moje vize jsou mnohem pestřejší a mají přesah do dalšího volebního období.

Zmínit můžu například modernizaci přenosových a distribučních soustav, opatření pro podporu podnikání v podobě dalšího antibyrokratického balíčku, realizaci velkých investic, jako je Onsemi, nebo změnu stavebních norem, tak aby odpovídaly 21. století a abychom zrychlili bytovou výstavbu,“ uvedl Lukáš Vlček.

„Jozefu Síkelovi děkujeme za veškerou práci pro český průmysl a přejeme mnoho úspěchů v roli eurokomisaře,“ popřálo hnutí STAN končícímu ministru Síkelovi.

??Na výbornou práci @JozefSikela na ministerstvu průmyslu naváže @VlcekSTAN. Náš 1. místopředseda Lukáš Vlček je přirozeným kandidátem na post ministra i díky tomu, že s Jozefem Síkelou spolupracoval na klíčových věcech jako je komunitní energetika nebo hospodářská strategie. O… pic.twitter.com/7rEzzCSZro — Starostové a nezávislí • STAN (@STANcz) September 26, 2024

Podle množství a charakteristiky reakcí v diskusi nejsou lidé z Vlčka příliš nadšení.

„Tak to je bizár, po tragédovi Sikelovi dalšího člověka, co na to absolutně nemá,“ hrozil se z nástupce Síkely diskutér.

„Tak to je uplný hrob ekonomiky. Sikela zmršil, na co sáhl, poškodil nás všechny, a pokud mu pan Vlček při tom pomáhal, odkoukával, navíc nikdy také nic neřídil, tak to bude ještě větší průser, než jsme mysleli,“ sdílel obavy další přispěvatel do diskuse.

Psali jsme: Lidské selhání Petra Fialy. A Piráti? Zeman čerstvě pro PL Zbořil: Etzler. Hřebejk. Novotný. Nechtějí si přiznat, že za tu prohru mohou taky Ševčík: Lipavský, nejhorší ministr zahraničí za 100 let. S Fialou si vytřeli Šichtařová účtuje: Už před povodněmi jsem varovala, že je politici budou zneužívat