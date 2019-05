„Díky Macronovi zchudneme. Na Babiše se řítí katastrofa. Zeman se bojí.“ Analytik Pečinka šokuje dva dny po volbách

Zkušený komentátor Bohumil Pečinka okomentoval výsledky evropských voleb. Předseda vlády Andrej Babiš tyto volby sice vyhrál, ale rozhodně nemůže být v klidu. Pečinka předpokládá, že předseda vlády bude již brzy obžalován v kauze Čapí hnízdo, což mu rozhodně politicky nepomůže. Antibabišovský tábor může být do jisté míry spokojen, ale jen do jisté míry. Chybí jí jasný lídr, který by Babiše vyzval. Cítí to i „ulice“. A Hrad má prý strach...

Komentátor Bohumil Pečinka v rozhovoru pro Reflex.cz okomentoval výsledky voleb do Evropského parlamentu. Konstatoval, že volby českého předsedu vlády oslabily. Už proto, že jeho koaliční partner, tedy ČSSD nezískala ani jeden mandát. Naproti tomu strany, které vystupují jako jasně opoziční, získaly 14 mandátů z jedenadvaceti dostupných.

„Ukazuje se, že ta základní polarita české politiky je babišovský svět. Ale ten antibabišovský svět drtivě zvítězil v těchto volbách, to je čtyři až pět stran. Chybí tam nějaká gravitační síla, kolem které by se to točilo. Všichni doufají, že právě oni budou tím gravitačním jádrem,“ upozornil Pečinka s tím, že tyto volby antibabišovský tábor snad ještě více rozdělily.

Strany navíc doufaly, že uspějí ještě víc, než nakonec zabodovaly. Ve větší úspěch doufali např. Piráti. Ti doufali v zisk až 20 procent, k čemuž se nepřiblížili. Pečinka to přičítá tomu, co se děje v Praze na „velkém magistrátu“, kde roli primátora zastává pirát Zdeněk Hřib.

„Podle mě jsou příčinou ty události v Praze a ta image jejich, kterou trochu narušil primátor Hřib a věci, které se dějí na magistrátu. Ukázalo se, že ne všechny věci mají pod kontrolou a když přijdou k té výkonné moci, tak si s ní nevědí rady. Já myslím, že to byl ten hlavní moment,“ vyjádřil svůj názor Pečinka.

Spokojená nemůže být ani sociální demokracie, která u voleb totálně pohořela. To posílí stranické kritiky spolupráce s Babišem.

Pečinka navíc předpokládá, že český premiér bude do 14 dní definitivně obžalován v kauze firny Čapí hnízdo, takže i navzdory průzkumům, v nichž pravidelně získává 30 procent hlasů, mu mohou nastat těžké řasy. „Podle mých informací by mohla do 14 dnů padnout obžaloba v kauze Čapí hnízdo. To je další proměnná, o které nevíme, jak zafunguje, protože jak řekl jeden právník, ‚trestně stíhaný premiér je průšvih, ale obžalovaný premiér je superprůšvih‘,“ upozornil Pečnka.

Tato situace může podle komentátora vyhnat do ulic další tisíce lidí, což předseda vlády nemůže ignorovat. Budoucí lídr opozice by se teoreticky mohl vyprofilovat i během protestů organizovaných spolkem Milion Chvilek. I když to není jisté.

Situace se navíc může proměnit i po prázdninách, až si lidé začnou připomínat 30. výročí sametové revoluce. Toho se ohromně bojí např. Hrad. „Už dnes oni říkají ‚pozor, to bude zneužito proti nám a proti Andreji Babišovi‘. Podle mých informací jsou mnohé firmy vyzývány, aby nepřispívaly na sponzoring, protože je to proti Babišovi a Zemanovi,“ pravil Pečinka. A kdo tlačí na Českou televizi, na Český rozhlas a na firmy, aby tolik neakcentovaly 30. výročí sametové revoluce? Podle Pečinky to jsou lidé z okolí Hradu.

Pár slov přidal i k viditelnému posílení Zelených v Evropském parlamentu. Předpokládá, že francouzský prezident Emmanuel Macron se pokusí prosadit na celoevropské úrovni, když už s ní neuspěl doma. Sluší se připomenout, že Macronovy nápady na zdražení paliv vyhnaly do ulic tzv. žluté vesty.

Macron se ve spolupráci se Zelenými může pokusit o uhlíkovou revoluci, ale pokud se o to opravdu pokusí, EU a především nás jako automobilovou mocnost to výrazně poškodí.

„Jestli nějaký politický marketing tentokrát fungoval, tak to byly dva. Populistická pravice strašila migrací a populistická levice strašila tím, že se usmažíme v klimatických změnách. A ty výsledky voleb v Evropě ukazují, že tyto katastrofické politické marketingy fungovaly. Ty tradiční politické strany upadají, protože se k problémům snaží přistupovat realisticky. Tahle doba je zvláštní tím, že naslouchá extrémům,“ konstatoval Pečinka.

