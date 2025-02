„Díky nám padaly vlády.“ Financování USAID šlo i novinářům. Linka až do Česka

Zkratka OCCRP není příliš známá. Znamená Organized Crime and Corruption Reporting Project, tedy projekt zaměřený na rozkrývání korupce a organizovaného zločinu. Byl založen v roce 2006 Drewem Sullivanem, své články publikuje v angličtině a v ruštině a spolupracuje údajně s více než padesáti nezávislými médii na šesti kontinentech. V roce 2022 byla v Rusku organizace označena jako „nežádoucí“. Mezi známější kauzy, na jejichž odhalení se OCCRP podílela, jsou např. Panama Papers nebo kauza Magnitskij. Podstatná část činnosti OCCRP se soustřeďuje na Rusko, například jejich šetření o tom, jak skupina napojená na Kreml údajně platila evropským politikům, aby podporovali anexi Krymu.

O OCCRP vznikl německý dokument, který zveřejnila stránka WikiLeaks. V něm se Drew Sullivan chlubí, že díky nim se deset miliard amerických dolarů vrátilo zpátky do státních pokladen od korupčníků a zločinců. A to na rozpočtu přibližně 50 milionů dolarů. „To má svůj dosah. Jsme zodpovědní za to, že v pěti nebo šesti zemích se změnila vláda,“ dodal s tím, že pak premiéři byli vyšetřováni nebo jen svrženi. „Je to nejdůležitější investigativní organizace, o jaké jste neslyšeli,“ popsal OCCRP.

Mike Henning z USAID v dokumentu vysvětloval, že organizace dává peníze těm, u kterých se jí líbí, co dělá, a chce, aby v tom pokračovali. Něco jiného je smlouva o spolupráci, tam už je více podmínek, ale je to v podstatě také dar, aby pokračovali v činnosti. „Takže některé podmínky jsou schvalování vedoucích pracovníků, ročního plánu, schvalování grantů dalším subjektům, které přesahují určitou výši, to jsou většinou administrativní záležitosti, ale někdy jsou důležité,“ uvedl Henning.

Šéf neziskové organizace ProPublica Stephen Engelberg k tomu v dokumentu ovšem podotkl, že rozhodovat o vedoucích pracovnících je silná páka. „Jak v novinářském byznysu víme, co se děje, záleží na tom, kdo to dělá. Kdo je editor, kdo je reportér, kdo vede. Preference té osoby utváří mediální pokrytí. Takže pokud se staráte o to, abyste potěšili dárce, zvláště darující vládu, která má jasné názory na některá témata, tak to by pro mě byl problém,“ řekl. „Pokud vám vláda platí půlku mzdy, tak na to budete myslet,“ doplnil.

Sullivan uvedl, že mají dárců více a nechce, aby dominoval jenom jeden. Americká vláda je sice největším dárcem, ale prý se nejedná o velké procento. Nakonec ale přiznal, že pokud se připočítají peníze z dalších organizací, jako je NED (National Endowment for Democracy), tak už je procento věnované americkou vládou podstatné.

Henning se v dokumentu chlubil, že OCCRP je jedním z nejlepších počinů USAID v oblasti demokracie a zodpovědného vládnutí. „Byli jsme hlavní sponzor od začátku,“ uvedl a dodal, že pak se přidali další, ale USAID stála u zrodu organizace.

Sullivan opět řekl, že pozná, když se ho někdo snaží manipulovat, a prý měl větší problémy s přijímáním peněz od Sorosovy Open Society než s penězi od americké vlády, protože ta se nikdy nesnažila ovlivňovat jejich práci. Prý si přeje, aby peníze americké vlády brát nemusel, ale na druhou stranu by bez nich OCCRP neexistovala.

Zakladatelka Centra pro investigativní žurnalistiku na Balkáně Leila Bičakčić pak v dokumentu řekla, že pokud vás platí americká vláda, tak jsou témata, kterým se prostě nebudete věnovat, protože americká vláda má své zájmy a ty jsou nadřazené. Sullivan pak uváděl, že se „nijak zvlášť“ nezajímali například o věznění údajných islamistických teroristů ve státech východní Evropy. „Nás zajímá organizovaný zločin a korupce. To nebylo v naší sféře činnosti,“ sdělil. A dodal, že mají zásadu, že nepoužívají peníze vlád, aby je prošetřovali, protože to by byl střet zájmů. „Prošetřovali jsme americkou vládu, jak CIA nakupovala zbraně, které skončily v rukou Islámského státu,“ zmínil a dodal, že pak čelil „otázkám“.

Mike Henning prohlásil, že v tom nejširším smyslu je činnost OCCRP v souladu s americkou zahraniční politikou, protože nezávislá žurnalistika je součástí demokracie a prosazování demokracie je součástí americké zahraniční politiky. I Sullivan souhlasil, že mít dobré investigativní reportéry po celém světě je dobré pro americkou zahraniční politiku. Ale to mu nepřijde důležité.

"If you are funded by the US Government there are certain topics you would simply not go after because the US government has its interests which are above all the others." - Leila Bilacic, CIRhttps://t.co/ydC7VORZTj — WikiLeaks (@wikileaks) February 3, 2025

Zatímco zkratku OCCRP lidé i podle přiznání Drewa Sullivana neznají, jméno Pavla Holcová by v Česku být známé mohlo. Jedná se o novinářku, která v Česku rozjela kauzu Pandora Papers, a to těsně před parlamentními volbami v roce 2021.

Na stránkách OCCRP je Holcová vedena jako editorka pro oblast střední Evropy, která se do OCCRP přidala již v roce 2013. Podle stránek se podílela na investigacích Panama Papers i Pandora Papers a dalších, také spolupracovala s Jánem Kuciakem.

„Spolu se svým kolegou Jánem Kuciakem odhalila vazby mezi slovenskou vládou a italskou mafií. Poté, co byl Ján zavražděn, pomáhala Pavla dokončit jeho příběhy, vyšetřovat vraždu a se svým týmem rozplétat jeden z nejzávažnějších korupčních skandálů v Evropské unii, do kterého byli zapleteni vysoce postavení soudci a policejní představitelé a který nakonec vedl k pádu vlády,“ uvádí medailonek Holcové na stránkách OCCRP.

