„Dokud nebude vláda držet Babiše za kule…“ V Brně se Paroubek s Konečnou rozjeli

Po slavnostním odhalení pamětní desky následovala beseda s místními občany a o ostré otázky nebyla nouze.

Slavnostní zahájení. Foto: Daniela Černá

Třeba o velmi ostudné smlouvě ČR na nákup stíhaček F-35 od USA. „To je opravdu právnický rébus,“ začal zvolna odpovídat expremiér Jiří Paroubek. „Je to asi tak jako s církevními restitucemi. Do takové smlouvy bude dost obtížné zasahovat. Všiml jsem si, že pro smlouvu hlasovali nejen poslanci vládní koalice, ale také hnutí ANO,“ dodal. A že levicovou politiku sice opozice ráda probírá, ale ne vždy ji uplatňuje v praxi. „Když se jim to politicky hodí a přináší politický efekt, tak si přisadí. V tuto chvíli chtěli vyhovět našim americkým přátelům,“ konstatoval.

Na další doplňující dotaz z publika už bývalý premiér reagoval s přehledem sobě vlastním. „Nedomnívám se, že by Američané na postupu chtěli něco měnit,“ podotkl Paroubek.

Řeč byla i o tom, jak „krásný dárek“ lidem připravila vláda od počátku roku 2024, co se týká zdražování energií.

Beseda s občany. Foto: Daniela Černá

„Poplatek (za emisní povolenky) má nějaký smysl, ale je to jen jedna věc z mozaiky, která vytváří vysoké ceny energií. Upřímně – prosperita a životní úroveň, jež byla možná v uplynulých třiceti letech, rostla a byla postavená na levných ruských surovinách – to padlo. Budou k nám dováženy suroviny, řekněme, podstatně dražší, ať už se jedná o energetické suroviny, zemědělské výrobky nebo průmyslové kovy. To vše zvyšuje hladinu cen. U poplatků za energetické zdroje to pochopitelně zvyšuje ceny výstupů, které tady jsou. I ceny energie, plynu atd.,“ zhodnotil.

„Američanům se podařilo prosadit manévr, o který jim šlo – aby Evropa přestala odebírat ruský plyn a aby začala odebírat ten jejich. A ten je podstatně dražší,“ dodal Paroubek.

Nikdo se neodvážil říct vůbec nic! Europoslankyně setřela všechny bez milosti

Ke slovu se hned dostala Konečná, která odmítla zjednodušování situace na konkrétním příkladu. „Všichni, kteří dneska máte pocit, že jste schopní samostatně topit, tak to vám může Evropská unie zakázat,“ upozornila. „Na co se vlády vykašlaly... jak zajistit vlastní energii. Reálně se bavím např. o malých jaderných blocích, které mohou být řešením energetické krize. Vláda Andreje Babiše, současná vláda i třetí vláda Sobotky nechaly vše plynout, že to nějak dopadne. Když se s kýmkoli bavíte, tak vám řekne, že to dopadne tak, že budeme kupovat drahou energii od Němců – místo toho, že bychom si ji vyráběli sami doma,“ zhodnotila.

A pokračovala: „Ale co udělali na severní Moravě? Zasypali důl, s nejkvalitnějším uhlím! To jsou nevratné kroky!“ Zdůraznila, že na energetiku se musíme dívat jako na komplex, protože je potřeba vrátit ji do veřejných rukou.

„Nikdo nebyl schopný křápnout do stolu – a dost!“ bouřila před desítkami lidí. „Energetiku musíme vzít do vlastních rukou a budeme v Evropě soběstační,“ poznamenala Konečná. „Že se upneme k obnovitelným zdrojům? A komu ty dnes patří? Těm, kteří vydělali na loňské krizi prostě nejvíc! Různým Křetínským a dalším! Energetika musí být zásadně přehodnocena! Náš průmysl se neudrží a už nebudeme schopní být konkurenceschopní. Bez energie se neobejdete ani vy, tedy domácnosti, ale samozřejmě ani průmysl, ani zemědělství. Prostě celá tahle země!“ sklidila potlesk.

Mikrofon si převzala Jana Volfová: „Pokud nevznikne vláda, taková, která bude minimálně držet Babiše za kule a nepovolí mu vůbec nic – do té doby se z toho nevyhrabeme!“

Úvodní slova. Foto: Daniela Černá

Co se týká elektrické energie... Paroubek jasně!

Další dotazy z publika bezprostředně souvisely s tématem. Místním nebylo stále jasné, proč „musíme“ prodávat celou produkci elektrické energie. A zazněl i dotaz k prognózám vývoje na Ukrajině.

V odpovědích Paroubek reagoval přesně. „Kdyby ČEZ prodával elektrickou energii za cenu, za kterou ji vyrábí plus přiměřený zisk, to by znamenalo, že by český průmysl a hlavně české domácnosti mohly pracovat s nižšími cenami energie. Jestli si vzpomínáte, asi před rokem začal o tom mluvit předseda vlády Petr Fiala, ale neudělal nic,“ konstatoval.

K dalšímu dotazu zmínil mimo jiné toto: „Kladu si vždycky otázku, zda je možné Rusko porazit? Porazit stát, který má vlastně všechno? Má energetické suroviny a vyváží padesát až šedesát milionů tun pšenice každoročně? Ne Ukrajina, ale Rusko je největším světovým vývozcem pšenice. Má k dispozici, těží klíčové průmyslové kovy a těží spolu s Čínou vzácné zeminy. Myslím si, že takový stát nelze porazit. Má prakticky neomezené možnosti, pokud jde o živou sílu. Od začátku hovořím o tom, že je potřeba hledat mírové řešení, které by ochránilo jak zájmy Ukrajinců, tak Rusů, kteří žijí na východní i jižní Ukrajině, a aby byly respektovány bezpečnostní zájmy jak Ruska, tak Ukrajiny. Ten ozbrojený konflikt se stal imperialistickou válkou, stal se smetištěm, a také se stal zkušebnou nových zbraní. To jsou věci, na kterých Češi nemají zájem. Proto se veřejné mínění zvolna mění,“ poznamenal Paroubek

Zmíněno bylo zvětšující se společenství státůl BRICS, jeho síla atd. Došlo k výměně názorů, co se týká setrvání ČR v EU a v NATO. Volfová připomněla, že v Poslanecké sněmovně kdysi hlasovala proti „humanitárnímu bombardování“ Jugoslávie. „Válku považuji za velice nešťastnou,“ poznamenala k tématu ruské invaze.

Je motivací vystoupit z EU a z NATO? Otázka na tělo

Další dotaz položil senior, pan Petr Hluběnka. „Cítím, že je potřeba vystoupit z EU a z NATO. Když chcete, pane Paroubku, vytvořit levicovou platformu, je tohle jednou z motivací?“

Expremiér smetl dotaz rychle. „Mluvme si pravdu. To není realistické. To je, jako když byste chtěl vystoupit z Varšavské smlouvy za starého režimu,“ konstatoval. Mezitím už se začínali ozývat odpůrci a zašumělo: „Kdo to posral?“

„Jsem zděšen z geopolitiky. Že bych si představil i to, že by většina našich spoluobčanů byla ochotná jít do toho třeba formou referenda, to si nemyslím. Samozřejmě, jako dlouhodobý cíl to mít můžeme. O tom, co se stalo na Ukrajině, rozhodli do určité míry generálové Pentagonu…“ pokračoval Paroubek s tím, že to není v českém zájmu a že levicové strany mohou mít podobné názory. „Už to nebudu poslouchat,“ zněla velmi neznatelně kritika od stolů v místnosti.

Mezitím Paroubek zdůraznil, že Evropská unie je teď úplně jiná, než byla ta, do které jsme vstupovali. Volfová uvažovala, jestli se podaří zázrak a jestli vznikne „Evropa Ficů a Orbánů“. „To je oportunismus,“ ozývaly se mezi lidmi kromě potlesku i kritické hlasy: „Nesouhlasím!“

Europoslankyně už ve varu, publikum se ozývá

Konečná připomenula petici o vystoupení z Evropské unie a už za potlesku hovořila o tom, že ANO vytvořilo „další paskvil“, aby vypadalo dobře. Pak už se tvrdě rozjela: „Tihle parchanti, kteří nám dneska vládnou, jsou schopní zavést euro. Jsou schopní zavést hlasování korespondenčním způsobem. Jsou schopní nás dostat do takových průserů!“ zvyšovala hlas. „Jak je možné, že nerozhodují naši?“ volala, a to důrazně.

„Jestli Ukrajina hodlá vstoupit do NATO? Nejenže je to v podstatě u NATO začátek konfliktu, který bude nekonečný. V podstatě se jedná o začátek konce Evropské unie. Vidíme, co se dneska děje s evropským obilím,“ dala příklad za všechny. „Ukrajinci místo toho, aby drželi hubu a krok, za to všechno, co se pro ně dělá, tak si budou na státy stěžovat a soudit se s námi? Neskutečná ostuda! Tohle chtějí dělat pokaždé!“ rozčilovala se Konečná a dodala, že to vše může znamenat i daleko rychlejší likvidaci EU.

Připomněla, že český stát není schopen hospodařit, být ekonomicky stabilní, a že vyhrožuje žalobami. „Český ministr zemědělství neměl odvahu, protože je posera! Maďaři a Slováci to udělali velmi správně,“ bouřila dál. „Mně vadí, že se tady peče chleba z něčeho, co je plné pesticidů!“ vzkázala. Obává se, že nerovností bude přibývat a připomněla, že jsme kdysi hlasovali o úplně jiné Evropské unii.

„I kdyby se Evropská unie změnila, tak ta setrvačnost bude trvat neskutečně dlouho. A měli bychom se začít bavit hlavně o tom, jak to všechno zablokovat,“ shrnula Konečná.

Den české státnosti. Foto: Daniela Černá

