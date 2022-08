„Drž hubu, kr*vo bolševická.“ Nemůže zapomenout na slova stařenky. Zastal se Babiše

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 4% Nemají 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6063 lidí



„Odpůrci začali být vulgárnější a agresivnější. Přibližují se stále blíž k obytňáku, k lidem, kteří za náma pokojně přišli, aby se dozvěděli naše názory. Začali napadat lidi, kteří si v rámci demokratického procesu přišli poslechnout ostatní a diskutovat,“ tvrdí bývalý předseda vlády.



Míní, že jde o „organizované skupiny“, které dle něj svolávají často také místní zastupitelé či radní z řad stran vládní koalice.

„O mě nejde, mě nezastraší, ale lidé, kteří si za námi jdou pro podpis nebo si jen popovídat, si to nezaslouží. Nikdo z nás nechce, aspoň doufám, aby situace dál eskalovala a došlo k násilí,“ řekl Babiš a vyzval rovněž předsedy koaličních stran, aby svým voličům poslali vzkaz, aby se na mítincích chovali slušně, nebyli agresivní a nenapadali ostatní účastníky.



Že jsou některá setkání s voliči dosti vyhrocená, dokazuje například incident z Babišova setkání v Domažlicích. „Jste hnusnej jako ten dědek zkurvenej, slovenskej estébák,“ padalo na setkání od demonstrantů k přítomným za hlasitého pískání a vše na akci vyústilo k fyzické potyčce dvou žen.



Podobně vyhrocený byl kupříkladu i Babišův výjezd do Tábora. „To jsou fašisti a nacisti! To jsou voliči SPOLU a Pirstanu! To jsou lidi, kteří jsou nebezpeční,“ vymezil se ostře proti demonstrantům Babiš na tomto setkání.

První věta v Táboře byla:”Jsou tu samý fašisti a nacisti.” pic.twitter.com/rYx3Yo1Viv — Jan Černý (@Jan_Cerv) August 4, 2022

Následně se vyjádřil s tím, že šlo jen o citaci článku z deníku Právo. „S násilným narušováním mítinků politických konkurentů začali ve větší míře již před sto lety fašisté (Itálie) a nacisté (Německo). Je dobře, že dnes se v Evropě již nic takového neděje. Lidstvo udělalo od té doby obrovský pokrok,“ zmínil Babiš text, jenž vyšel ve čtvrtečním deníku Právo, jehož autorem byl právník Petr Kolman.

Psali jsme: Babišovi „fašisti a nacisti“: Ruskej model, vzkazuje historik. Měl se inspirovat u Putina

Právě Petr Kolman nyní na narušování Babišových mítinků znovu reagoval. Odmítl, že by měl vyslyšet kritiku a přijmout, že je toto narušování „v pořádku“. „Ne není. Je to protiústavní,“ vyjádřil se.



Připojil také vzpomínku týkající se setkání sociální demokracie: „Kdysi mi takřka osmdesátiletá členka ČSSD vyprávěla, jak napomenula mladé hochy, kteří házeli vajíčka na pana Paroubka a další členy vedení tehdejší ČSSD. A víte, co jí ti mladí lidé, ve věku jejích vnuků řekli? ‚Drž hubu ty bolševická krávo.‘ A to jejího otce, starého socdemáka, věznili právě komunisté…“

Vejce letěla na někdejšího ministerského předsedu Jiřího Paroubka v roce 2009 a při mítinku ČSSD na pražském Andělu tehdy i přes snahu bránit se deštníky, mnohé z nich zamířili přímo na politiky a Paroubek společně s Lubomírem Zaorálkem i Jaroslavem Tvrdíkem skončili na pódiu obaleni do vaječné melanže.



„Jednalo se o bezprecedentní útok na politickou kulturu, slušnost a vžitá demokratická pravidla,“ ohradil se tehdy Paroubek na pozdější tiskové konferenci v Lidovém domě a stejně jako Babiš dnes, i on tehdy tvrdil, že šlo o „organizované a ne spontánní útoky“.



„Plnou morální odpovědnost nese ODS,“ vyřkl s tím, že „vrhači vajec“ byli oděni do modrých stranických triček.



ODS se tehdy od vaječného útoku distancovala a vyzvala své příznivce, aby v konání případně nepokračovali, jelikož tím škodí straně.

Vejce na Babiše naposledy letěla v Sezimově Ústí, všechna tři jej ale minula. Nebylo to přitom poprvé. Vajíčka již na expremiéra letěla loni v srpnu a tehdy jej i zasáhla. Vaječný útok tehdejší předseda vlády připisoval lidem nesouhlasícím s očkováním proti covidu-19. „Dorazili zřejmě příznivci Volného bloku, tedy lidé, kteří stojí proti očkování a opatřením,“ řekl tehdy Babiš televizi CNN Prima News.

Že může narušování Babišových mítinků na hraně zákona, sdílel také exnáměstek vnitra v Babišově vládě a někdejší statutární místopředseda ČSSD Michal Hašek „Rozmáhá se nám tu takový nešvar. Narušování politických shromáždění názorových oponentů. Záměrně píši obecně, protože včerejší vláda může být dnešní opozicí a obrazně zítra to může být zase jinak,“ vyjádřil se a sdílel výňatky ze zákona o právu shromažďovacím.

Podle současného ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) však možná k ostré atmosféře svých setkání přispívá možná i sám Babiš. „Je potřeba se ptát, jestli k tomu nepřispívají i ti lidé, kteří stojí na pódiu. Pokud Andrej Babiš označí svoje odpůrce za fašisty a nacisty, tak je to něco podobného, co dělá Vladimir Putin vůči Ukrajincům,“ myslí si Rakušan.



„Je to něco absolutně nemístného a musíme si klást otázku, jestli právě takovéto výroky tu atmosféru na náměstích v České republice nevyhrocují někam, kde bychom ji nikdy mít nechtěli,“ doplnil po ČT24.



Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pak v pondělní Devadesátce ČT24 řekl, že nelze odpůrcům možnost projevení nesouhlasu uzmout. „V situaci, kdy dochází k fyzickému násilí mezi účastníky (shromáždění), tak je zásah nutný a je nutné je oddělit. Když dochází k vyjádření protinázoru, tak k němu však musíme být velmi vstřícní, protože právo shromažďovací náleží všem. To znamená, že na shromáždění může přijít i člověk, který nesouhlasí. Právě proto je veřejné. A ne, že si pozvu vybrané lidi, kteří se mnou souhlasí,“ vyjádřil se Tomoszek.



Dodal, že pokud část účastníků mítinku či protestu reaguje na projev řečníka nesouhlasně v danou chvíli píšťalkami, je to v pořádku. Problém má nastat v momentě, kdy je hluk souvislý a velmi silný.

Psali jsme: „Zírat budeme všichni.“ Válka proti Babišovi: Úplně jiný konec. Příběh od pramene Oddělení odpůrců: Němcová zděšena. Šéf ANO však tahá důkaz Tohle nepamatuju. Holec a rvačky na akcích Babiše: Co se neřeklo Je to nepřijatelné, opakuje Rakušan v kauze „policie na Babišově mítinku“. Ale zasahovat do vyšetřování nechce

