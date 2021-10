„Evropané budou už jen chudnout.“ Green Deal je nesmysl a přírodu nechrání. Z Trikolory zazněl pozoruhodný návrh

reklama

Pane Řího, jaký je váš názor na rozhodnutí ČNB zvýšit úrokové sazby a co to znamená pro občany České republiky?

Je to jasný vzkaz nám všem. ČNB má na starosti udržení nízkoinflačního prostředí. Logicky tak reaguje na současnou inflaci 4,1%, která nepochybně i přes zvýšení úroků dále poroste. Zvýšení úroků omezí ekonomické aktivity obyvatel i podniků, pochopitelně s negativním dopadem na vývoj HDP. Jinak to nešlo. Je to i vzkaz pro vládní duo Schillerová – Maláčová. Že ani jedna z těchto dam nechápe, že nám buď naše peníze požere inflace, nebo prostě zchudneme tím, že HDP klesne nebo poroste pomaleji, že jiná volba prostě neexistuje, je ukázkou, jak nekompetentní lidé ve vedení těchto ministerstev jsou. U paní Maláčové zvlášť, že by dále chtěla inflaci živit naprosto neadekvátním zvyšováním platů ve státní sféře. V ekonomii se tomu říká peněžní iluze.

Inflace je ale ještě složitější problém, který naše centrální banka možná zvládne přibrzdit, ale jejíž vývoj je dán ne v tuto chvíli ani tak domácí poptávkou (byť tou samozřejmě také), ale hlavně cenami nejrůznějších komodit ve světě a covidem porušenými logistickými procesy. Následky epidemie tady potom vytvářejí synergický efekt s politikou Evropské unie, které se říká Green Deal, a rostoucími cenami emisních povolenek. Rostou ceny elektřiny a dalších energetických komodit a ty se nám do inflace propíšou, ať už chceme nebo ne. Vedlejším produktem bude ztráta konkurenceschopnosti evropských firem, otázkou je jen, jak moc fatální.

Kterých dopadů Green Dealu se tedy nejvíce obáváte?

Jeden dopad už tu máme, a to je strmý růst cen energetických komodit. Na ceny elektrické energie nyní výrazně působí růst cen emisních povolenek. Pokud jde o tzv. Green Deal, tady lidé možná zatím vůbec netuší, co se na ně v Bruselu za asistence našich politiků přichystalo. A bohužel brzy pocítí jeho první reálné dopady v účtech za elektřinu. Ropa a plyn budou následovat, stejně jako postupné zdražování individuální dopravy, tak aby byla nákladově srovnatelná s elektromobilitou. S tím budou přicházet další defekty v ekonomice, které zatím neumíme ani odhadnout, třeba výpadky v dodávkách elektrické energie, omezená mobilita obyvatel a mnohé další. A vzhledem k výsledku německých voleb se nyní ani nedá očekávat, že by Evropská unie v zelené politice zařadila zpátečku.

Jak podle vás ovlivní negativní dopady zeleného údělu klima ve společnosti, máme se bát dalšího omezování svobody?

Už nyní je jasné, že svoboda bude výrazně omezena, nejdříve v tom materiálním smyslu, tj. např. omezení individuálního automobilismu zákazem používání spalovacích motorů. Ale mluví se i o zákazu plynových kotlů, krbových kamen nebo o omezování spotřeby masa. To vše bude mít vliv na konkurenceschopnost evropských firem. Kdo chce ale něco takového zavádět, nutně musí vztáhnout ruku i na další svobody, především svobodu slova. Už dnes jsou z veřejné debaty o změnách klimatu oponenti vytlačováni nebo zesměšňováni. To bude pokračovat, dynamika tohoto procesu je jasně daná.

Kam to až může všechno zajít?

Celé to vede k dalšímu rozdělování společnosti a vzniku nových konfliktů. První vlaštovkou byly žluté vesty ve Francii, nyní tu máme česko-polský spor o těžbu uhlí v dole Túrow. Takových lokálních sporů bude přibývat a je otázka, zda se přetaví v něco daleko horšího.

Kandidujete za Trikolóru Svobodné Soukromníky v Ústeckém kraji. Byla by právě snaha zastavit Green Deal vaší prioritou? Jakou navrhujete variantu při ochraně životního prostředí.

Green Deal je nesmysl a je nutné proti němu ze všech sil bojovat. Hlavně a především – o ochranu životního prostředí v něm vůbec nejde. Jeho těžištěm jsou byznysové zájmy firem, které cítí příležitost na Green Dealu vydělat. Ochrana životního prostředí je něco úplně jiného, je to starost o naše lesy, řeky, o životní prostředí ve městech. Je to rozvoj zemědělství, ale podívejte se, kolik polí leží ladem nebo se na něm „pěstuje“ palivo z řepky nebo elektřina ze solárních panelů. A hlavně – celý slavný zelený úděl vede ke zchudnutí obyvatel a chudá společnost se nikdy ekologicky chovat nebude. Zmíním ještě jednu věc – zastavili jsme rozvoj jaderné energetiky. Přitom to může být základ rozumné energetické a zároveň ekologické politiky.

