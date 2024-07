„Expert“ na migraci. Akorát že z ní žije. Jeho slovy se zaklínal Fiala

„Ilegální migraci je potřeba řešit, brutálně ji zastavit, brutálně. Vzít peníze neziskovkám, zabránit pašerákům, aby pašovali ilegální migranty do Evropy. A na to musíme rozmístit všude po plážích jižní Evropy ozbrojené složky, které ty pašeráky vezmou do vězení. Máme udělat dohody se zeměmi severní Afriky. Tak to bylo vždy naplánováno,“ řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš v úterý na plénu Sněmovny.

Odborník na migrační politiku Martin Rozumek upozornil, že tak jednoduché to není. „Pašeráci se chytit nenechají. Obvykle to udělají tak, že na lodi vyberou jednoho, který poslední úsek s uprchlíky dojede. Někdy jsou to nezletilí, aby pokud možno nepřišel vůbec žádný trest,“ vysvětlil pro Novinky Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, který se migraci věnuje přes dvacet let.

Uprchlíci, kteří se dostanou do Evropy, mají právo o azyl požádat a policie jim v tom nemá bránit, zdůraznil.

Premiér Petr Fiala okomentoval článek s tím, že jej kritika Babišova plánu ze strany odborníků na migraci nepřekvapila. „Tato zpráva mě tedy opravdu nepřekvapila. Chaos a nekompetence, nic jiného,“ řekl na adresu lídra opozičního hnutí ANO.

Tato zpráva mě tedy opravdu nepřekvapila. Chaos a nekompetence, nic jiného. pic.twitter.com/ywmkOvKVLD — Petr Fiala (@P_Fiala) July 10, 2024

Dlouholetý senátor Zdeněk Hraba v této souvislosti varoval před Martinem Rozumkem, kterému jde především o byznys: „Je třeba si znovu připomenout, že migrační byznys pana Rozumka (člena Strany zelených) stál daňové poplatníky už neuvěřitelných 327 000 000 Kč. Za ty peníze pan Rozumek říká, že vlastně nic dělat nejde,“ napsala v reakci na platformě X.

„Dokud si budeme platit z peněz daňových poplatníků tyto ‚experty‘, tak zjevně k řešení nedospějeme nikdy,“ uzavřel Hraba svůj komentář.

Je třeba si znovu připomenout, že migrační byznys pana Rozumka (člena strany Zelených) stál daňové poplatníky už neuvěřitelných 327 000 000 Kč.



Za ty peníze pan Rozumek říká, že vlastně nic dělat nejde.



Dokud si budeme platit z peněz daňových poplatníků tyto „experty“, tak… pic.twitter.com/RMTTHyuoPJ — Zdeněk Hraba (@hraba_z) July 10, 2024

„On by tohle možná neměl analyzovat ‚ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům‘, protože to třeba může být malinko střet zájmů?“ pozastavoval se nad Rozumkovým komentářem k migraci aktivista Antonín Vavruška.

On by tohle možná neměl analyzovat „ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům“, protože to třeba může být malinko střet zájmů?… ?? https://t.co/l7WL9pSBCk — Antonín Vavruška (@AntoninVavruska) July 10, 2024

Expert na politický islám Lukáš Lhoťan se rozepsal o manipulaci ze strany médií: „Jak Novinky manipulují a tentokrát se na ně odvolává i šéf ODS. Experti, kteří měli odmítnout Babiše a jeho plány, jsou lidé, kteří z té ilegální imigrace profitují a žijí z ní, protože se věnují pomoci ilegální migrace do Evropy!“ zdůraznil. „A jeden je spolupracovník PIRÁTŮ,“ poukázal také na poradce ministra Ivana Bartoše a experta na digitalizaci Michala Bláhu, který se v článku vyjadřoval.

Jak https://t.co/AZuq92sC0h manipulují a tentokrát se na ně odvolává i šéf ODS. Experti, kteří měli odmítnout Babiše a jeho plány jsou lidé, kteří z té ilegální imigrace profitují a žiji z ni, protože se věnuji pomoci ilegální migrace do Evropy! A jeden je spolupracovník PIRATI pic.twitter.com/m8BoGfyKba — Lukáš Lhoťan (@LukasLhotan) July 10, 2024

„Je skutečně absurdní, pokud premiér takto přitakává ‚expertům‘ vybraným Novinkami, aniž by si zjistil, o jaké ‚experty‘ se vlastně jedná,“ nevycházel z údivu ani právník, politik a analytik Robert Kotzian.

„Jak si všiml Lukáš Lhoťan, kterému děkuji za upozornění, jde o zástupce dvou promigračních politických neziskovek, které z migrace žijou (také jednoho poradce Ivana Bartoše, tj. piráta). Jde o tyto politické neziskovky: Organizace pro pomoc uprchlíkům – česká promigrační politická neziskovka s obratem v roce 2023 ve výši přes 55 mil. Kč. Řecká rada pro uprchlíky – řecká promigrační politická neziskovka s obratem v roce 2021 přes 170 mil. Kč,“ pokračoval.

„Tohle je od Novinky zkrátka hodně manipulativní článek. No a panu premiérovi by jeho poradci možná mohli vysvětlit, že se nejednalo o žádné experty, ale podjaté aktivisty,“ uzavřel Kotzian.

Je skutečně absurdní, pokud premiér takto přitakává "expertům" vybraným @novinkycz, aniž by si zjistil, o jaké "experty" se vlastně jedná.



Jak si všiml @LukasLhotan, kterému děkuji za upozornění, jde o zástupce dvou promigračních politických neziskovek, které z migrace žijou… https://t.co/1617xQtMzC — Robert Kotzian (@RobertKotzian) July 10, 2024