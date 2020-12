„Fakt už je vykopejte.“ Vláda znovu naštvala lidi a už to žehlí

Vláda vydala nařízení, kterým zakázala restauracím nabízet hostům nápoje, které by si mohli vypít vevnitř. A to nejen ty alkoholické. Restaurace nesmí uvařit ani čaj. „V hospodách se nově nesmí točit pivo, ale zato si můžeš koupit dluhopis,“ žertoval marketér Jakub Horák. „Fakt už je vykopejte,“ myslí si diskutující.

Pouze pár dní měli restauratéři na to, aby se mohli trochu nadechnout. V posledních dnech ovšem přibývají nová a nová omezení. Kvůli údajnému porušování protiepidemických opatření došlo nejprve k omezení otevírací doby na osmou hodinu. Zavřít mají i výdejová okénka. Právě vynucování těchto opatření měla na starosti policie.

Z více než čtyř tisíc kontrol bylo objeveno pouze šestnáct porušení. „V deseti případech bylo porušení nahlášeno správnímu orgánu, uložena byla 1 bloková pokuta a v pěti případech byl prohřešek vyřešen domluvou,“ zveřejnil sbor na twitteru.

Dnešní den ovšem přichystal restauratérům další překvapení. Informovaly o tom Novinky. Vláda totiž chtěla povolit prodej piva z hospody v PET láhvích či ve džbáncích s sebou. Naformulované nařízení je prý však paskvilem.

„Původní nařízení znělo: (‚Zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko).‘ To znemožňovalo prodej nápojů ke konzumaci doma. Toto nařízení vláda nahradila těmito slovy: ‚Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci.‘ Zmizela zmínka o prodeji mimo vnitřní prostory, zmizela zmínka o alkoholu. Jinými slovy, pokud by měly podniky nařízení brát vážně, nesměly by hostům uvnitř nabízet žádné nápoje, které by si mohli vypít vevnitř. Jediná možnost by byla prodat jim kávu, pivo či vodu s sebou,“ zmínily Novinky.

„Došlo tam skutečně k nějaké chybě v přepisu, takže to bude ještě nějakým způsobem změněno, aby to skutečně bylo tak, jak je to zamýšleno. Myšlenka ze včerejška ale platí,“ odpověděla na dotaz Novinek mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Tento přístup vlády vyvolal na sociálních sítích posměch. „V hospodách se nově nesmí točit pivo, ale zato si můžeš koupit dluhopis,“ napsal na facebook známý marketér Jakub Horák. Narážel na propagační akci ministryně financí Aleny Schillerové na nákup Dluhopisů republiky.

Václav Bárta v komentáři poznamenal, že za paskvil se dá pokládat každé rozhodnutí vlády. „Pokud epidemiologové o něčem rozhodnou, mělo by to být směrodatné pro všechna ministerstva a ne že si rozhodnutí upraví v rámci svého resortu. Pak vzniká ten chaos, ve kterém už se neorientují i samotní ministři,“ myslí si.

Uživatelka Regina šla ovšem ještě dál. „Fakt už je vykopejte. Jsou neskuteční diletanti,“ napsala. Prý pokud by někdo podobné výsledky předváděl jako zaměstnanec, tak by již neměl kde a co prezentovat.

