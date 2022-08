„Farského do koncentráku!“ Smazáno. Ale pozdě! Poslankyně ANO má průšvih

Slova poslankyně hnutí ANO Andrey Babišové rezonují sociálními sítěmi. Babišová totiž v reakci na příspěvek někdejšího poslance za hnutí STAN Jana Farského napsala, že by jej poslala do koncentračního tábora. Na slova Babišové následně reagovali na sociálních sítích mimo jiné moderátorka Světlana Witowská či moderátor Tomáš Etzler.

Někdejší poslanec Jan Farský na svém sociálním profilu připomněl svůj čtyři roky starý tweet, v němž napsal, že 21. srpna 1968 Sovětský svaz definitivně potvrdil, že v druhé světové válce neosvobozoval, ale dobýval. „Díky všem, kteří nás dostali do NATO a EU. Patříme na Západ, pokazit si to už můžeme jen sami,“ uvedl Farský, jenž status připomněl podle svých slov poté, co koloval hromadnými e-maily a on dostal hromadu hnusných zpráv.

„Toho jelimana bych poslala na 14 dnů do koncentráku, aby pochopil tu vděčnost za osvobození ruskými vojsky,“ zareagovala mimo jiné ostře Babišová na Farského slova. Následně svůj komentář smazala. To už se ale reakce množily.

„Tak já nevím, paní poslankyně, ale posílat lidi za názor, navíc podložený fakty, do koncentráku? To dělaly totalitní režimy, které už u nás naštěstí nevládnou a vládnout snad ani nebudou... Co na to Andrej Babiš, souhlasíte s tím? Taky byste řekl ‚šup tam s ním‘?“ zeptal se Farský, jenž měl printscreen komentáře Babišové a sdílí jej.

„Pohled na politickou scénu je čím dál smutnější, politický boj čím dál nechutnější. Andrej Babiš mluvil o oponentech jako o fašistech a nacistech, poslankyně ANO Babišová by oponenta poslala do koncentráku. Oba bez omluvy. Diví se někdo, že se slušní lidi do politiky nehrnou?“ ptá se moderátorka Světlana Witowská.

„Gang ANO prolhaného estébáka Andreje Babiše totálně zhnědl. Oplakává smrt nacistické propagandistky šířící genocidní rétoriku: ‚Ukrajinci nejsou lidé, všichni zaslouží zemřít‘, tvrdí, že za okupací '68 mohou Ukrajinci a posílají lidi do koncentráků. Tihle burani se už nikdy nesmí dostat k moci," poznamenal také Tomáš Etzler.

„Paní poslankyně zjevně touží po novém příjezdu ruských vojsk a nás, co máme jiné představy o svobodě, by posílala do koncentráku... ANO se stalo extremistickým hnutím,“ napsal někdejší ministr školství za STAN Petr Gazdík.

