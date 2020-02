„Fašoun. Rasista.“ Milion chvilek varoval před Křečkem. Už něco plánuje

Nástupcem ombudsmanky Anny Šabatové se díky tajné volbě poslanců stal prezidentský kandidát Stanislav Křeček. Ve druhém kole tajné volby porazil Víta Alexandera Schorma. Spolek Milion chvilek pro demokracii již před volbou sliboval, že v případě Křečkova vítězství vyjde do ulic. A něco chystá i na dnešek.

„Je velmi smutné a zároveň velmi vypovídající, že naši poslanci zvolili do funkce veřejného ochránce práv pana Stanislava Křečka. Je to smutné nikoli proto, že proti němu má výhrady Milion chvilek, nýbrž proto, že člověk, který bagatelizuje rasovou diskriminaci, relativizuje lidská práva, popírá smysl úřadu, který má vést, a ještě v 80. letech veřejně obhajoval komunistický režim, není vhodným kandidátem do úřadu, jehož smyslem je pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou,“ napsal po volbě na svém facebookovém profilu spolek. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 745 lidí

„Dobrý ombudsman každý rok pomůže tisícům lidí najít zastání. Špatný ombudsman může celou instituci paralyzovat, což se tisíců lidí osobně dotkne v jejich problémech. Proto je dnešní volba poslanců smutnou zprávou především pro ty, kteří se na úřad obrací. Nejde o to demonstrovat proti osobě pana Křečka. On je ilustrací problému, ale ne jeho příčinou. Je však třeba jasně pojmenovat, co se v tomto státu děje. Čtyřkoalice ANO+SPD+KSČM+Hrad za tiché asistence části ČSSD postupně rozkládá jednu demokratickou instituci za druhou. Ve státní správě přátelé Agrofertu a Hradu, v čele vlády kozel zahradníkem,“ dodává spolek.

Poslanci podle spolku vybírali mezi respektovaným mezinárodním právníkem, panem Schormem, a panem Křečkem. „Nejprve dali ruce pryč od paní Válkové a potom, přestože velmi dobře znali všechny jeho problémy, zvolili pana Křečka. Někteří říkají, že to udělali natruc. To je od nich milé, natruc poškodit instituci na obranu bezbranných. Je možné se s tím smířit a rezignovat. Anebo to nahlas pojmenovat. Pokud začnou politici zneužívat svou moc, mají občané ústavní právo se ozvat,“ uzavřel spolek. A dodal: „Zítra zveřejníme naše další kroky.“

„Jednaosmdesátiletý fašoun a rasista Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem. Kam ještě můžeme klesnout...?!“ pronesl pak ještě na svém facebookovém profilu Robin Suchánek, který je jedním z organizátorů demonstrací.

Po zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem se na sociálních sítích zvedly silné ohlasy. Kromě výroku šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, že „jsme v hajzlu“, přišly i reakce od dalších opozičních politiků. Nouze nebyla ani o silné komentáře. Křeček tak byl od místopředsedkyně Zelených Anny Gümplové nepřímo označen za fašistu, načež přišel velmi ostrý výrok pirátského europoslance a předsedy Evropské pirátské strany Mikuláše Peksy, že to jednaosmdesátiletý Křeček „nebude dělat věčně“. Reakce však nemířily jen na osobu Křečka, padl i vzkaz Milionu chvilek k tomu, že se jejich nátlak mířený proti zvolení Křečka míjel účinkem.

