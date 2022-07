„Fiala a jeho vláda. Nepostavili ani psí boudu!“ Babišovo večerní sólo ve sledované televizi

reklama

"Vždy jsem chodil na festivaly. Baví mě to, mám rád hudbu. Teď mám na to čas a chodím mezi lidi," poznamenal ke svému letnímu programu Babiš. Chystá se i na dovolenou na Krétu. "Ale budu i v Čechách. Budu jezdit," zmínil Babiš také ke svým jízdám karavanem. Ty ho podle jeho slov baví. "Rád mluvím s lidmi, dělal jsem to vždycky. I v roce 2013, i v roce 2017, když mě vyhodil Sobotka z vlády, tak jsem od května do voleb jezdil," řekl Babiš.

"A jestli si myslíte, že je to kampaň, tak my to máme rozdělené. Paní Schillerová miluje Sněmovnu, organizuje tam všechno, říká mi, kdy tam mám být a kdy tam nemám být - a podle mě je to moje práce chodit mezi lidi a naslouchat, co mi říkají, co navrhují a co by chtěli, takže si myslím, že to je moje silná stránka, že se nebojím chodit mezi lidi. Samozřejmě, že tam nejsou jenom fanoušci, ale jsou tam i kritici, ale já s tím nemám problém, protože jsem schopen všechny ty různé nepravdy vyargumentovat a mám absolutně čistý stůl za mojí politické kariéry," podotkl Babiš.

Když přišla řeč na prezidentské volby, moderátor Babišovi připomněl, že jeho žena Monika není příliš nadšená z toho, že by bývalý premiér kandidoval na prezidenta. "To je pravda, moje rodina to nikdy neskousla, že jsem šel do politiky. Oni mi vyčítají, že vlastně jsem to s nimi ani nekonzultoval, ale poškodilo to samozřejmě rodinu, firmu, celkově těch deset let, co jsem založil to hnutí, tak bylo náročných a ty dopady jsou negativní. Na druhé straně tady stojí lidé, kteří říkají, že bych se měl vrátit hlavně jako premiér, ale já říkám: To si musíte počkat," dodal. A zároveň zmínil, že jeho žena byla šťastná, když prohrál volby.

"Moje paní je velmi společenská, umí dobře anglicky, prezidenti ji měli strašně rádi a měla kontakty na manželky, s Melanií Trumpovou si rozuměla, i s Brigitte Macron, nebo s Erdoganovou manželkou, takže měla ty kontakty a myslím si, že jsme nedělali ostudu, takže si myslím, že v tomto směru by to bylo fajn a hlavně ta ekonomická diplomacie, navázal jsem dobré přátelské vztahy," vyprávěl dále Babiš.

Řeč byla také o Čapím hnízdu a o tom, že Babiše v této kauze čeká soud. "Je zajímavé, že vždy to vyjde před volbami. 2017 to bylo před volbami, i teď. Ta firma měla nárok na tu dotaci, z toho titulu, že jsem v politice, ji vrátili," popsal Babiš. "Firma zaměstnává 90 lidí, odvedla 400 milionů, nic se neporušilo," dodal. A je Babiš připraven, že ten soud může dopadnout různě? "Věřím, že máme nezávislou justici, i když samozřejmě ten případ byl zvláštní, že jej vyšetřoval jeden policista blízký tomu kmotrovi z ODS, proběhlo to velice nestandardně, kdybych nebyl v politice, nikdo nikdy by o Čapím hnízdě neslyšel. Oni za každou cenu hledali něco. Je to celé nesmysl," řekl. "Pravda a láska by měla zvítězit. A zatím nevítězí," podotkl následně Babiš.

"Oni nevybudovali nic. Nepostavili ani psí boudu! Takže oni se mnou se nemůžou porovnávat. Já mám jasné výsledky," vymezoval se pak Babiš vůči současnému kabinetu Petra Fialy (ODS). "Stále lžou, že jsme zadlužení. Není to pravda. Už jsem stokrát ukazoval statistiku Eurostatu. Máme jedny z nejlepších financí v Evropě. ČEZ vydělává obrovské prachy," vyprávěl dále Babiš.

