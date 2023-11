„Fiala lže. Pohřbí i ODS, aby si udržel pozici!“ Úder od bývalé spolustranice

Premiéru Petru Fialovi nemůžeme věřit, je to lhář. S upozorněním ohledně cen energií přichází někdejší poslankyně ODS v živém streamu na youtubovém kanále Aby bylo jasno. „Nemůžeme mu věřit, protože je to lhář, ale můžeme mu věřit jedno – on udělá vše pro to, i pohřbí ODS, aby udržel sám sebe a svou pozici,“ uvedla Dostálová.

Pozornosti Dostálové neušlo veřejné vystupování premiéra Petra Fialy k cenám energií. „Minulý týden jsem viděla tento obrázek a říkala jsem si: ‚Koukni se mu do očí, ten člověk je vyděšený, vypadá jak zvíře zahnané někam do kouta.‘ Říkala jsem, že se už blíží návštěva Roberta Fica, a až následně potom jsem zjistila, že to byl obrázek z té tiskové konference, která proběhla v úterý,“ komentovala snímek předsedy vlády z mimořádného brífinku k vývoji cen energií.

Fiala občany, které znervóznil návrh Energetického regulačního úřadu na zvýšení regulované složky elektřiny o 71 procent, ujišťoval, že ceny neporostou o desítky procent v žádném případě. Kdo tvrdí opak, podle něj „lže“. Uvedl, že lidé by za energie platili výrazně méně, pokud by předchozí vlády neselhaly a Andrej Babiš neblokoval dostavbu jádra a obnovitelných zdrojů.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

„Petr Fiala lže opravdu od rána do večera, pořád. Co je to zase za habaďuru? Petr Fiala není jen lhář, je i člověk úskočný. Naučil se získávat procenta voličů, ten svůj elektorát na základě PR marketingu. A mne v tu chvíli napadla taková věc, jestli on ví, že je v koncích? Že to neodhadli, že diletanti zase spočítali špatně tabulky. Jestli on na nás nevyzkouší zase to, co dělal minulý rok: stropují jenom extremisti, populisti, potom zastropoval.“

A s velkými pochybnostmi nad energetickou politikou současné vlády pokračovala: „Za tím něco bude. Spekuluji a spekulace jsou zcela namístě. Jestli přijde informace 71 procent a pak řekne Petr Fiala nějaké bodíky a že se tu lže, tak si myslím, že by z toho měly být vyvozeny důsledky. Není možné, aby premiér naší země obviňoval nezávislé úřady, Energetický regulační úřad, Eurostat ze lži. Je to neuvěřitelné, ale děje se to. Nemůžeme mu věřit, protože je to lhář, ale můžeme mu věřit jedno – on udělá vše pro to, i pohřbí ODS, aby udržel sám sebe a svou pozici,“ dodala Dostálová.

Peníze, které byly určeny na dotace pro Green Deal, by Česká republika jako řada jiných zemí měla použít na sanaci a náš náraz na příští rok. „Samozřejmě, že kvůli Green Dealu ceny energií jenom porostou. Ale poté, co nás tato vláda zavlekla do války, která není naše, totálně vyčerpala naše rozpočty, deficity, není schopna s tím něco dělat, tak by to byla alespoň jakási pomoc,“ doplnila Dostálová.

Hovořila také o možnosti, že lidovci vydírají svého premiéra Fialu. „Co jsou dotace pro domky po babičce? To jsou peníze pro elektorát lidovců, to jsou peníze, jak získávat voliče,“ podotýká.

„Jsme nejprůmyslovější zemí Evropy a měli jsme si setsakra rozmyslet, jestli si do čela naší vlády budeme stavět akademiky a budeme vyznávat intelektuální hodnoty, anebo hodnoty ekonomické, protože to nás srazí k zemi,“ konstatovala Kateřina Dostálová.

