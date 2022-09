„Fiala seděl jak smrádě.“ Po Václaváku šel Ševčík do TV a ještě přitopil

Po účasti na demonstraci na Václavském náměstí zamířil docent Miroslav Ševčík, podporovatel Trikolory, do studia na rozhovor s Lubošem Xaverem Veselým. Fialova reakce, že demonstraci svolali prorusky orientovaní lidé, je podle něho hloupá, zvláště vzhledem k počtu českých vlajek na ní. Ševčík je nicméně rád, že v ODS zůstali nějací rozumní lidé. Měl i vzkaz pro premiéra: „Pane Fialo, my podporujeme nejzkorumpovanější režim v Evropě, jenom abyste to věděl. Nejsme proruští trollové, my se na to pouze díváme se zdravým selským rozumem a nemyslíme si, že bychom měli peníze našich daňových poplatníků posílat zkorumpovaným režimům.“ Má dojem, že cizím zájmům sloužíme nyní více než komunisté v 80. letech sloužili Moskvě.

Děkan NF odmítl, že by demonstraci pořádaly proruské síly a neví, kam na něco takového Fiala či jeho poradci chodí. Upozornil, že on byl jen řečník, nicméně měl možnost hovořit se svolavateli Havlem a Vrabelem. Od Fialy se prý jednalo o hloupou reakci, ale Ševčík je rád, že v ODS zůstali i lidé se zdravým rozumem jako např. hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a Pavel Blažek. „Protože si uvědomují, do jakých sraček nás, s odpuštěním, tato vláda vtahuje,“ mínil docent Ševčík. Kromě toho chválil také Jana Skopečka a doufal, že mu nedal polibek smrti.

Podle ekonoma je sice už pět minut po dvanácté, ale „něco“ by se ještě udělat dalo, ale zřejmě k ničemu nedojde. „Mám obavy, že my jsme takoví slouhové a ta vládní garnitura jsou největší slouhové od roku 1989,“ řekl a dodal, že snad ani komunisté v 80. letech nesloužili tak věrně.

Nechápe, proč je Česko vtahováno do války, která není jeho, a proč právě v Česku veřejnoprávní média tak dezinformují. A také proč se zavádějí sankce, které poškodí více občany Česka a EU než Putina. „Putin má nejlepší obchodní platební bilanci za posledních 30 let. Putin se snaží snižovat míru inflace, která bude za chvíli nižší, než je u nás. Putinovi rostou obrovským tempem příjmy z plynu a ropy, protože ta cena je vyšroubována nahoru,“ uvedl. Z tohoto důvodu vidí také jako nesmyslné zastropování cen ropy, soudí, že dojde jen k tomu, že ruskou ropu budeme kupovat stejně, ovšem od překupníků.

Poukázal na to, že ukrajinská ekonomika byla jednou z nejzkorumpovanějších, a to podle zjištění Evropského účetního dvora z roku 2021. Sami Ukrajinci, alespoň někteří, prý Zelenského nazývají kašparem. „Pane Fialo, my podporujeme nejzkorumpovanější režim v Evropě, jenom abyste to věděl. Nejsme proruští trollové, my se na to pouze díváme se zdravým selským rozumem a nemyslíme si, že bychom měli peníze našich daňových poplatníků posílat zkorumpovaným režimům,“ vzkázal. Doplnil, že proti pomoci těm, „kteří jsou chudáci“, vůbec nic nemá a přítomnost ukrajinských uprchlíků mu nevadí.

Ale platit zkorumpovaný režim, kvůli kterému z Ukrajiny odešlo údajně 10 milionů lidí, nechce. Citoval také s pobavením zprávu vysoké komisařky OSN, podle které 2 miliony Ukrajinců odešly před konfliktem do Ruska. Do Polska pak 1,2 milionu, do Německa 900 tisíc a 400 tisíc do ČR.

Opět vzpomenul na to, jak byl Petr Fiala v europarlamentu a europoslanec Guy Verhofstadt mu myl hlavu. „On tam seděl jak malé smrádě. Ani moji vnuci, když něco provedou a já jim domlouvám, tak nesedí tak poklesle. To bylo něco strašnýho.“ Xaver nadhodil otázku, co by na Fialově místě dělal Jiří Paroubek. „Paroubek by vstal a dal mu po čuni, si myslím. Verbálně. Nejméně verbálně,“ odhadl Ševčík. Ovšem Fiala si za své utrpení může sám, na někoho jiného by si Verhofstadt podle děkana netroufl. Poukázal na to, že Verhofstadt chtěl, aby se Fiala vyslovil pro zrušení práva. A stejnou myšlenku pak prosazoval kancléř Scholz na návštěvě v ČR. A ani nyní ho nikdo nebyl schopen „usměrnit“.

Pokud jde o původ inflace, jako jeden z důvodů jmenoval nezodpovědnou politiku Evropské centrální banky, která do oběhu pouštěla ohromné množství peněz. Ale také nezodpovědnou politiku národních vlád, které 20 až 25 let utrácejí. Samozřejmě zmínil i Green Deal, který dle něho žene Evropu do pasti, ale také neschopnost politiků vypořádat vztahy mezi EU, USA a Ruskem. A také sankce, které zasahují více ty, kdo je uvalili.

